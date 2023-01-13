У Прокопа из «Амкала» первый гол за «Ботев»: в касание с левой после подбора. Удачно начал в Болгарии

Первый товарняк – сразу гол.

13 января Прокоп попал в запас на товарищеский матч – пловдивский «Ботев» играл против ФК «Гигант Сыединение». Михаил вышел на замену перед вторым таймом и забил!

Защитники не разобрались и вынесли мяч на радиус у штрафной площади, Прокоп тут же его подобрал и левой мощно пробил в ближний угол. Вратарь даже не прыгал.

После гола Прокопа счет стал 5:0, а итоговый счет 8:0. Ждем первый мяч Миши в официальном матче.

Что вообще делает медиафутболист в профессиональном клубе?

Прокоп заключил контракт с болгарским клубом в октябре 2022-го. До этого он играл в футбол на медийном уровне – за «Амкал», 2Drots и «На Спорте».

В этом сезоне он дебютировал на профессиональном уровне в Фонбет Кубке России и в трех матчах сделал три голевые передачи.

Владельцем «Ботева» является российский бизнесмен Антон Зингаревич. Ранее он владел английским «Рендингом».

А что за команда, которой забил Прокоп?

ФК «Гигант Сыединение» – это название Прокоп запомнит навсегда. Этому клубу он забил первый гол в профессиональной карьере. А что вообще это за команда?

Это клуб третьего болгарского дивизиона. В чемпионате «Гигант» идет вторым, отставая от первого места на 3 очка.

Клуб основан в 1946 году и почти все это время блуждал в низших болгарских дивизионах.