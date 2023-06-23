Сослан Гатагов уже месяц тренирует «Амкал»: омолодил состав, ввел штрафы за алкоголь и мат (до 20 тысяч рублей)

А еще забрал капитанскую повязку у Прокопа.

«Амкал» провалился в 2023-м. Взял бронзу Winline Медиалиги, но потом рано вылетел из МКС и Кубка России, а осенью тоскливо проиграл Fight Nights в четвертьфинале МФЛ-4. Босс клуба Герман Эль Класико понял, что пришло время перезагрузки, и поменял главного тренера. Вместо Виталия Миллера пришел Сослан Гатагов.

В медиафутболе Гатагов – топовый специалист. Работал в «На Спорте» (главным тренером) и FC Bus (президентом). Как тренер дважды выводил «На Спорте» в полуфинал Медиалиги.

«Открыл тетрадку и выписывал имена всех тренеров, кого мог бы пригласить, – рассказал Герман на клубном ютубе. – Расписал целый разворот, а потом тех, кому мысленно мог накинуть 2-3 минуса, я вычеркивал. В какой-то момент понял, что не вычеркнут Сослан Маратович. Он тот тренер, с которым интересно, что будет с «Амкалом» .

Гатагов тренирует «Амкал» всего месяц, но успел поменять многое.

«Сослан Маратович хочет омолодить состав». Гатагов кикнул пятерых игроков

Из команды Миллера в штаб Гатагова вошли тренер вратарей Евгений Спиряков и доктор Вилена Иванцова (она помогала Артему Рыженко, но он покинул клуб сразу после вылета из Медиалиги). Штаб пополнили помощник главного тренера и тренер-аналитик Артем Глухов, а еще тренер по физподготовке Анастасия Федяева – оба специалиста помогали Гатагову в «На Спорте» и FC Bus.

Сослан сразу принялся раччищать состав и исключил пять футболистов: защитников Ивана Захарова и Владимира Лобкарева, хавбеков Салима и Назара, нападающего Антона Гооге. Еще клуб покинул Вадим Цай, у которого закончилась аренда.

«Причина ухода проста – оказался в списке футболистов, на которых новый «тренерский штаб» не рассчитывае т, – написал в телеграм-канале Захаров. – Я не удостоился услышать ни одного слова от нового «тренерского штаба». В одном из интервью он [Гатагов] заявил, что с игроками «Амкала», которые ему «не подошли», цитата: «со всеми поговорили, все объяснили». Выводы делайте сами».

Салим, Гооге и Лобкарев тоже написали посты в соцсетях, а еще сходили на подкаст к Алексею Гасилину и тоже возмутились, что не получили объяснений от Гатагова. При этом все респектовали боссу клуба Герману, который лично сообщил игрокам об их уходе и пообещал выплатить всю зарплату, положенную до конца года.

Сейчас игроки в активном поиске. Лобкарев даже договорился о просмотре в 2Drots, но совершил фатальную ошибку – на первую (и единственную) тренировку к «самураям» пришел в кипе «Амкала». Карен (начальник команды в 2Drots) попросил больше не приходить.

Герман рассказал, что финальное решение по этим футболистам принимали на собрании тренерского штаба и лидеров команды: « Сослан Маратович хочет сильно омолодить состав , мне очень нравится эта концепция».

«Если футболист проходит лет 10 в системе однотипных команд, у него сформировались привычки. В основном, хреновые. Игроки снижают требования к себе. Мне кажется, что стабильность и требования к себе можно внедрить игрокам, которым от 18 до 22 лет», – объяснил решение Гатагов в интервью на ютуб канале «Амкала». И отметил, что еще несколько игроков покинет клуб.

Привел Делиму и Отаева, но пока только на просмотр. Это уже третий клуб, где они вместе с Гатаговым

А что с усилениями?

В первые дни в «Амкале» Гатагов объявил, что ему нужен левоногий центральный защитник. Вероятно, позицию займет 23-летний Ораз Атаев или 27-летний Дармей Делима. Оба играли у Сослана Маратовича в «На Спорте» и FC Bus. Делима даже был капитаном команды. Сейчас защитники на просмотре в «Амкале».

Оба считаются качественными защитниками на уровне Медиалиги. Кстати, про Делима и Атаева мы рассказывали в большем тексте про звезд FC Bus.

Еще на просмотре 22-летний форвард Starmix Антон Стариков, который вместе с Мазуром из «Броуков» стал лучшим бомбардиром четвертого сезона Медиалиги – по 6 голов у каждого.

А еще «Амкал» подписал звезду «Родины Медиа» Пичу. За два сезона в «РМ» у Максима Пичугина 3 гола и 3 ассиста. Среди них – гол в финале МФЛ-3 в ворота 2Drots. Да-да, в «Амкал» пришел чемпион Медиалиги. Этот трансфер вряд ли можно отнести в категорию гатаговских – на просмотре в «Амкале» Пича был еще летом, но остался в «Родине» из-за обещания главному тренеру Андрею Каряке.

Из той же «Родины Медиа» перешел основной хавбек Владимир Оленченко. В команде Текилы он играет полузащитника, но «Амкал» анонсировал его как защитника – намек на будущую позицию?

Трансферная кампания еще не закончена – Гатагов планирует усилить конкуренцию среди крайних защитников и нападающих.

Запретил пить, материться и опаздывать. За нарушение – штраф (до 20 тысяч рублей)

Одна из главных проблем медиафутбола – дисциплина. Каждый тренер борется с этим по своему. Гатагов, например, ввел штрафы. В «Амкале» они были и раньше, но теперь есть четкий прейскурант.

Под запрет попали алкоголь, мат и опоздания. Еще нельзя приходить на тренировку в экипировке других клубов. В случае рецидива штраф увеличивается. Вот полный список запреток.

«Теперь я получаю пофамильный список людей, кого штрафовать за какой косяк. Это привьет дисциплину », – радовался Герман. Как говорят в 2Drots: «Пилик!»

Одним из первых под штраф попал лидер команды Прокоп. Нет, он не матерился и не опаздывал. Он вышел на тренировку заранее и пошел играть в кросс-бар. По мнению Гатагова игрокам такое запрещено – эмоции расходуются зря. В общем, минус тысяча рублей с карты Прокопа.

Как игроки отреагировали на штраф-лист?

Сибскана (капитан «Амкала»): «Все, мы профики! Но открывать ######### [рты] мы не имеем права, потому что наши прошлые «достижения» таковы, что мы должны собрать последнее и двигать в дорогу. Мы на самом дне. Пора всплывать».

Феликс (защитник «Амкала»): «Это очень жестко. У нас уже были первые штрафы, были опоздания. Это классика. Наверное, это правильно для дисциплины, все-таки футбол – это дисциплина. Но я точно буду опаздывать».

Василий Маврин (экс-хавбек «Амкала»): «Штрафы в «Амкале» – шляпа полная. Для меня это дикость, которая была в СССР в профессиональных командах. Штрафы – это ужимание моих возможностей и прав. Я хочу кайфовать от процесса. Они не позволяют это делать».

Кстати, Маврин выиграл в шоу «Хочу в «Амкал»: возвращение домой» и из двух призов (за первое место предлагалось 300 тысяч рублей или контракт с командой на год) выбрал «Амкал». Так что, возможно, Маврин еще попадет под штраф Гатагова.

«Больше не увидите меня с этой штучкой на руке». Гатагов назначил новых вице-капитанов

Гатагов поменял пул капитанов. Первым выбором остался 659-летний Сибскана – тут все без изменений. Но в последнее время Сибыч далеко не всегда здоров, поэтому роль вице-капитанов очень велика.

В прошлом сезоне вице-капитанами были классные, но достаточно молодые игроки – Прокоп (21 год) и Арсений Левшук (22). При Гатагова средний возраст вице-капитанов ощутимо вырос – ими стали Имай (29 лет), Никита Дубчак (29) и Илья Шурыгин (25).

Прокоп и Левшук спокойно восприняли потерю повязки.

«Больше не увидите меня с этой штучкой на руке. Все разы, что я был капитаном, меня просили им быть, потому что кому-то было некомфортно, кто-то перестал играть. Я был «удобный» капитан, а не заслуженный» , – написал Прокоп в телеграм-канале.

Левшук считает, что не справился с капитанством. «Думаю, я слишком безответственно относился к капитанской повязке , поэтому с середины сезона с ней выходил Прокоп. [Смену капитанов] воспринял спокойно», – рассказал защитник в интервью «Некласико».

Очевидно, что Гатагов сделал капитанами опытных игроков с лидерскими качествами, которые смогут навести порядок в раздевалке или завести на поле. Сослану Мартовичу остается только все согласовать с хранителем повязки Филом Ворониным. «Капитанская повязка лежит у меня дома. Пока я не решу, вы можете хоть 18 капитанов назначить. Это все фикция», – шутил защитник и стендап-комик.

Пока трудно говорить как отразятся нововведения на команде. Но то, что реформы нужны – это не дискуссионный вопрос, об этом говорят результаты, как футбольные, так и медийные (в рейтинге медийной активности «Амкал» впервые скатился на третье место).

Сделает ли Гатагов «Амкал» снова великим – пожалуй, главная интрига 2024-го.

Фото: скриншоты ютуб-канала «Амкала» // телеграм-канал «Амкала» // Winline Media Football Awards