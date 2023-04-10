Кутуз уходит из «Титана». Это не предательство – он cледует совету президента Зуев

Осмысляем трансфер.

Шок – Кутуз ушел из «Титана».

Лучший медиафутболист 2022-го и лучший бомбардир МФЛ-3 скорее всего окажется в ФК «10». Для чего Кутуз меняет второй клуб за полгода и почему это идеальное решение – в колонке Ильи Ковалева.

В «Титане» Кутузу обещали прокачать ютуб-канал, но за полгода его просмотры только упали

Весной 2023-го «Титан», вышибая дверь с ноги, ворвался в медиафутбол. За плечами у команды Александра Зуева были 9 лет доминирования в любительском футболе. В медийном футболе «Титан» тоже начал мощно – переманил у действующего чемпиона 2Drots их лучшего форварда Сергея Кутузова.

И хотя Кутуз играл за «Титан» в ЛФЛ еще до 2Drots, мув от действующего чемпиона к новичку поняли не все. Многие решили, что Кутузу просто навалили денег. Разговоры о зарплате сразу перекрыл сам Кутуз: «Зуев пообещал, что поможет мне развить ютуб-канал и выйти за рамки медиафутбола»

Позже Зуев дал деталей. Форварду обещали продакшн, который будет помогать со съемками: операторы, сценаристы – все по-взрослому.

Прошло полгода – какие изменения?

Канал Кутуза до «Титана»: футбольные челленджи.

Канал Кутуза в «Титане»: футбольные челленджи .

Обещания найти новые форматы, которые привлекут аудиторию не из медиафутбола, так и остались обещаниями.

С просмотрами тоже проблемы. За полгода в «Титане» ни одно видео на канале Кутуза не пробило 100 тысяч просмотров . За предыдущие 4 месяца таких было четыре. В последний месяц редкое видео на канале Кутуза доползало хотя бы до 50 тысяч – полный кошмар.

В ФК «10» больше возможностей для медийного развития Кутуза

Переманивая Кутуза Зуев убеждал, что что жизнь футболиста коротка: нужно диверсифицировать таланты и искать другие источники дохода. Особенно, если 29 лет.

Сейчас Кутуз побуквенно следует совету Зуева. «Десятка» – идеальное место для медийного развития Кутуза . Последний год показал, что именно клуб Мусагалиева и Дорохова – лучший в Медиалиге по контенту.

• Благодаря работе подакшена Medium Quality на ютуб-канале «10 is 10» заметна качественная съемка и сценарная работа, а к видео подходят с креативом.

• ФК «10» – лучшие по придумыванию и адаптации форматов. Пока остальной медиафутбол задыхается в однообразии челленджей, подкастов и влогов, «Десятка» регулярно выстреливает новьем.

Например, вариация взгляда снизу – интервью с младшими родственниками игроков «Десятки».

Или новый формат на канале «Десятки» – «Секретное шоу». Что внутри? Это секрет!

Для такой суперзвезды как Кутуз продюсеры «Десятки» легко могут придумать отдельный формат . Или раскрыть его как персонажа, прогоняя через уже существующие. Разумеется, они придумают что-то и для канала Кутуза. Нет сомнений, что в «Десятке» отнесутся к Кутузу внимательно – звезды такого калибра в клубе еще никогда не было.

• Осипов ценит медийность «Десятки». Во втором сезоне ФК «10» получил матч на «Открытие Арене» против «Амкала», а в третьем – против 2Drots в Нижнем на стадионе чемпионата мира. Голы на классных стадионах при большой аудитории явно помогут медийности Сергея.

Win-win для обеих сторон. В пролете только «Титан».

Уход Кутуза – катастрофа для «Титана»?

У «Титана» кошмарное лето. Сначала клуб Зуева сенсационно вылетел от «Родины Медиа» в стыках МФЛ-3. Дальше потерял двух суперзвезд – Севу (4 гола и ассист в МФЛ-3) и Комиса (2+5) Возможно, уйдет и Бирюк (3+3). А теперь и Кутуз. Теперь у клуба проблемы как с сильными игроками, так и с медийными – из таких остается лишь Шамиль Курбанов.

Массовая миграция поднимает вопрос, отвечать на который придется Николаю Осипову – а нужен ли такой «Титан» в четвертом сезоне?

В комьюнити команду уже хоронят. «Титан» – главный обсер года . ######### с три короба, а по итогу #### за шиворот наполучали. Сейчас еще и главный актив в виде продажного Кутуза потеряли. Нет смысла брать эту залупню в новый сезон », – написал капитан «Амкала» Сибскана.

Если любишь – отпусти, а Зуев точно любит Кутуза. Наверняка терять его было очень тяжело, но Зуев тепло попрощался в своем телеграм-канале: «Сереге желаю только удачи в «Десятке». Он им поможет».

Уход Кутуза – конец «Титана» 1.0 edition. Дальше ход за Зуевым – либо он уходят в архивы либо пересобираются и заходят снова.