Великий Сычев вытащил финал для 2Drots. Но к его игре на буллитах есть вопросы

Второй финал Winline Медиалиги сложился для 2Drots гораздо сложнее, чем летняя игра с Basement.

Тогда «дроты» отгрузили в решающем матче четыре безответных гола и взяли кубок, однако на этот раз в финале с «Родиной Медиа» дошло до буллиталити.

Дмитрий Сычев еще по ходу игры несколько раз спас свою команду, а в послематчевой серии в очередной раз подтвердил, что великим его называют по делу.

Два отраженных буллита и фол на третьем, что повлекло за собой нереализованный Хантером пенальти – партнеры просто не могли не отблагодарить своего вратаря за такие подвиги – 3:1 и второй чемпионский кубок.

Однако к сэйвам Сычева появились вопросы у Текилы, у которого и в самом матче было много вопросов к судейству.

«По регламенту Медиалиги, во время исполнения буллита вратарь имеет право начать движение только после того, как полевой игрок коснется мяча.

В финальном матче главный арбитр Дмитрий Жилинский придумал новое правило и сказал вратарям о том, что они могут начинать движение после его свистка.

Таким образом, вратарь 2Drots [Дмитрий Сычев] отбил два первых мяча, находясь уже около 11-метровой отметки, чем нарушил регламент», – написал основатель и игрок «РМ» в своем телеграм-канале.

Тему правил исполнения буллитов на стриме перед финалом поднял Карен Адамян. Оказывается, в полуфинале голкипер «Родины Медиа» Макс Швагирев, возможно, раньше времени начал движение на буллите Ладо, который в итоге не забил, хотя гол выводил «На Спорте» в финал.

«Вратарь должен начинать движение, когда игрок касается мяча. Ты пошел раньше. Если [в финале] дойдет дело до буллиталити, вратарь должен начинать движение в момент, когда бьющий игрок касается мяча. Макс пошел раньше», – обратился Адамян к Швагиреву.

Однако перед серией финала арбитр Максим Жилинский дал понять вратарям, что движение нужно начинать по свистку, а не по касанию мяча. Это и возмутило Текилу, который выложил нарезку моментов, где якобы видно, что Сычев нарушает правила.

Вот момент касания мяча Дмитрием Исайкиным при первом буллите, отраженном Сычевым. Арбитр дал свисток буквально за секунду до этого.

Игрок «Родины» бьет в правый от себя угол, но голкипер отражает удар.

А это разбег Игоря Сильченко.

Он тоже не стал сближаться с вратарем и решил пробить в левый угол, однако Сычев потащил и здесь.

На третьем буллите вратарь «дротов» снес Хантера. «РМ» получила право на пенальти, но забить не смогла – на этот раз «дротов» выручила штанга.

Технический директор МФЛ оперативно отреагировал на претензии Текилы, выложив правила исполнения буллитов из регламента.

«Футболист начинает разбег с 25 метров от линии ворот.

Вратарь начинает «буллит» от линии ворот. Коридор исполнения «буллита» 5,5 метра от правых и левых стоек (штанг) ворот. Останавливаться во время движения нельзя.

Вратарь не имеет права выходить за пределы штрафной площади. Нарушение правил во время буллита определяет главный арбитр матча. Если вратарь нарушает правила (фол на атакующем игроке), назначается 11-метровой удар (пенальти).

Если вратарь отбивает удар, добивание со стороны атакующего игрока не будет засчитано.

Если атакующий игрок после удара попадает в штангу, перекладину, и мяч отскакивает снова к атакующему игроку, производить повторный удар/атаку нельзя.

Если вратарь дотрагивается до мяча и не изменяет его траекторию, то атакующий игрок может продолжать «буллит». Если вратарь останавливает/отбивает фазу атаки игрока, буллит завершается.

Если после удара атакующего игрока мяч попадает в стойки ворот (штангу, перекладину), затем отскакивает во вратаря и затем попадает в ворота, гол засчитывается», – говорится в регламенте.

Впрочем, здесь не отмечается, когда именно вратарь может начинать движение: по свистку арбитра или после касания мяча атакующим игроком.

Фото: Winline Media Football League