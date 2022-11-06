Заруба президентов: у Некита новые претензии по поводу голосования. Даже Герман вмешался в дискуссию

У Некита с первого дня голосования Winline Media Football Awards претензии к премии. Сначала он негодовал из-за отсутствия представителей 2Drots в номинации «Персона года», а сегодня, уже по окончании опроса болельщиков, осудил президентов команд МФЛ, которые агитировали голосовать за своих.

«Вчера закончилось зрительское голосование на сайте, и мы видим неадекватность выбора у толпы. Возможно, это вина глупых президентов, которые тупо просят за своих голосовать, разрушая вообще смысл этих наград.

Но ничего страшного, так как у президентов, капитанов и СМИ есть свой голос, и тут, я надеюсь, люди будут более адекватно выбирать, а не тупо своих игроков.

В моем случае – это сложнее, потому что мы ####### игру, и наши игроки по праву лучшие в этом году», – написал босс 2Drots в своем телеграм-канале 13Kai.

Герман Эль Класико, похоже, принял претензии на свой счет. Основатель «Амкала», который до этого практически не участвовал в спорах по поводу итоговых наград года, здесь не стал отмалчиваться, обратив внимание, что и сами «дроты» в соцсетях призывали подписчиков голосовать за своих игроков.

«1. Попросить своих подписчиков голосовать за игроков своей команды ✅.

2. Назвать других президентов, кто сделал так же, глупыми ✅.

Я сразу в лицо сказал, что готов «обменяться» голосами. Получив отрицательный ответ, сообщил, что в открытую буду голосовать за своих.

Да и вряд ли моя просьба проголосовать за Левшука сильнее просьбы 2Drots проголосовать за Кутуза. Ведь у 2Drots больше просмотров. Ведь 2Drots более популярны. У 2Drots больше аудитории .

Или даже часть вашей аудитории признает, что Левшук в этом году достоин звания «игрок года»? 😅», – написал Герман у себя в телеге.

Никиту в посте босса «Амкала» зацепили слова о готовности «обменяться» голосами.

«Можешь по датам проверить: сначала ты закинул агитацию, потом «Броуки» закинули. Посмотрев на все это, мы, естественно, попросили голосовать за наших игроков.

Я считаю глупым агитировать так, как это делал ты: «Дуб – лучший нападающий». Я считаю, что это стыдно. Кроме как глупостью это никак не назвать. Либо ты считаешь своих подписчиков за дурачков.

Ты пишешь, что был готов обменяться голосами. Почему для вас это нормально? Почему вы не хотите адекватного, честного голосования?

Мы априори в разных положениях. У меня два кубка Медиалиги. Что у Германа, что у «Броуков»? Я имею право агитировать за своих, потому что я реально считаю, что наши игроки лучшие в этом году. С чем вы хотите поспорить?

Обменяться голосами – это значит, что Герман голосует за Дьякова, а Егоров голосует за условного Левшука. Вас в очередной раз хотели с улыбкой на лице #######.

В ##### настроение пропало дальше распинаться. Я всего лишь хотел честное голосование и адекватный выбор, где мы с вами общаемся и все слышат друг друга», – заявил босс «дротов».

В дискуссию ворвались (куда без них) руководители «Броуков» Райзен и Дмитрий Егоров.

«Менн, да хватит столько машнить из-за этих наград, порофлили и хватит. Нет бы порадоваться за комьюнити, за полноценное появление медиафутбола, раньше это была лужа из двух команд, сейчас это целое море.

Я с кайфом на церемонию залечу и сделаю это не ради наград, которые, скорее всего, и не получу. Мне будет приятно лично увидеть тот масштаб, на который вышла индустрия.

Я искренне считаю, что каждый в это внес свой вклад, и тут нет отдельных личностей, кто это якобы создал, это исключительно коллективное достижение», – написал Артем, к слову, планирует посетить церемонию вручения наград и даже прикупил фрак по этому поводу.

Егоров же психанул, что Некит вообще упомянул его в своем обращении к Герману.

«Никита, просто иди на ### уже.

###### с «Амкалом» в своих накрутках и обменах голосами, а меня не надо сюда приплетать.

Я ссать хотел на все эти премии и на ваши ####### обоссанные

Более того: буду и дальше снимать и про «Амкал», и про 2Drots – причем, в таких объемах, в каких захочу!» – написал президент «БроукБойз».

Он, к слову, на церемонию не собирается.

Вручение наград состоится уже завтра, 8 декабря. Победитель в каждой номинации будет определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Подробные итоги зрительского голосования можно найти здесь.