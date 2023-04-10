Кутуз уходит из «Титана». Это не предательство – он cледует совету президента Зуев
Осмысляем трансфер.
Шок – Кутуз ушел из «Титана».
Лучший медиафутболист 2022-го и лучший бомбардир МФЛ-3 скорее всего окажется в ФК «10». Для чего Кутуз меняет второй клуб за полгода и почему это идеальное решение – в колонке Ильи Ковалева.
В «Титане» Кутузу обещали прокачать ютуб-канал, но за полгода его просмотры только упали
Весной 2023-го «Титан», вышибая дверь с ноги, ворвался в медиафутбол. За плечами у команды Александра Зуева были 9 лет доминирования в любительском футболе. В медийном футболе «Титан» тоже начал мощно – переманил у действующего чемпиона 2Drots их лучшего форварда Сергея Кутузова.
И хотя Кутуз играл за «Титан» в ЛФЛ еще до 2Drots, мув от действующего чемпиона к новичку поняли не все. Многие решили, что Кутузу просто навалили денег. Разговоры о зарплате сразу перекрыл сам Кутуз: «Зуев пообещал, что поможет мне развить ютуб-канал и выйти за рамки медиафутбола»
Позже Зуев дал деталей. Форварду обещали продакшн, который будет помогать со съемками: операторы, сценаристы – все по-взрослому.
Прошло полгода – какие изменения?
Канал Кутуза до «Титана»: футбольные челленджи.
Канал Кутуза в «Титане»: футбольные челленджи.
Обещания найти новые форматы, которые привлекут аудиторию не из медиафутбола, так и остались обещаниями.
С просмотрами тоже проблемы. За полгода в «Титане» ни одно видео на канале Кутуза не пробило 100 тысяч просмотров. За предыдущие 4 месяца таких было четыре. В последний месяц редкое видео на канале Кутуза доползало хотя бы до 50 тысяч – полный кошмар.
В ФК «10» больше возможностей для медийного развития Кутуза
Переманивая Кутуза Зуев убеждал, что что жизнь футболиста коротка: нужно диверсифицировать таланты и искать другие источники дохода. Особенно, если 29 лет.
Сейчас Кутуз побуквенно следует совету Зуева. «Десятка» – идеальное место для медийного развития Кутуза. Последний год показал, что именно клуб Мусагалиева и Дорохова – лучший в Медиалиге по контенту.
• Благодаря работе подакшена Medium Quality на ютуб-канале «10 is 10» заметна качественная съемка и сценарная работа, а к видео подходят с креативом.
• ФК «10» – лучшие по придумыванию и адаптации форматов. Пока остальной медиафутбол задыхается в однообразии челленджей, подкастов и влогов, «Десятка» регулярно выстреливает новьем.
Например, вариация взгляда снизу – интервью с младшими родственниками игроков «Десятки».
Или новый формат на канале «Десятки» – «Секретное шоу». Что внутри? Это секрет!
Для такой суперзвезды как Кутуз продюсеры «Десятки» легко могут придумать отдельный формат. Или раскрыть его как персонажа, прогоняя через уже существующие. Разумеется, они придумают что-то и для канала Кутуза. Нет сомнений, что в «Десятке» отнесутся к Кутузу внимательно – звезды такого калибра в клубе еще никогда не было.
• Осипов ценит медийность «Десятки». Во втором сезоне ФК «10» получил матч на «Открытие Арене» против «Амкала», а в третьем – против 2Drots в Нижнем на стадионе чемпионата мира. Голы на классных стадионах при большой аудитории явно помогут медийности Сергея.
Win-win для обеих сторон. В пролете только «Титан».
Уход Кутуза – катастрофа для «Титана»?
У «Титана» кошмарное лето. Сначала клуб Зуева сенсационно вылетел от «Родины Медиа» в стыках МФЛ-3. Дальше потерял двух суперзвезд – Севу (4 гола и ассист в МФЛ-3) и Комиса (2+5) Возможно, уйдет и Бирюк (3+3). А теперь и Кутуз. Теперь у клуба проблемы как с сильными игроками, так и с медийными – из таких остается лишь Шамиль Курбанов.
Массовая миграция поднимает вопрос, отвечать на который придется Николаю Осипову – а нужен ли такой «Титан» в четвертом сезоне?
В комьюнити команду уже хоронят. «Титан» – главный обсер года. ######### с три короба, а по итогу #### за шиворот наполучали. Сейчас еще и главный актив в виде продажного Кутуза потеряли. Нет смысла брать эту залупню в новый сезон», – написал капитан «Амкала» Сибскана.
Если любишь – отпусти, а Зуев точно любит Кутуза. Наверняка терять его было очень тяжело, но Зуев тепло попрощался в своем телеграм-канале: «Сереге желаю только удачи в «Десятке». Он им поможет».
Уход Кутуза – конец «Титана» 1.0 edition. Дальше ход за Зуевым – либо он уходят в архивы либо пересобираются и заходят снова.
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