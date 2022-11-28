Этот года ты не забудешь никогда! Все важнейшие события 2022-го в медиафутболе мы собрали в один коллаж
Этот год был сложным, но максимально прорывным для медиафутбольного комьюнити! Столько медиафутбола мы с вами не смотрели еще никогда.
Провожая 2022-й, мы собрали все важнейшие события и главных людей уходящего года на одну картинку. Тут Паша Техник с капельницей в футболке GOATS, безумные Егоров и Ромарой, ищущие справедливости, ликующие 2Drots и Reality, дебют «Амкала» и 2Drots в Кубке России и еще много всего.
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