«Бро, ты сделал свой выбор, и я его уважаю». Игроки 2Drots совсем не обиделись на уход Кутуза

Главное событие зимнего межсезонья в медиафутболе – переход лучшего медиафутболиста 2022 года Кутуза из 2Drots в «Титан». Возможный трансфер активно обсуждался в соцсетях болельщиками, а после официального объявления от телеграм-канала Кутуза пошли отписки (за сутки отписались более 300 человек).

Конечно, на такой громкий переход отреагировали и в комьюнити. Мы собрали реакты в один пост.

Официальное заявление 2Drots

Эдамс, полузащитник 2Drots, капитан команды.

«Кутуз лучший игрок с которым я когда либо играл и лучший сосед с которым я когда либо жил.

Ты взрослый человек и это твое решение. Повторюсь, я в своем инсте до того, как появилась новость о том, что ты все-таки уходишь, написал: «Мы в Казахстане жили вместе почти месяц в одном номере. Почти каждый день к нам заходил Белка и мы до 4-5 утра не отговаривали тебя уходить, а проговаривали плюсы, почему надо остаться».

Но бро, ты сделал свой выбор, и я его уважаю, потому что ты – мой друг с детства (с 11 лет). Ничего не поменялось для меня, кроме твоей эмблемы на груди. Говорят, что незаменимых нет, но я знаю, что есть те, кого не хочется менять. Ты для меня был последним таким звеном. Если посмотреть на фотографию тех, кто выходил в основе в наш первый совместный медийный матч против Sports.ru и последний матч в Казахстане, так это мы вдвоем, братишка… Сейчас я чувствую себя последним самураем из старых игроков 2Drots...»

Вадим Логинов, защитник 2Drots

«Вроде 14 февраля, но самурайское сердце разбито…💔»

Олег Вагабонд, защитник 2Drots

«Сер и гей❤️

Вот как у вас язык повернется что-то плохое сказать? У меня никак, только хорошее впечатление о себе оставил человек, а остальное, конечно, касается только его и близких. Давайте просто наслаждаться этим медиафутбиком, впереди много всего интересного!

Лучшему псу всех времен желаю только лучшего 🤞🏻.»

Эрик, полузащитник 2Drots

«Кутуз, press F to respect.»

Степ, защитник 2Drots

Сэмио, защитник 2Drots

«Это часть футбола, ничего не поделаешь!! Удачи на новом месте!! Еще увидимся на зеленом прямоугольнике!!!!»

Дмитрий Сычев, вратарь 2Drots

«До последнего не верил…»

Карен Арутюнян, исполнительный директор и защитник 2Drots

«Кутуз от футбола получил все.

Начиная с первого МКС, где только все зарождалось, вплоть до матчей в Кубке России, где он отличился. Наверняка, он не думал, что так все закрутится и может дойти до такого уровня.

Эмоции он подарил многим. Спасибо, Кутузинье! Удачи!».

Манна, полузащитник 2Drots

Белка, вратарь 2Drots

«Вот и потух свет в будке. До конца не верил, что это может произойти, но, к сожалению, в жизни так бывает. Для меня уход получился особо болезненным, потому что в первую очередь это мой друг, и, в целом, я привел его в медиа,и чувствовал какую-то ответственность что ли.

Забавно, вчера Эд подметил, что первый их матч был со Sports.ru и последний в Казахстане, где они вместе играли, но получилось так, что и я играл в обоих матчах, хотя делаю это редко особо в последнее время, не знаю как так происходит. Хочется просто сказать спасибо и пожелать удачи! Уверен, что мы еще сыграем вместе🙏🏻❤️»

Александр Ярош, полузащитник 2Drots

«Конечно, непонятное решение, но удачи, Серго. Без травм главное и развития.

Я в ####, но зато такие ситуации показывают очень многое (и я не про Серегу).»

Алекс Стиль, нападающий 2Drots

«Кутуз… Хотите мое мнение? Я скажу кратко. Это не переход денег. Это переход взаимоотношений. Я понимаю Кутуза. Абсолютно точно уверен, что господин Зуев не один раз выручал Сережу в разных жизненных ситуациях. Так или иначе…

Поэтому не осуждаю его уход и вам советую того же. Все что хочется в такой ситуации, пожелать ему хорошего пути. Пусть его развитие будет за гранями 2Drots. Думаю, он уже готов к этому шагу.

Как ни крути : «Кутузов 🐕» , но это было славное время, старичок . Я бы даже сказал – легендарное!».

Слон, 2Drots

Кстати, на переход отреагировали и в стане главного соперника 2Drots – в «Амкале».

Евгений Спиряков, тренер вратарей «Амкала»

«Кутуз – потеря для «дротов». Реально, очень сильный игрок. Но сказать, что удивлен – вовсе нет. Я был сразу уверен, что так и будет. Казалось совершенно очевидным.

Кстати, совершенно не понимаю людей, осуждающих Кутуза, говоря, что он выбрал бабки. А че плохого-то, даже если так? Кто-то из вас не хочет хорошо жить? Много зарабатывать? Что плохого в деньгах-то? Это же отлично!»

Фил Воронин, защитник «Амкала»

«Теперь интересно, кто станет 3-х кратным чемпионом МФЛ – Биг Смоук, Кутуз или Карат?»

Фото: Winline Медиалига // соцсети Белки // соцсети Слона