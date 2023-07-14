Как месяц воздержания от секса и мастурбации влияет на организм? Личный опыт медиафутболиста

Петя Петарда выполнил челлендж.

С 2017-го в интернете активно разогнался челлендж под названием No Nut November. Его суть: не заниматься сексом и не мастурбировать весь ноябрь. Поэтому по-русски он называется «недрочабрь».

Этот челлендж – пародия на No Shave November («небритябрь»), во время которого мужчины отращивают усы и бороду, чтобы привлечь внимание к борьбе с раком простаты и другими мужскими заболеваниями. Недрочабрь такой нагрузки не несет, это просто прикол (хотя в США некоторые медиа и пытались доказывать, что это фишка ультраправых).

Но как такой месяц проходит для организма? Полузащитник медиафутбольного клуба «Кавабанка» Петя Петарда относится к мастурбации как к церемонии. Он рассказал Sports.ru:

«У меня нет определенного времени, когда иду мастурбировать, но есть пункты, которые я соблюдаю. Я это обычно делаю в душе, потому что меньше всего последствий. Но надо идеально поставить душ, чтобы он лил в спину, но на телефон не попадал.

Важно выбрать правильное порно. Я трачу на это много времени. Если настроение бунтарское, я такой: «Окей, беру девчонку с татуировками и пирсингом». Но бывает, что просыпаешься и хочешь нежной порнушки, тогда ищешь молодую красивую девчонку.

Мельчайшие детали, которые создают полноценную картину. Чудо».

Но несмотря на это, он перетерпел недрочабрь и поделился наблюдениями, которые для нас прокомментировал врач Гиора Зильберман.

Мастурбировать – это вообще нормально?

Петя Петарда: «Не скажу, что челлендж был для меня тяжелым. Возможно, потому что я не был зависим от мастурбации. Но у меня эта история была достаточно регулярной. Одна из моих хороших привычек.

И когда я решился на месяц воздержания, наверное, было как с сигаретами: первую неделю сложно, понимаешь, что всегда есть вариант забить на это все хрен, если невмоготу».

Гиора Зильберман: «Конечно, мастурбировать – это нормально. Вопрос о том, насколько часто следует мастурбировать, зависит от индивидуальных предпочтений и физического состояния человека. Медицинских ограничений на этот счет обычно нет.

Существует множество мифов о вреде частой мастурбации, но они ничем не подтверждаются. Хотя, разумеется, последствия у этого есть – может возникнуть снижение чувствительности в результате интенсивной стимуляции органов гениталий, проблемы взаимоотношений с партнером на физическом и психологическом уровнях и банальной физической усталости. Ведь это затрачивает ресурсы организма.

– А возможна зависимость от мастурбации?

– Психологическая зависимость от мастурбации может возникнуть, когда это становится поведенческой привычкой, которая начинает влиять на повседневную жизнь человека и вызывать беспокойство.

Если мастурбация начинает препятствовать выполнению обязанностей, взаимодействию с окружающими, потерю интереса к другим сферам жизни и вызывает чувство тревоги при попытках воздерживаться, это может указывать на потенциальную проблему».

Из-за воздержания возможно ухудшение сна. А еще меняется гормональный фон

Петя Петарда: «Наверное, воздержание дало накопительный эффект – я начал по-другому смотреть на некоторые вещи. Генерировалась дополнительная энергия: и физическая, и интеллектуальная. Эта энергия побуждала постоянно что-то творить, созидать. В какой-то момент почувствовал: «Я супер! Я могу сделать все!»

Но есть и минусы: нет разрядки, ты не перезагружаешься, не опустошается. Все это выливалось в стресс, потому что вместо хобби или спорта я уходил в работу. А там был огромный проект. И с каждым днем стресс нарастал, накапливался. Из-за этого появились проблемы со сном.

Но при этом была энергия. Я спокойно мог не спать двое суток. Обычно у меня нет столько сил, а тут я был бодрячком.

В какой-то момент появились эротические сны. Думал: «Что со мной вообще? Я, Шакира, Дуа Липа – это что, новый клип Питбуля?» Но до эякуляции не доходило. Тогда я не знал, что, оказывается, по условиям челленджа семяизвержение во сне не считается условием для дисквалификации. Переживал, что провалю эксперимент.

К счастью (или к сожалению), такие сны не были регулярными. Один был под конец первой недели, а потом еще раз за две недели, может быть. Все зависело от самочувствия. Если я ложился спать злым или сильно возбужденным от какого-то события, тогда видел такие сны. Но чаще были обычные, где кенгуру едет верхом на страусе».

Гиора Зильберман: «Месячное воздержание может менять эмоциональное состояние, привести к повышенному напряжение, раздражительности. Для многих людей секс и мастурбация – способ релаксации и снижения стресса. Соответственно, могут быть снижение качества сна или снижение концентрации. Все это может быть, но вовсе необязательно.

На физическом же уровне исследования показывают кратковременные изменение уровня гормонов и нейромедиаторов: тестостерона, эстрогена, пролактина, дофамина и серотонина. У мужчин также возникает незначительное повышение простатического антигена PSA – это индикатор здоровья простаты, по изменению его уровня судят, например, о наличии рака простаты. Но этот показатель вскоре выравнивается. Все эти эффекты могут быть временными и различаться у разных людей».

Воздержание может добавлять агрессии. Но при этом улучшать физическую форму

Петя Петарда: «Насколько мне известно, когда не эякулируешь, копится тестостерон. Я стал импульсивнее, агрессивнее в некоторые моменты. Мог вспылить на абсолютно пустые вещи, которые решаются одним касанием.

Зато из-за этого высокого тестостерона каким-то чудом сам по себе начал приходить в форму вообще без физических нагрузок. Просто мышцы немного налились кровью, энергии побольше стало».

Гиора Зильберман: «Отсутствие сексуальной разрядки может повлиять на эмоциональное состояние человека. Однако это явление индивидуально, и не у всех возникают агрессивные реакции. Вероятно, это зависит от личных характеристик и способов регулирования стресса у конкретного человека.

Улучшение физической формы и прилив энергии могут быть связаны с тем, что человек перераспределяет энергию и фокусируется на других аспектах жизни. Это может быть связано и с улучшением самодисциплины и повышением мотивации. В целом, все это индивидуально и субъективно: есть люди, есть мнения, но нет качественных исследований по этому вопросу».

(При этом большинство участников челленджа 2022 года, обсуждавших его итоги на реддите, указали, что у них в состоянии вообще ничего не изменилось – Sports.ru).

А польза от таких челленджей есть?

Петя Петарда: «У меня есть девушка, но в этот месяц секса у нас не было. Я могу сказать только то, что с ее стороны не было особой потребности. Не было такого, что она: «Возьми меня! Мне нужно, чтобы ты взял меня силой!» Да, у человека не было потребности. В этом месяце все сложилось так, что челлендж удалось выполнить.

Самый частый вопрос в ноябре от друзей: «Ты что, реально не дрочишь? Ты что совсем?» Мой хороший друг Миша Сазанов вообще заявил, что нужно дрочить. Потому что дрочить – это супер, и дрочить нужно регулярно.

Я дотянул до 1 декабря и выполнил челлендж. Понял, что мастурбировать теперь можно, но это необязательно. Не было такого: «Да! Дорвался!»

Скорее в этот день я радовался, что снега много выпало. Смотрел на улицу и кайфовал, что приближается Новый год, ведь это горки, санки, сноуборд, фейерверки – я же Петя Петарда. А еще падающие люди на льду, каток, который я ненавижу.

Наверное, я бы повторил челлендж. Но как будто бы это был базовый этап. Хочется теперь челлендж с усложнениями. Только пока не знаю, с какими именно. Возможно, с ежедневным просмотром порно».

Гиора Зильберман: «Каждый человек уникален, и эффекты подобных челленджей могут сильно различаться. Важно помнить, что участие в таких исключительных ситуациях требует внимательного отношения к здоровью и эмоциональному состоянию.

Если подобные челленджи заставляют задуматься о повседневных привычках, провести самоанализ, оценить, чем мы наполняем свой день, что едим, как спим, провести коррекцию и стать, в конечном счете, внимательнее к себе, то почему бы и нет».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Gettyimages.ru/Alex Pantling, Kevin Winter