Кек на драфте Медиалиги. Парня выбрал «Матч ТВ», а он демонстративно надел джерси другой команды

Теперь может просидеть в запасе два сезона.

9 апреля в Москве состоялась первая в истории Winline Медиалиги церемония драфта. 16 клубов выбрали по игроку из тех, что прислали заявки в лигу и прошли драфт-комбайн.

Событие важное: на церемонии присутствовали многие президенты команд (заглянули даже Соболев и Уткин). Драфт постарались сделать в стиле американского спорта: игрокам выдавали бейсболки и джерси новых команд. Однако практически сразу кое-что пошло не по-плану.

Перед церемонией провели жеребьевку – она определила, в каком порядке команды будут выбирать. Первый пик выпал «Матч ТВ». Команда выбрала опорного полузащитника Никиту Польщикова. Ему 21 год, он воспитанник «Химок», а еще, как оказалось, болельщик «Спартака». Выйдя на сцену Польщиков, внезапно, надел футболку «Народной Команды».

«Всем привет! – начал Польщиков. – Хотелось бы сказать, что вы можете выбрать к себе любого игрока, но играть с душой я буду только за эту команду, потому что мое сердце принадлежит ромбику. У вас есть время подумать, нужен ли вам такой футболист, потому что в пятницу мне еще играть против вас».

Представитель «Матч ТВ» растерялся, а босс лиги Николай Осипов (он вел драфт) не дал церемонии завязнуть на первом же пике:

«Это подстава, которую, я думаю, в данных ситуациях решает руководство клубов. Но мы порядок выбора драфта и ситуацию, которая возникает на нем менять не будем. Сегодня ты игрок «Матч ТВ», а дальше твое руководство разберется».

Оказывается, Польщиков давно тренируется с «Народной Командой» и даже играет в товарищеских матчах

После драфта всех интересовало два вопроса – кто такой Польщиков и зачем он это сделал?

Ситуацию немного прояснил руководитель «Народной команды» Владислав Мак:

«Никита Польщиков правда с нами тренировался. Когда мы узнали, что он на драфте, мы позвонили руководству лиги, нам было озвучено, что ничего страшного, что он с вами тренируется. Если выпадет вам, то выпадет, если нет – то нет.

Как футболист он нам очень понравился, поэтому он шел у нас первым номером. Мы планировали выбрать его на драфте. Никита – очень ярый болельщик «Спартака».

Чуть больше деталей рассказал сам Польщиков в интервью клубному телеграм-каналу ФК «Матч ТВ». Пресс-служба подписала ролик так: «Игрок запаса ФК «Матч ТВ» о своем участии в третьем сезоне».

– Не жалеешь, что сделал так?

– Как я мог сделать по-другому? Я в этой команде был, ко мне относятся с уважением, меня ставят на игры, я болею за эту команду. Поэтому по-другому я сделать не мог.

– А зачем ты тогда пошел на драфт, а не остался с той командой?

– Я пошел на драфт до того, как я был в этой команде.

– Ну, ты же мог отказаться, когда тебе позвонили.

– Я не знаю, просто футбол у меня в сердце. Я всегда делал все ради удовольствия.

– Если ты уже был в команде, ты тренировался и у тебя все было хорошо, зачем идти на драфт?

– Я объясню, потому что во-первых, это кайфовые эмоции, когда ты занимаешься драфтом. Я футболом занимаюсь с самого детства, и таких мероприятий у меня не было, хоть и профессионально поиграл. Тут была возможность принять участие в чем-то необычном и попасть на такое мероприятие, поэтому я был на драфте.

«Матч ТВ» отреагировали жестко: Нагучев обвинил в неуважении, Дурасов – назвал глупым. Польщиков обязан провести в клубе год

Перфоманс Польщикова обеспечил телеграм-канал ФК «Матч ТВ» шутками на весь вечер.

В канале накладывали выступление Польщикова на первое интервью Овечкина в «Вашингтоне».

Предлагали сложные ребусы с ромбиком.

И совмещали «М!» (логотип команды «Матч ТВ») с ромбиками разных клубов.

Но глобально реакция клуба была негативной. Участникам ФК «Матч ТВ» очень не понравился перфоманс Польщикова.

Александр Григорян (главный тренер): «Никит, я послушал твой спич, он вызывает у меня уважения, мне нужны парни со стальными яйцами. Но насколько они стальные покажет время, которое ты проведешь у нас. Ну а как ты будешь играть у нас с душой или без души, буду решать я».

Роман Нагучев (комментатор «Матч ТВ»): «Выступление на драфте – неуважение и к нам, и к шансу, который тебе, Никита, дали. Шанс не только сыграть в футбол и проявить себя, а шанс на друзей из очень хороших людей. Именно такой всегда и была эта команда, еще с тех времен, когда Никита Польщиков не мог отличить ромбик от параллелограмма и останется такой навсегда. Это его выбор. А мой – объяснить, как команда принимает эти слова о душé. Начинать в медиалиге с дизреспекта – так себе затея. Почти как рекламить ракеты.

Спасибо большое, можете играть за ромбик, молодой человек. Хоть с душой, хоть с кишечником».

Сергей Дурасов (комментатор «Матч ТВ»): «Глупые новички комьюнити уверены, что можно разок сотворить откровенную #### (ерунду), набрать аудиторию и стать звездой тусовки. Нет, ребята, вы не туда попали, вам надо за забор «Луча», блевать на пару с Пашей Техником. Здесь люди годами снимают контент, постоянно участвуют в турнирах, придумывают и реализуют свои смелые идеи, и качеством подпитывают аудиторию медиалиги. А уже потом, со статусом ветерана, можно и «похулиганить». Вы же, напоминаете 16-летних педовок, готовых ставить свои жопы ради пятиминутного успеха.

Будь моя воля, Польщиков, например, не получил бы и минуты на поле, возможно так и будет, но решает тренер».

ФК «Матч ТВ»: «Пока этот юноша не начнет думать головой, за нашу команду на поле он не выйдет. А, чтобы уроком стало, не выйдет и за другую. Отказываться не планируем! Играем по правилам».

Угроза серьезная. По правилам Медиалиги, клуб не обязан выпускать задрафтованных игроков на поле. Достаточно держать трех таких футболистов в заявке на матч. А игрок ограничен в правах: он должен провести в выбравшем его клуба два сезона (примерно равно календарному году). Интересно, Польщиков знал об этом?

«Мы этого парня в обиду не дадим». «Народная команда» заступилась за Польщикова

Получается, Польщиков проведет ближайший год в запасе Матч ТВ? Не факт.

«Я знаю, что есть правила драфта, но после того, как человек так искренне выразил эмоцию, что хочет выступать за «Народную команду», то мне ничего не остается, как завтра связаться с руководством «Матч ТВ», с руководством лиги и обсудить этот момент.

Я видел реакцию «Матч ТВ», но она мне не понятна. С одной стороны, они говорят, что он играть не будет, с другой стороны, вижу, что будет, надо им уже определиться и выставить общее мнение. Мы этого парня в обиду не дадим, после такого перфоманса и ярого желания играть за «Народную команду», – сказал Владислав Мак в интервью Sports.ru.

Чуть позже «Народная команда» выпустила официальное заявление и снова намекнула, что хочет забрать Польщикова себе:

«Призываем руководство ФК «Матч ТВ» не вставлять палки в колеса парню, который идет к мечте, ведь для этого мы все и собрались в медийном футболе.

Никита, спасибо за твой поступок. Твое место тут. Ждем дома!»

А кого еще выбрали на драфте? «Амкал» и 2Drots взяли вратарей, «Народная Команда» пикнула младшего брата Макея из «БроукБойз»

Клубы выбирали игроков в таком порядке: «Матч ТВ», Fight Nights, «Титан», «Деньги», «Бей Беги», «БроукБойз», «Родина Медиа», «Эгриси», «Амкал», «10», BUS, «Козлы», «Народная команда», «Дружина», 2Drots, «Сахалинец».

Команды выбрали следующих игроков:

• «Амкал» взял голкипера Виталия Булаева, который ранее не прошел просмотр в команду у Евгения Спирякова осенью 2022-го.

• 2Drots также выбрал голкипера – Тимура Хусанова. Эдамс объяснил это тем, что в команде мало вратарей, которые ходят на тренировки.

• Саидамалa Максудовe выбрала «Дружина». Этот парень состоит во фристайл команде Street Madness. В этой же команде состоят Эльхан, Папен и Бизекс.

• «Народная Команда» планировала выбрать Никиту Польщикова, но его уже забрал «Матч ТВ», поэтому команда выбрала Ивана Макеева. Кстати, он брат форварда «Броуков» Даниила Макеева.

• GOATS взяли 14-летнего вратаря Давида Жукова. Главный тренер команды Дмитрий Градиленко обещал лично ограждать парня от дурного влияния команды.

Пока не ясно, сыграет ли кто-то из этих игроков в третьем сезоне Winline Медиалиги. Изначально многие клубы очень скептически отнеслись к истории с драфтом. Нам остается только следить.

Фото: скриншоты ютуб-канала WInline Медиалиги // соцсети «Народной Команды» // соцсети ФК «Матч ТВ»