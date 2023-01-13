«Я хотел закрыть «Титан», но отец просил попробовать в медиафутболе». Главный клуб московской ЛФЛ идет в Медиалигу

Интервью с президентом «Титана» Александром Зуевым.

В конце апреля стартует третий сезон Winline Медиалиги, и уже сейчас известны почти все участники.

На последние места претендуют «Дружина» (клуб звезды шоу «Танцы» Егора Дружинина), «Народная команда» (объединение болельщиков «Спартака»), безымянная команда Сослана Гатагова (недавно тренер ушел из погибающего «На Спорте») и еще несколько коллективов.

Самый яркий претендент – «Титан». Команда 9 лет была флагманом любительских лиг Москвы, а теперь уходит в медийный футбол. Получается ярко: уже увели у 2Drots Кутуза – лучшего игрока медиафутбола 2022 года.

О кайфе от любительского футбола, сравнениях с Галицким и «блогерах-пустышках» мы поговорили с президентом «Титана» Александром Зуевым.

Зуев закончил МГУ, увлекается дрифтом, а футбол полюбил в академии «Спартака»

– Одно из твоих хобби – стритрейсинг или дрифт. Как это вообще правильно называется?

– То, что я люблю – дрифт. Стритрейсинг – это уличное хулиганство, но мне это в корне не нравилось. А дрифт – да, это мое очень большое хобби.

– Это твои машины или ты берешь в аренду?

– Нет, это все мои личные.

– Какая самая любимая?

– Из всех машин, которые у меня были самая любимая – BMW M4. Это первый серьезный аппарат, почти спорткар, который я купил. К сожалению, но я ее продал уже как два года.

– Дрифт достаточно экстремальный способ вождения. Были аварии или какие-то неприятные ситуации?

– Я не сторонник быстрой и экстремальный езды по городу. Сейчас я езжу на машине, в которой 860 лошадиных сил – BMW M5. Но я еду 104 км/час по Киевскому шоссе и не превышаю скорость. Всегда езжу спокойно.

А дрифт – это спорт, весьма развитый спорт. Я выступаю, тренируюсь на треках и на площадках, которые сделаны под дрифт. В городе у меня безаварийный опыт вождения.

– Планируешь совместить «Титан» с дрифтом? Будет автомобильный контент?

– Конечно. Мы уже месяца полтора ищем идеальный формат, потому что с дрифтом очень сложно – не все умеют ездить на механике. Мы готовы взять человек 20 известных из Медиалиги, обучить их и устроить соревнование.

Скорее всего, это будет помесь между блогом и челленджем. Первый сезон нашей медиалиги мы людей обучаем и снимаем как обучаем, второй – устроим турнир между ними.

– Перейдем к твоему второму хобби – футбольный клуб «Титан». Как ты вообще увлекся футболом?

– Вообще «Титан» – это мое первое увлечение, а дрифт появился не так давно, года 2-3, может, назад. Футболом я заинтересовался в детстве. Меня отвели в академию «Спартака» в лет 7-8. У нас год сумасшедший был: братья Комбаровы, Солосин, Дима Тарасов, еще ребята.

– Получается, ты в детстве за «Спартак» болел?

– Нет, за «Динамо». Всегда за «Динамо» болел!

– Это начало 90-х? Застал последний трофей «Динамо» на данный момент, Кубок России 1995-го?

– Я сам 1988 года. Я не такой старый, как кажусь (смеется). Я хорошо помню чемпионат мира-1998, полуфинал Аргентина – Англия и финал Франция – Бразилия. Помню Лигу чемпионов сезона-1998/99, финал «Манчестер Юнайтед» – «Бавария». Хорошо помню спартаковский матч с «Реалом». Но из того времени что-то еще футбольное я очень смутно вспоминаю.

– Ты закончил спартаковскую академию?

– Стоял выбор – идти в институт учиться либо идти дальше по-футбольному, но сделали выбор в пользу института. У нас были возможности, и у меня были мозги. Я пошел в МГУ на факультет мировой политики и закончил его.

«Титан» был доминатором ЛФЛ и даже выигрывал чемпионат мира 7x7

– В каком году появился «Титан»?

– В 2014-м. До этого был «Мегатитан» – это немного не моя команда.

Сотрудник нашего производства (у семьи Зуевых сеть заводов по производству бетона – Sports.ru) обратился за спонсорством, и мы начали помогать «Мегатитану». Я начал за него поигрывать, но уровень не тянул, потому что лет 10 мяч в ногах не держал. И мне говорят: «Забирай дубль, занимайся им». Дубль мы переименовали в «Титан», и пошло развитие.

– Я слышал, что в «Титане» работают твои отец и брат.

– Мой брат футболист, он играет. Я привел брата в «Титан», когда ему было 15-16, до этого он футболом в принципе не занимался. Решил приобщать его к спорту, чтобы обезопасить от дурного влияния на улице. Потому что в этом возрасте непонятно, куда ребенка может занести. Плюс у этого ребенка есть определенные финансовые ресурсы.

А отец – мой полноценный партнер по «Титану».

– Но последнее слово всегда за тобой?

– Да, конечно.

– Ты президент, а твой отец – советник президента?

– Мой отец – спонсор, президент, отец, друг партнер. Как угодно можно называть.

– Папа по статусу старше, потому что он папа, а ты по статусу старше, потому что президент. Как вы разрешаете спорные ситуации?

– У нас споры раз в неделю возникают абсолютно на любые темы, где мы даже спорить не хотим. В футболе они еще более страстные, каждый доказывает свою точку зрения. Особенно в плане подбора футболистов и дисциплины.

Отец очень крупный бизнесмен. Он все делает как в бизнесе. Футбол, особенно любительский, так не работает. Основные споры у нас идут из-за того, что последний год на тренировки ходили 10-11 человек.

Он говорит: «Давай всех поголовно штрафовать!» Я говорю: «Пап, результат есть, футбол любительский, чего штрафовать? Они получают деньги не за тренировки, а за матчи». Я все-таки донес свою позицию через победы, через трофеи.

Кстати, про трофеи. «Титан» настоящий доминатор ЛФЛ, вы выиграли вообще все на этом уровне. За счет чего вы такие мощные?

– За счет коллектива, скорее всего. Мы в начале решили, что будем шуметь. Тратили безумные деньги на подписание футболистов. Одновременно на поле могли выйти Ренат Сабитов, Костя Головской, Антон Архипов, Леша Медведев.

– Получается, первое время вы были «Манчестер Сити» из ЛФЛ?

– «Манчестер Сити» – это «Атлантис». У них и Ромка Широков играл, и Сычев – там вообще топ-состав был. А мы просто заходили [в любительский футбол] и не могли понять, как правильно выстраивать команду для решения задач. Мы думали, что решают фамилии, а не коллектив.

После первого сезона в Премьер-лиге мы убрали возрастных статусных игроков. Дядька в команде всегда нужен – мы двух таких оставили и набрали молодых. Причем мы сделали ставку не на ребят из Второй лиги или в КФК, а брали тех, кто играет исключительно в ЛФЛ и после академий.

Через 3-4 года мы с этим коллективом выиграли все, что можно, причем не только в России.

– Как раз спрошу об этом. Ты говорил, что самый важный для тебя трофей с «Титаном» – это чемпионат мира. Что это за турнир? Победил «Титан» или сборная России?

– Мы поехали игроками «Титана». Нас федерация ЛФЛ обязала взять двух игроков из сборной России.

Мы поехали по приглашению от Федерации футбола FIF7. Это формат 7 на 7, и в Латинской Америке он считается профессиональным. У многих бразильских топ-клубов есть команда.

Уровень на турнире я не скажу, что выше, чем у нас. Считаю, что в России один из самых сильных любительских уровней. Но в финале мы играли против дочерней команды «Фламенго». И если брать класс бразильцев, то там что-то запредельное. Они могут проиграть только самим себе.

Они родились с мячом, играют и тренируются каждый день – им за это платят деньги. Да, не такие, как в России, у них контракты порядка 450 долларов в месяц. Мне после этого финала некоторые бразильцы предложили приехать играть за «Титан».

О сравнениях с Галицким, «Титане» в РПЛ и покупке клуба в Черногории

– В чем мотивация содержать любительский футбольный клуб?

– Я почти не пью, могу выпить, но очень редко. Не гуляю по ночным клубам, казино. Все время либо в семье, либо на работе. А разряжаться как-то надо. Я выбрал для себя футбол.

– Тратить деньги на российский любительский футбол – безумие?

– Ну это да – это безумие. Должна быть либо сумасшедшая любовь к футболу, либо какая-то непонятная неоправданная цель. Для нас вначале это была большая любовь к футболу, а дальше уже любовь к команде. Мы просто любим этот коллектив, мы даже в Медиалигу пошли этим составом. Стараемся со стороны людей не привлекать.

– После перехода в медиафутбол сколько команд останется в структуре «Титана»?

– Одна, основная команда.

Есть в Курской области в селе Мантурово детская академия, которой мы помогаем мячами, формой, финансами. Там есть детская команда – «Титан» называется. Это команда нашего бывшего вратаря.

– Любовь к футболу, играем своими, поддерживаем детей – напоминает «Краснодар» и Галицкого.

– Нас с отцом часто очень сравнивают с Галицким. Есть что-то похожее. Мы даже хотели построить стадион, но очень быстро отказались, потому что найти землю в Москве сложно. Похожи, но Галицкий все-таки человек статуснее и хобби у него дороже.

– Не было амбиций перейти с «Титаном» в профессиональный футбол?

– В России точно нет, потому что это верх абсурда. Мы люди амбициозные, но реалисты. Мы не дошли бы до РПЛ, потому что наш кошелек не позволит содержать клуб Премьер-лиги. Мы не Федуны, не Галицкие.

Мы рассматривали покупку клуба в Черногории. Около года назад.

– Готовый клуб или хотели создать новую команду?

– Речь шла об имеющемся клубе. Он существовал бы с прежним названием, потому что обладал фан-базой.

Некрасиво, если состоятельный дядька, кинул котлету денег, купил клуб, который внизу турнирной таблицы болтается, подстроил все под себя и переименовал команду. Может быть как-то присутствовало слово «Титан», но полностью клуб бы не переименовывали.

На Зуева сильно влияет семья. Пошел в Медиалигу по совету отца, из-за детей считает, что блогеры должны нести ответственность за контент

– Я смотрел твой монолог на канале «Титана». Ты сказал, что вы уходите из ЛФЛ, потому что лига деградировала. Что ты имел ввиду?

– Мы в ЛФЛ пришли, когда ЛФЛ-Запад играл на стадионе «Каит». Отвратительное поле, паршивый стадион.

На следующий год мы переехали на новый современный стадион 8 на 8 – «Сетунь Парк». Целый комплекс, вообще великолепный, безумно уютный. Съемка на четыре камеры, нормальные комментаторы. Внутри был социум: много команд, постоянно кто-то хотел развиваться, дичайшая конкуренция.

Прошло не так много времени. Играем на непонятно каких стадионах. Окей, многим может показаться «Ребят, вы играете на «Лужниках». Но выйдете на это поле – огород. Трибун нет, уюта нет, развития нет. Последний сезон в Премьер-лиге было 8 команд, а мы пришли – 16. И было два дивизиона четвертой лиги, три дивизиона третьей лиги, два дивизиона второй, плюс первая лига и Премьер-лига. И еще буферный турнир за попадание в четвертую лигу. А сейчас, по-моему, на Западе даже третьей лиги нет.

– Это правда, что ты задумывался о закрытии команды?

– Перед стартом этого сезона я вообще хотел закрыть «Титан», потому что, честно, мне уже надоело. Появились другие приоритеты, родился второй ребенок, нужно было время семье посвящать. Плюс в моей жизни появился дрифт, который хотя бы может себя окупать. Затраты на «Титан» были просто сумасшедшими.

Я отцу сказал: «Пап, давай заканчивать. Мне все надоело». Он уговорил еще годик отыграть, забрать трофеи, которые мы не взяли – это Континентальная футбольная лига и Лига чемпионов Москвы. В процессе отец посмотрел медийный футбол и очень настоятельно попросил попробовать свои силы в нем.

– Как твой папа вообще начал смотреть медиафутбол?

– Просто у папы нет опыта общения с блогерами, а у меня есть и очень большой. Поэтому лично для меня все, что касается блогеров, было неинтересно. 90% блогеров – пустышки.

А отец не в курсе. Наверное, в рекомендациях ютуба попал на матч. Правда там уже не блогерский футбол. Он посмотрел, если не ошибаюсь, 2Drots – «На Спорте» (Зуев говорит про полуфинал МФЛ-1 в июле 2022-го – Sports.ru), а потом и финал. Финал я тоже посмотрел и убедился, что блогеров нет.

– Какие у вас отношения с президентом Медиалиги Николаем Осиповым?

– У нас всегда было много общих знакомых, но впервые пообщались мы в телефонном формате, когда отец захотел в Медиалигу. Встретились вживую, наверное, месяца два назад.

Мы хотели во второй сезон. Но буду честен, я очень рад, что не пошли.

– Почему не получилось?

Мы заявку подали за две недели до оглашения всех списков. У нас не было ничего готового. Был только оператор (наняли его в тот же день, как подали заявку в МФЛ) и смм-щик. Мы поздно захотели туда идти.

После конца второго сезона я ему сказал: «Коль, мы хотим, есть ли у нас шанс, или ты нас в принципе не видишь? Мы не хотим впустую тратить время и снимать контент». Он сказал: «Шанс есть, делайте контент, создавайте шумиху вокруг себя. Если все будет хорошо, покажете хорошие цифры, то я не смогу вас не взять в третий сезон».

Пока инвайта нет, но я думаю, что нас позовут – это будет правильно. Более того я, в целом, не помню такого глобального межсезонья на инфоповоды, как у нас. Если сейчас посмотреть, то кто делает инфоповоды? Мы, «Амкал», 2Drots. Ну и как-то все.

– Ты много критикуешь контент медиакоманд и вот даже сейчас с презрением говоришь о блогерах. Что тебе не нравится?

– Если я, допустим, буду инфлюенсером в Медиалиге с базой фанатов, то дети будут подражать мне. Я покрашу волосы в зеленый – они покрасят. Я покрашу ногти – дети захотят покрасить ногти. Если я на бедре сделаю татуировку Алекса Месси или кого-то еще – дети будут считать за норму.

Мы несем ответственность за воспитание наших юных подписчиков, но многие блогеры этого не понимают.

– Такое бывает, но обычно это преподносится как шутка.

– Дети 12 лет еще ничего не понимают, для них это смешно и норма. Если родители не контролируют контент, который потребляют их дети (а в большинстве случаев родители не контролируют), то вырастают такие как Даня Милохин.

– А это проблема родителей, детей или блогеров?

– Это общая проблема. И блогеров, что они весьма безответственны в желании обогатиться и не гнушаются ничем. И детей, которые фанатеют от них и считают, что нужно повторять за кумиром. Соответственно, тут виноват блогер.

Иноагент Моргенштерн говорил: «Я просто пою, но почему родители не контролируют то, что слушают дети. Ведь у меня на обложке стоит 18+».

Отчасти согласен, но, например, челленджи – кажется, что нормальный жанр, но как можно отследить какое будет наказание? Я подхожу к ребенку, она смотрит безобидное видео, где взрослые играют в футбол. Я услышал, что матерятся, выключил звук. Потом ухожу, а там начинается видео, где их стригут или красят. А они еще смеются и говорят: «Круто, делайте также». Я может старомоден в этом плане, но я считаю это неправильным. Нужно немного другие ценности прививать.

У нас какая проблема? Мальчики боятся подходить к девочкам, потому что мальчики постоянно сидят в компьютерах и знакомятся через интернет, оффлайн знакомства уже нет – оно умирает. Ну сделайте челлендж – проигравший идет в торговый центр знакомиться с девочкой, прямо в торговом центре должен станцевать с ней танго – это и смешно, эмоционально, хоть есть какой-то толк.

– Ты считаешь, что блогер должен нести социальную ответственность за свой контент?

– Конечно! Вообще любой известный человек несет ответственность за свои действия. Тот же Кокорин: если бы это были простые пацаны, которые просто подрались, то фиг с ним. Думаю, все в детстве махали кулаками на улице. Но это как-то не афишировалось, а он прошумел на всю страну. Если бы Кокорина не наказали, то это стало бы нормой для его почитателей. Я осуждал его не за то, что он подрался, а за то, что это попало в интернет.

Тоже самое я Райзену на подкасте говорил: «Ты дурак» – потому что после этой драки ты выложил последствия, ты подтвердил, что драка была. А тебя смотрят дети.

– У тебя всегда была такая позиция или повлияло отцовство?

– Я отцом стал в 26 лет. До свадьбы я был просто оторви и выкинь, гулял, из ночных клубов не вылазил. Просто жил одним днем. Потом я женился, через год у меня родился ребенок. У меня резко поменялись ценности и взгляды на жизнь – мозги на место встали.

– У тебя двое детей?

– Да, у меня двое детей: одному – восемь лет ребенку. А второму – один год и два месяца.

Старшая дочка Иванка занимается теннисом профессионально: пять раз в неделю по два часа, плюс ОФП и акробатика. У ребенка свободное время – это час вечером, плюс пустое воскресенье.

Зуеву не нравится контент Медиалиги и он готовит ответ: уже запустил продакшн из 15 человек, отправит главную звезду на курсы ораторского искусства

– Давай продолжим о контенте. В феврале вы сделали главный трансфер межсезонья – подписали форварда 2Drots Кутуза. Он уверяет, что перешел к вам не из-за денег – вы обещали ему прокачать медийность и вывести на новый уровень. Он станет инфлюенсером?

– До инфлюенсера Кутузу как до Китая, давай объективно. У нас инфлюенсеров не так много в России, а специалистом он может стать.

– Наверное, ему тогда нужного производить нефутбольный контент?

– Почему нефутбольный? Можно и на футбольном контенте ехать, просто добавить говорилок. Мы Кутуза сейчас отправим на курсы, научим правильно говорить для людей за пределами медиафутбола. Не люблю высказываться плохо про команды, а тем более про зрителя, но основный контингент медиафутбола – это дети, которым прикольно услышать матерное слово. Где-то «йоу», «чуваки», «короче» и прочие слова-паразиты.

На глобальном рынке это не работает. Наша задача номер один – очистить речь Кутуза и серьезно ее улучшить, отправив на курсы дикции и ораторского искусства. Пока Кутуз будет проходить курсы, будет разрабатываться шоу под него, может даже не одно.

Если он будет делать все правильно и интересно, то будет зарабатывать деньги на своем ютубе или на других соцсетях.

– Как именно будет выглядеть работа над контентом в «Титане»?

– У нас продакшн, примерно 15 человек.

Сейчас мы выстраиваем систему так, чтобы игроки вели телеграм-каналы и могли бесплатно для себя снимать контент. У нас есть креативный продюсер, который помогает придумывать контент. Но не будет так, что человек сел, ноги на стол закинул и работайте за нас.

Игрок придумал 3-5-10 идей, я их спускаю в продакшн. На основании его слов делают какой-то продукт, прицепляется оператор, прицепляется локация, а игрок этот продукт в локации реализовывает.

– Ты сказал, что вы не будете брать медийных ради того, чтобы медийные просто были. При этом ты пытался подписать Райзена и Эйтана. Зачем?

– С Эйтаном у нас была крутая идея снять сериал (не на медиафутбольную аудиторию). Сценарий был написан года 2 назад под моего близкого друга афроамериканца. Я пришел в Медиалигу, увидел интересного харизматичного персонажа и предложил ему поучаствовать. Но это тоже должно быть взаимовыгодно. Зачем нам снимать игрока 2Drots и делать ему медийку, когда мы можем снять его у нас?

– Эйтан не рассматривался как футболист?

– Я ему сказал, что в каждом матче 10 минут вне зависимости от результата он бы играл. Еще мы его рассматривали как ведущего. Я ему сказал: «Будешь ведущим у нас на влогах».

– А Райзен вам зачем?

– Полноценного перехода бы не было, потому что он президент «Броуков». Но могла получиться весьма красивая, интересная и нескандальная история в виде Райзена, к примеру, пресс-атташе «Титана». Ну это же прикольно. Я еще не исключаю этот вариант, мы общаемся, мы каждый день в контакте.

– Теперь «Титан» – медийная команда: съемки, внимание, пресс-конференции. Есть игроки из старого состава, которым это не по душе и они решили уйти?

– Есть. Например, Димка Кожемякин. Сам по себе очень хороший, добрый, честный человек, но боится камер. Он ко мне подошел и говорит: «Я хочу быть в «Титане». Давай я буду в статусе профика, не буду сниматься и мне денег не надо, я готов бесплатно».

Но как я могу человеку не платить? Любой труд должен быть оплачен, мы ему сделали условия.

– Он будет играть?

– Да. В принципе, никто не сказал: «Зачем мне нужна эта Медиалига? Я не буду играть». Все хотели быть в «Титане», но кто-то себя, повел честно, как часть «Титана», а кто-то пытался что-то вымутить. От них мы отказались сразу. Еще примерно у пяти человек не совпадают графики.

– А кто из лидеров не будет играть?

– Чибиров – маловероятно. Еще будем общаться, но мне кажется, он просто не справится с графиком.

Зуев рассказывает о деньгах. Содержат команду от доходов с бетонного завода и говорит, что медиаклуб в разы дороже любительского

– Изменился ли бюджет «Титана» после перехода в медийный футбол?

– Да, вырос прямо в несколько раз. У нас добавился продакшн, там плюс-минут 15 сотрудников.

Мы сейчас в поисках офиса, чтобы рассадить всех сотрудников и настроить правильную работу. Я понимаю, что с первого дня это работать не будет. Надо постепенно приходить к качеству контента. Сейчас мы даем качество за счет опыта оператора и монтажера.

– Насколько я знаю, ты состоятельный человек. В интервью Эдамсу ты показал свой дом на 700 квадратных метров. Расскажи, что у тебя за бизнес?

– У нас три площадки, на каждой по два завода. Наши производственный мощности до 100 тысяч кубов в месяц, собственно, на 70% они загружены. В 2022-м мы вошли в топ предприятий Москве и московской области по производству бетона. Мы являемся системообразующим предприятием, также мы один из крупнейших налогоплательщиков в налоговой, к которой мы прикреплены.

– В бюджет компании заложена поддержка клуба?

– Нет, это из собственных денег.

– Это твой единственный бизнес или еще есть?

–У меня бетон и все сопутствующее: торговля, перевозка нерудных материалов и еще куча мелких предприятий, назовем это так. У отца бетонные заводы.

– Ты говорил, что вы не хотите играть в Медиалиге с «пустой грудью». Уже есть договоренности со спонсорами? Или только ваша компания будет помогать?

– Мы не будем размещать нашу компанию в Медиалиге, это не совсем логично для нас.

Мы ведем диалоги, к нам обращалось несколько компаний и предлагали сотрудничество. Если у нас будет титульный спонсор, то за ощутимую сумму на фоне наших затрат. Иначе нам самим проще тратить эти деньги, поэтому мы знаем себе цену и за три копейки никого размещать не будем. А за дорого – я не знаю, захотят ли спонсоры размещаться или нет. Нам денег зарабатывать не надо, но никто не откажется, чтобы его затраты сократились.

Но мы не будем работать с 1X, и их сетью, с конторами, которые зашкварились. Если спонсор легальный, лояльный и интересный, то любое место на футболке, кроме эмблемы, мы можем продать.

– Многие медиафутбольные болельщики считают, что «Титан» перекупает зарплатами. Какая средняя зарплата в «Титане»?

– Давай я цифры не буду говорить. Чтобы сохранить интригу и не помогать нашим конкурентам. Но она не такая высокая, как все думают. Мы тратим деньги не только на зарплаты. Мы ребятам нашим помогаем. У нас есть ряд футболистов, которые уже 2 года не в «Титане», мы им до сих пор продолжаем помогать, если они обращаются. И это отдельная статья расходов. Поэтому тут зарплата – не главное. Именно для «титановцев» разговор не про деньги, разговор больше про какие-то семейный ценности.

– У ваших футболистов изменятся зарплаты при переходе из ЛФЛ в Медиалигу? Или просто добавите пункт о съемках?

– Да, зарплаты изменятся. За съемки мы не платим вообще. У нас есть система контрактов: 90% людей в команде получают зарплату 12 месяцев в году. Плюс премии. Допустим, в идеальном исходе мы сходу выигрываем Медиалигу. Призовые распределяются в равных долях между игроками и персоналом.

– А есть представление, какие зарплаты в лиге? Например, у «Амкала» и 2Drots. У «Титана» на уровне, больше, меньше?

– Я когда приходил в лигу, мне говорили про 200-300-400-500 тысяч зарплаты. Я думаю: «Блин, а почему люди не сделают проф. команду, если они могут столько платить?» В итоге, я узнал какие условия в 2Drots. Там низкие зарплаты и грабительские условия. Да, они дают хорошую медийную базу, но есть ребята, которые приходят из профессионального футбола и им нафиг не нужны съемки и развитие своих каналов.

Не скажу выше или ниже у нас. Опять же, для меня есть команды-загадки, где вообще непонятно какие условия. Думаю, у нас средние зарплаты по лиге.

«Титан» подписал звезду 2Drots. После этого школьники звонили Зуеву до шести утра

– Я понял, что мы почти не поговорили именно о футболе. Назови трех самых сильных футболиста «Титана»

– У нас все сильные.

Ну, давай так – Кутузов, он известен и все всем доказал. Пускай будет Комисов. Очень сильный футболист и один самых желанных был в прошлое трансферное окно.

Мне сложно выбрать троих, потому что у нас все примерно одного уровня. И если я выберу трех, то обижу остальных.

Зачем «Титану» нужна Медиалига? В ЛФЛ «Титан» – флагман, в Медиалигу придет командой-ноунеймом, которая «украла» у 2Drots лучшего игрока. Наверняка, обрушится хейт.

– Давай по порядку. Во-первых, мы не воровали [Кутуза], а вернули домой, потому что он в «Титане» появился задолго до того, как 2Drots снял первое видео. Во-вторых, я к хейту и критике отношусь нормально. Более того, я не закрывал телеграм для звонков. В день перехода Кутуза мне звонили дети до шести утра.

Опять же вопрос к родителям – куда они смотрят? Во-первых, мне непонятно, почему у 8-10 летнего ребенка есть мобильный телефон. Точно возраст не знаю, но писклявые голоса. А во-вторых, как вообще родители их воспитывали, если ребенок может позвонить взрослому мужчине в четыре часа ночи и благим матом орать в трубку? Я даже таких слов не слышал в своей жизни. Я, тем не менее, культурно с ними общался, не клал трубку, а все на пальцах объяснял. Некоторые даже понимали.

Да и антагонистом быть даже проще. Веселее, когда ты идешь против течения и тебя все не любят. Да и с кем конкурировать, с 2Drots? Мы только строимся, у нас как раз есть право на ошибку. А у 2Drots права на ошибку нет.

Да и будет ли 2Drots вообще в третьем сезоне? Они такие гонорары хотят… Не знаю, что это за звездная болезнь. Но это их право.

– Давайте разберемся. В ЛФЛ «Титана» больше не будет?

– Нет, не будет. Но если появится крутой и интересный турнир 8x8, то все возможно. Именно этот формат, не ЛФЛ. Я Коле Осипову, кстати, закидывал: «Обрати внимание на 8x8». Там действительно можно сделать медиатурнир, потому что его потянут люди, которым тяжело играть 11 на 11. Из этого можно сделать красивую историю.

– Готовы ли вы стать флагманом медиафутбола?

– Такие амбиции есть. Любой бизнес или новое начинание мы стараемся делать близко к идеалу. Мы пришли в бетонный бизнес в 2007-м, когда вообще все в стране рушилось, и за 15 лет превратились в одно из самых крупных предприятий в нашей сфере в Москве.

Мы пришли в ЛФЛ и за 9 лет стали самой крупной командой ЛФЛ и, наверное, единственными, кому удалось забрать столько трофеев. Причем в последнем сезоне мы пять трофеев выиграли. Я пришел в дрифт, в первый же сезон собрал машину и на ней поехал пилот – он занял третье место на РДС.

Поэтому да, у нас амбиции быть лидерами и по просмотрам, и по подписчикам, и по результату.

– Если «Титан» мимо третьего сезона – какие планы?

– Соберем всех футболистов на банкет и хорошо погуляем. Будем играть, наверное, выставочные матчи, начнем путешествовать. Областей для развития очень много. Есть же еще и четвертый сезон. Не попадем в третий сезон, учтем ошибки, будем активно бомбить не с середины межсезонья, а с начала этого сезона – попадем в четвертый.

– Представим, что Медиалига не берет «Титан» и не договорится с 2Drots. При этом есть информация, что Фонбет хочет делать свою медиалигу с 2D. Представим, что туда позвали «Титан». Пойдете?

– Во-первых, я не уверен, что Фонбет запустит свою медиалигу.

Во-вторых, скорее я не пойду в ту лигу.

В общении с Колей [Осиповым] я понял, что он фанатик своего дела: всю душу, средства и финансы туда вкладывает. Смысл лиги – не залутать бабки для руководителей, а создать качественный и интересный продукт. И потом, если этот продукт будет приносить деньги, они будут безмерно счастливы. И вот эта философия мне нравится.

Я в свое время сказал: «Коль, если я в лигу иду, я хочу быть полезен, чтобы команда была полезна». Для меня фокус будет на Медиалиге, а остальные турниры по остаточному принципу.

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