Уткин стал Обеликсом: с рогами и в полосатых штанах. Косплей дня!

Упал в котел с зельем!

Во втором туре Winline Медиалиги «Эгриси» Василия Уткина сыграл с клубом болельщиков «Спартака» – «Народной командой». К такому меметичному сопернику команда подошла креативно.

Главный образ дня – сам Уткин в образе толстяка Обеликса.

Все на месте: высоченные бело-голубые штаны, с запасом натянутые на живот, белые галльские рога.

Президент «Эгриси» и классический Обеликс из кино – оцените совпадения.

Матч начался, а Уткин остался в своем образе. Косплей – отсылка к противостоянию римлян и галлов . «Спартак» назван в честь римского гладиатора, статуя воина установлена и перед «Открытие Ареной».

Очень похоже, что перфоманс придумали накануне матча. «Парни сами накидали идей, Струн (Игорь Струнин – Sports.ru) сам погнал за костюмами вчера, стоял выбирал, парни сами заказали на пошив брюки Васе. Я только смотрел и говорил «парни, сами, я ничего делать не буду», – рассказал Кирилл Воробьев, один из главных креативщиков «Эгриси», в своем телеграм-канале.

«Меня попросили передать объем талии – я передал. К чему отсылка? Наверное, к типажу Обеликса. Дело в том, что я не смотрел ни одного фильма про Астерикса и Обеликса, поэтому не могу ничего сказать. Я доверяю пацанам», – рассказал Василий Уткин Sports.ru.

В телеграм-канале он выложил верхний скрин с подписью «Исполнилась мечта».

Кстати, а кто такой Обеликс? Культового персонажа играл Жерар Депардье – но теперь уже нет

Обеликс – это персонаж французской серии комиксов «Астерикс». По сюжету в детстве он упал в котел с волшебным зельем, благодаря чему приобрел сверхчеловеческую силу. Он работает скульптором и доставщиком камней. Обеликс – комичный и добродушный персонаж, который обожает есть диких кабанов и ненавидит, когда смеются над его весом. А еще избивать римлян, конечно!

Не только Уткин, но и несколько игроков «Эгриси» вышли на поле в образах галлов. Среди них был даже друид Панорамикс – вот он, сразу левее Василия.

По сюжету всем остальным нужно зелье, чтобы обретать суперсилу, колотить римлян и не давать им завоевать свою деревушку – варит его как раз Панаромикс. А Обеликс силен и без него, потому что поварился в котле ребенком – хотя он всегда пытается встать в очередь и тоже попробовать.

Обеликс стал особенно известен после выхода фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря» в 1999-м. Его сыграл популярный французский актер Жерар Депардье. Фильм собрал в мире 1,6 млн долларов при бюджете всего в 200 тысяч.

Кстати, в русском переводе Обеликса дублировал тот самый Сергей Паршин. Да-да!

В серии уже пять фильмов, последний вышел в феврале 2023-го. Кстати, там снялся Златан Ибрагимович. Он сыграл римского легионера Кая Антивируса. Получилось как обычно героически – в одном из эпизодов Златан-Кай в одиночку избивает целую толпу.

Читайте все детали про фильм в нашем киноразделе на Кибере!

В новом фильме уже не снимался Жерар Депардье, толстяка сыграл актер Жан Лелуш.

Но у нас есть новый кандидат на роль Обеликса!

«Эгриси» шутил не только так. Еще кололи народную цветом и отсылом к Angry Birds

Команда перед игрой покрасила лого из желтого в раздражающий спартаковцев небесно-голубой (в цвет штанов Обеликса-Уткина, кстати).

Особенно сильно в день, когда «Зенит» играет со «Спартаком» в РПЛ и может стать в этой игре чемпионом России пятый раз подряд.

Стартовый состав анонсировали в стиле игры Angry Birds. Потому что там по сюжету нужно стрелять птицами по свиньям – намек максимально прозрачный.

Как вам такие приколы?

Фото: ФК ЭГРИСИ; imdb.com