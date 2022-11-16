Кузнецов залетел на подкаст к «Броукам» и рассказал, что «дроты» все еще не предложили контракт, а еще назвал Сибскану манекеном

На ютуб-канале «Броукаст» вышла первая часть большого разговора Райзена и Дмитрия Егорова с Дмитрием Кузнецовым. Викторыч рассказал о проблемах с продлением контракта с «дротами», о трансферах и не только.

Мы посмотрели и делимся самым интересным из долгого разговора.

У Кузнецова до сих пор нет договоренности о будущем в 2Drots. Некит и Жека обещали провести переговоры

После победы во втором сезона Winline Медиалиги боссы 2Drots и Кузнецов договорились связаться 14 декабря и обсудить дальнейшее сотрудничество. Но встречи так и не случилось, после чего Кузнецов заявил через телеграм-канал «Крысева», что дает Жеке и Некиту срок до 19 декабря, а потом начинает вести переговоры с другими командами.

«Я всегда правду говорю. За это меня многие не любят. Разговор состоялся такой, потому что, во-первых, меня спросили. Во-вторых, я должен знать свое будущее. Должен знать, кода мы собираемся, когда можем поговорить о трансферах, если я еще тренер 2Drots», – сказал Кузнецов.

После этих слов Райзен обратился через камеру к Некиту и призвал того более бережно относиться к Кузнецову и даже немного наехал. Кузнецов тут же успокоил Райзена и сказал, что не нужно обижать руководителей и, возможно, это просто недоразумение, тем более Жека болеет, температура 39. При этом хотел бы, чтобы боссы 2D хотя бы ему написали или позвонили и перенесли встречу.

Кстати, после выхода видео 2Drots выпустили у себя в телеге заявление.

«Видим ваши переживания насчет Дмитрия Викторовича. Приятно, что и вы понимаете, насколько он важная часть нашей команды. Сегодня была первая стадия переговоров, где мы определили видение на следующий год и обсудили личные условия.

Контракт еще не подписан, но мы точно смотрим в одном направлении и в ближайшее время должны прийти к договоренностям».

Кузнецов считает, что для трансфера игрок должен нравиться ему, в противном случае может возникнуть конфликт интересов

После обсуждения [пока еще неподписанного] контракта заговорили о трансферах. Кузнецов хочет, чтобы все подписания команды согласовывались с ним и четко объясняет свою позицию.

«Игрока должен в первую очередь хотеть я. Может возникнуть недопонимание, может возникнуть конфликт. Например, если они берут игрока без моего ведома, а я его не ставлю – начинается конфликт интересов. Если они его взяли, то он должен играть, но я против».

Среди игроков других команд Winline Медиалиги Дмитрию Кузнецову нравится Алекс из «Родины Медиа».

У него два сердца что-ли? Бегает. Но что мне не понравилось – он бегает везде. У меня такой есть Манна. Но Манна понимает, где сейчас бегать, и он не тратит столько энергии, которую он раньше тратил. Он хотел все закрыть.

Но человек мне нужен на одной позиции. На других позициях же тоже люди играют. Здесь вот тоже самое. Алекс бегает везде и порой теряет позицию, но это можно исправить.

Вот первый, кто понравился мне – это он. А дальше есть, конечно, ребята, но на данный момент мои сильнее», – сказал Кузнецов.

В 2Drots сразу три разноплановых нападающих. Кузнецов перестроил атаку, во втором сезоне не было места Карату

В 2Drots есть Кутуз, Гаучо и Карат. Последний во втором сезоне сыграл очень мало. И это при условии, что в первом сезоне он был одним из лучших бомбардиров команды.

Кузнецов считает, что Карат – форвард штрафной с отличным голевым чутьем. Он отличный второй форвард, но дроты перестроились на игру в 3 нападающих. Кузнецов мог бы использовать Карата на позициях Стиля, Фартуны или Кутуза, но сам Карат говорит, что не может играть с фланга.

Карат будет играть. Он часть команды. Если Карат наберет и в каждой игре будет показывать, что он достоин. Принятие решений, игровые моменты, эпизоды, не терять мячи, где нужно зацепиться, где нужно отираться, где нужно – побежать. У него есть эти качества, но он себе вбил в голову, что Гаучо пришел на его место», – резюмировал Дмитрий Викторович.

После Егоров спросил, зачем 2D взяли Гаучо. Кузнецов сказал, что его Женя с Никитой привели, а он даже не знал его. В нынешнем формате Гаучо тоже не очень подходит 2D, так как команда играет с позиции силы, а Гаучо нуждается в свободном пространстве.

«Сибскана? Этот манекен?» Кузнецов переехал Сибскану, указав на его недостатки

На ютуб-канале «Крысевы» Маврин и Сибскана назвали главным разочарованием года в медиафутболе Дмитрия Кузнецова. Викторыч ответил максимально медийно – назвал Сибскану манекеном, сказал, что он нигде не играл и отметил у капитана «Амкала» отсутствие данных и понимания футбола.

«Он только людей провоцировать может. Он за свои провокации не получал по #####, понимаете? Что он сказал Слону – что он в полицию пойдет? Он забздел? Ему даст кто-нибудь по голове – он даже не будет знать, кто это сделал. Дадут один раз по ##### – закончится вся острота его»

«Он говорит: «мне не интересен медийный футбол» – ну, конечно, люди выше его уровнем играют, и он не знает, где он находится. Его возят постоянно – поэтому он и говорит, что ему не интерес медиафутбол. Вот пусть идет и играет с дедами, как я, – заявил Кузнецов.

Крап не тянет уровень Winline Медиалиги? Кузнецов считает, что у него есть данные, есть желание, но нет дисциплины

Кузнецов считает, что у Крапа хорошая скорость и хороший удар, но нет дисциплины. Крап в двухсторонке может перейти играть налево, получив задание играть справа, объясняя это тем, что он ищет мяч. Кузнецов требует от Даниила более четкого выполнения установки и четко объясняет ему задание, но говорит, что Крап пока этого не понимает. Также он перестал бить.

Узнав, что Крап много денег проиграл в казино, тренер посчитал это причиной плохой игры Крапивникова. «Он думает не о тренировках, он думает, как деньги вернуть. Когда пьешь – легко забыться, но это бесследно не проходит».

У Кузнецова была очень скромная зарплата в 2Drots. Говорит, что получил самые маленькие премиальные за первый сезон, но формально – это не так

Когда Кузнецов пришел в 2Drots, Жека и Некит сделали ему зарплату 50 тысяч рублей. Потом прибавили до 100, позже до 130 перед вторым сезоном МФЛ.

За победу в первом сезоне Кузнецову заплатили 150 тысяч из призовых. Для сравнения – игроки основы получили по 200 тысяч рублей. Викторыч сказал, что ему заплатили меньше всех. На самом деле Ярош и другие футболисты, которые не проводили много времени на поле получили значительно меньше денег, так что формально у Кузнецова был не самый маленький бонус. При этом у игроков были бонусы за игры, у тренеров такой премии не было.

Также Кузнецов высказался о перспективах Прокопа, о возможном трансфере Ладо в 2Drots и о глубине состава 2Drots. Ждем вторую часть!

Фото: скриншоты ютуб-канала «Броукаст» // телеграм-канал 2Drots // Winline Media Football League // скриншоты ютуб-канала 2Drots Days