Голевая на Форз9ра
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Этот года ты не забудешь никогда! Все важнейшие события 2022-го в медиафутболе мы собрали в один коллаж

Никита «Персона года» Панасюк Никита «Персона года» Панасюк
Василий Маврин
«Райзен» Артем Кузьмин «Райзен» Артем Кузьмин
Николай Осипов Николай Осипов
«Кутуз» Сергей Кутузов «Кутуз» Сергей Кутузов
«STANOS» Стас Малиев
Прокоп Прокоп
«T-Killah» Александр Тарасов
БроукБойз БроукБойз
Александр Соболев Александр Соболев
Георгий Джикия Георгий Джикия
Дмитрий Егоров Дмитрий Егоров
Ромарой Ромарой
Константин Генич Константин Генич
Алекс Стиль Алекс Стиль
Паша Техник Паша Техник
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Амкал Амкал
2Drots 2Drots
Winline Медиалига Winline Медиалига
Olimpbet Московский Кубок Селебрити Olimpbet Московский Кубок Селебрити
Медиафутбол Медиафутбол

Этот год был сложным, но максимально прорывным для медиафутбольного комьюнити! Столько медиафутбола мы с вами не смотрели еще никогда.

Провожая 2022-й, мы собрали все важнейшие события и главных людей уходящего года на одну картинку. Тут Паша Техник с капельницей в футболке GOATS, безумные Егоров и Ромарой, ищущие справедливости, ликующие 2Drots и Reality, дебют «Амкала» и 2Drots в Кубке России и еще много всего.

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