Видео на ютуб-канале «Торпедо-2» собирают больше просмотров, чем канал основной команды. Это все дело рук Вагабонда из 2Drots

Уже пару лет СММ «Торпедо-2» занимается Олег Бондарь – блогер и защитник 2Drots. В медиафутболе он известен как Олег Вагабонд. И за последние полгода он сделал ютуб-канал второй команды в интерес реальной контент-машиной.

Взгляните, так выглядит отсортированные по популярности ролики на канале «Торпедо-2»: из восьми самых популярных видео – 7 челленджи.

Для сравнения давайте посмотрим на ютуб-канал основного «Торпедо». Да, самый популярный видос все еще имеет больше просмотров, чем канал второй команды, да и в среднем самые популярные видосы посмотрело больше народу, но все (кроме одного) они были выпущены несколько лет назад.

На данный момент просмотры основного канала «Торпедо» не очень высокие. Самое просматриваемое видео на юутб-канале первой команды – пресс-конференция главного тренера команды Андрея Талалаева после матча со «Спартаком» (5,3 тыс просмотров).

Справедливости ради стоит отметить, что Олег на канале «Торпедо-2» пользуется чит-кодами – приглашает на съемки вратаря команды, своего младшего брата Андрея Бондаря, который раньше участвовал в роликах 2Drots и известен в медиафутбольном комьюннити под псевдонимом Дрюпс.

Кстати, именно благодаря Дрюпсу Вагабонд и попал на 2Drots – съемки на ютуб-канале блогеров были очень поздно и юного вратаря сопровождал старший брат. И в один из дней Жека 2Drots пригласил принять участие в съемках и самого Олега.

Также на канале появляются и действующие игроки 2Drots – Манна, Арчи Бегларян, Фрол. Эти парни тоже привлекают внимание аудитории «дротов» к команде.

Ну и узнаваемые для зрителей каналов 2D форматы – тут и битвы на наказание, повторение голов, штрафные на стрижку и другие челленджи.

Возможно, стоит руководству медиаслужбы основного «Торпедо» стоит подтянуть Олега к соцсетям и каналу первой команды. Вагабонд доказал, что медиафутбол может прокачивать медийку профессиональных клубов.