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Сослан Гатагов уже месяц тренирует «Амкал»: омолодил состав, ввел штрафы за алкоголь и мат (до 20 тысяч рублей)

Арсений Левшук Арсений Левшук
Прокоп Прокоп
Герман Эль Класико Герман Эль Класико
Андрей Сибскана Андрей Сибскана
Сослан Гатагов Сослан Гатагов
Winline Медиалига Winline Медиалига
Амкал Амкал
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А еще забрал капитанскую повязку у Прокопа.

«Амкал» провалился в 2023-м. Взял бронзу Winline Медиалиги, но потом рано вылетел из МКС и Кубка России, а осенью тоскливо проиграл Fight Nights в четвертьфинале МФЛ-4. Босс клуба Герман Эль Класико понял, что пришло время перезагрузки, и поменял главного тренера. Вместо Виталия Миллера пришел Сослан Гатагов.

В медиафутболе Гатагов – топовый специалист. Работал в «На Спорте» (главным тренером) и FC Bus (президентом). Как тренер дважды выводил «На Спорте» в полуфинал Медиалиги.

«Открыл тетрадку и выписывал имена всех тренеров, кого мог бы пригласить, – рассказал Герман на клубном ютубе. – Расписал целый разворот, а потом тех, кому мысленно мог накинуть 2-3 минуса, я вычеркивал. В какой-то момент понял, что не вычеркнут Сослан Маратович. Он тот тренер, с которым интересно, что будет с «Амкалом».

Гатагов тренирует «Амкал» всего месяц, но успел поменять многое.

«Сослан Маратович хочет омолодить состав». Гатагов кикнул пятерых игроков

Из команды Миллера в штаб Гатагова вошли тренер вратарей Евгений Спиряков и доктор Вилена Иванцова (она помогала Артему Рыженко, но он покинул клуб сразу после вылета из Медиалиги). Штаб пополнили помощник главного тренера и тренер-аналитик Артем Глухов, а еще тренер по физподготовке Анастасия Федяева – оба специалиста помогали Гатагову в «На Спорте» и FC Bus.

Сослан сразу принялся раччищать состав и исключил пять футболистов: защитников Ивана Захарова и Владимира Лобкарева, хавбеков Салима и Назара, нападающего Антона Гооге. Еще клуб покинул Вадим Цай, у которого закончилась аренда.

«Причина ухода проста – оказался в списке футболистов, на которых новый «тренерский штаб» не рассчитывает, – написал в телеграм-канале Захаров. – Я не удостоился услышать ни одного слова от нового «тренерского штаба». В одном из интервью он [Гатагов] заявил, что с игроками «Амкала», которые ему «не подошли», цитата: «со всеми поговорили, все объяснили». Выводы делайте сами».

Салим, Гооге и Лобкарев тоже написали посты в соцсетях, а еще сходили на подкаст к Алексею Гасилину и тоже возмутились, что не получили объяснений от Гатагова. При этом все респектовали боссу клуба Герману, который лично сообщил игрокам об их уходе и пообещал выплатить всю зарплату, положенную до конца года.

Сейчас игроки в активном поиске. Лобкарев даже договорился о просмотре в 2Drots, но совершил фатальную ошибку – на первую (и единственную) тренировку к «самураям» пришел в кипе «Амкала». Карен (начальник команды в 2Drots) попросил больше не приходить.

Герман рассказал, что финальное решение по этим футболистам принимали на собрании тренерского штаба и лидеров команды: «Сослан Маратович хочет сильно омолодить состав, мне очень нравится эта концепция».

«Если футболист проходит лет 10 в системе однотипных команд, у него сформировались привычки. В основном, хреновые. Игроки снижают требования к себе. Мне кажется, что стабильность и требования к себе можно внедрить игрокам, которым от 18 до 22 лет», – объяснил решение Гатагов в интервью на ютуб канале «Амкала». И отметил, что еще несколько игроков покинет клуб.

Привел Делиму и Отаева, но пока только на просмотр. Это уже третий клуб, где они вместе с Гатаговым 

А что с усилениями?

В первые дни в «Амкале» Гатагов объявил, что ему нужен левоногий центральный защитник. Вероятно, позицию займет 23-летний Ораз Атаев или 27-летний Дармей Делима. Оба играли у Сослана Маратовича в «На Спорте» и FC Bus. Делима даже был капитаном команды. Сейчас защитники на просмотре в «Амкале».

Оба считаются качественными защитниками на уровне Медиалиги. Кстати, про Делима и Атаева мы рассказывали в большем тексте про звезд FC Bus.

Еще на просмотре 22-летний форвард Starmix Антон Стариков, который вместе с Мазуром из «Броуков» стал лучшим бомбардиром четвертого сезона Медиалиги – по 6 голов у каждого.

А еще «Амкал» подписал звезду «Родины Медиа» Пичу. За два сезона в «РМ» у Максима Пичугина 3 гола и 3 ассиста. Среди них – гол в финале МФЛ-3 в ворота 2Drots. Да-да, в «Амкал» пришел чемпион Медиалиги. Этот трансфер вряд ли можно отнести в категорию гатаговских – на просмотре в «Амкале» Пича был еще летом, но остался в «Родине» из-за обещания главному тренеру Андрею Каряке.

Из той же «Родины Медиа» перешел основной хавбек Владимир Оленченко. В команде Текилы он играет полузащитника, но «Амкал» анонсировал его как защитника – намек на будущую позицию?

Трансферная кампания еще не закончена – Гатагов планирует усилить конкуренцию среди крайних защитников и нападающих.

Запретил пить, материться и опаздывать. За нарушение – штраф (до 20 тысяч рублей)

Одна из главных проблем медиафутбола – дисциплина. Каждый тренер борется с этим по своему. Гатагов, например, ввел штрафы. В «Амкале» они были и раньше, но теперь есть четкий прейскурант. 

Под запрет попали алкоголь, мат и опоздания. Еще нельзя приходить на тренировку в экипировке других клубов. В случае рецидива штраф увеличивается. Вот полный список запреток.

«Теперь я получаю пофамильный список людей, кого штрафовать за какой косяк. Это привьет дисциплину», – радовался Герман. Как говорят в 2Drots: «Пилик!»

Одним из первых под штраф попал лидер команды Прокоп. Нет, он не матерился и не опаздывал. Он вышел на тренировку заранее и пошел играть в кросс-бар. По мнению Гатагова игрокам такое запрещено – эмоции расходуются зря. В общем, минус тысяча рублей с карты Прокопа.

Как игроки отреагировали на штраф-лист?

Сибскана (капитан «Амкала»): «Все, мы профики! Но открывать ######### [рты] мы не имеем права, потому что наши прошлые «достижения» таковы, что мы должны собрать последнее и двигать в дорогу. Мы на самом дне. Пора всплывать».

Феликс (защитник «Амкала»): «Это очень жестко. У нас уже были первые штрафы, были опоздания. Это классика. Наверное, это правильно для дисциплины, все-таки футбол – это дисциплина. Но я точно буду опаздывать».

Василий Маврин (экс-хавбек «Амкала»): «Штрафы в «Амкале» – шляпа полная. Для меня это дикость, которая была в СССР в профессиональных командах. Штрафы – это ужимание моих возможностей и прав. Я хочу кайфовать от процесса. Они не позволяют это делать».

Кстати, Маврин выиграл в шоу «Хочу в «Амкал»: возвращение домой» и из двух призов (за первое место предлагалось 300 тысяч рублей или контракт с командой на год) выбрал «Амкал». Так что, возможно, Маврин еще попадет под штраф Гатагова.

«Больше не увидите меня с этой штучкой на руке». Гатагов назначил новых вице-капитанов

Гатагов поменял пул капитанов. Первым выбором остался 659-летний Сибскана – тут все без изменений. Но в последнее время Сибыч далеко не всегда здоров, поэтому роль вице-капитанов очень велика.

В прошлом сезоне вице-капитанами были классные, но достаточно молодые игроки – Прокоп (21 год) и Арсений Левшук (22). При Гатагова средний возраст вице-капитанов ощутимо вырос – ими стали Имай (29 лет), Никита Дубчак (29) и Илья Шурыгин (25).

Прокоп и Левшук спокойно восприняли потерю повязки.

«Больше не увидите меня с этой штучкой на руке. Все разы, что я был капитаном, меня просили им быть, потому что кому-то было некомфортно, кто-то перестал играть. Я был «удобный» капитан, а не заслуженный», – написал Прокоп в телеграм-канале.

Левшук считает, что не справился с капитанством. «Думаю, я слишком безответственно относился к капитанской повязке, поэтому с середины сезона с ней выходил Прокоп. [Смену капитанов] воспринял спокойно», – рассказал защитник в интервью «Некласико».

Очевидно, что Гатагов сделал капитанами опытных игроков с лидерскими качествами, которые смогут навести порядок в раздевалке или завести на поле. Сослану Мартовичу остается только все согласовать с хранителем повязки Филом Ворониным. «Капитанская повязка лежит у меня дома. Пока я не решу, вы можете хоть 18 капитанов назначить. Это все фикция», – шутил защитник и стендап-комик.

Пока трудно говорить как отразятся нововведения на команде. Но то, что реформы нужны – это не дискуссионный вопрос, об этом говорят результаты, как футбольные, так и медийные (в рейтинге медийной активности «Амкал» впервые скатился на третье место).

Сделает ли Гатагов «Амкал» снова великим – пожалуй, главная интрига 2024-го.

Сослан Гатагов – новый тренер «Амкала». Почему их считают несовместимыми и зачем это нужно?

Фото: скриншоты ютуб-канала «Амкала» // телеграм-канал «Амкала» // Winline Media Football Awards

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