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Соболев пришел к Будакову: угадывал звезд Медиалиги в женском образе и бегал от огромной змеи

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Александр Будаков тащит не только на воротах, но и на своем ютуб-канале, где с недавнего времени берет огненные интервью. На этот раз его гостем стал Александр Соболев, которому вратарь, помимо вопросов, заготовил несколько челленджей и сюрпризов.

Сначала Будаков проверил, насколько хорошо форвард «Спартака» втянулся в движуху медиафутбола, и предложил угадать футболистов, загримированных под женщин.

Спойлер: Соболев угадал всех без особых трудностей. Справитесь?

Кто, например, эта красавица?

А эта?

Узнали эту шикарную укладку?

А этих отличниц?

Затем футболисты переключились на весьма неожиданную тему – змеи. Даже Дзюбу умудрились приплести.

Будаков: «Раз уж затронули тему с Дзюбой, все видели, как он змеюку свою душит. Ты змей боишься?»

Соболев: «Очень».

Будаков: «Я просто хотел бы посмотреть, как ты будешь змею душить. У меня для тебя легкий подгон».

После этого голкипер покинул комнату, а вернулся с огромной змеей на шее. Соболев в страхе сорвался с места: «Да нет, Будак, куда, я не буду это трогать. Он шипит!»

Спустя какое-то время нападающий сборной России переборол себя и пальчиком коснулся змеи.

Соболев: «А кому я говорил, что змей боюсь?»

Будаков: «Мы где-то нашли, раскопали на тебя».

Соболев: «Так мне надо было ее задушить сейчас? У меня руки до сих пор потные. Ты ее смазал, что ли?»

К счастью,  во время интервью ни один дельфин, змея и футболист не пострадали.

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