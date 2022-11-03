2Drots приехали на плей-офф Winline Медиалиги в Краснодар. Забыли игрока в Ростове, недовольны едой в поезде и отелем

Полуфиналы и финал второго сезона Winline Медиалиги пройдут в Краснодаре. Аэропорт Краснодара закрыт (сами знаете почему), поэтому команды поехали на поезде.

2Drots выдвинулись из Москвы 27 ноября. И, конечно, как и положено блогерам – с приключениями.

Сначала не могли найти Гаучо – на сбор он опоздал, а на телефон не отвечал. Позже он все же прибыл и на поезд успел.

Эйтана не хотели сажать в поезд из-за несоответствия паспортных данных. Но он тоже все же приехал.

У Мбэйпа, Крапа и Некита были проблемы с местом. Крапивников сказал, что пришлось пройти 10 вагонов, чтобы найти свои места.

И это только посадка.

В поездке игрокам не понравилась еда, которую давали в поезде.

«РЖД, я не привередливый в еде. Я могу есть все что угодно, но #####, вот эта паэлья с говядиной а-ля плов – ну здесь 50% жира и 50% мяса. А, вот ты (Эрик – прим. Sports.ru) понял. Наелся, да? Сколько съел? Одну ложку. Сори, пацаны, я выплевываю, не могу даже съесть», – сказал Ярош в своем телеграм-канале «Ярош обо всем».

Но в целом, настроение у команды было хорошее. Игроки пели песни, играли в карты, общались. Находиться 18 часов в замкнутом пространстве тяжело, но в компании проводить время весело.

Утром, когда поезд прибыл в Ростов-на-Дону защитник команды Антон Пискунов (справа на фото) вышел подышать. Перед этим он спросил у проводника – сколько остановка. Но вместо обещанных 24 минут, поезд уехал через 10. Писку пришлось добираться до Краснодара самостоятельно.

Прибыв в Краснодар команду поселили в отель, к которому сразу появилась куча вопросов.

«Приехали в Краснодар, дали какой-то старый автобус, потом в отели не всем хватило сразу номеров и, как понял, не лучшего класса они.

Пришли на завтрак: ждем еду 20-30 минут, это... И что самое интересное – на завтраке всего 20 человек одновременно могут покушать. Это просто дичь!», – написал Богдан Тимошенко в своей телеге.

«Матч ТВ» нет, еду ждали 40 мин, принесли сэндвичи с одним листиком зелени и 3 вялых помидора, конференц-зала нет, теорию негде делать, до тренировочного поля ехать полтора часа. Вот так встретили чемпионов! Гг», – написал Даниил Крапивников у себя телеграм-канале Krap Team.

Еще одна проблема – специфический шум. Несколько игроков выложили видео в телеграм-каналах, на котором слышно, как в соседних номерах занимаются сексом.

Ситуацию разъяснил Эрик.

«Просто, чтобы вы понимали: это не придирки, а реально ######! Отель нам поменяют! У меня просто горит от одного: кому-то реально было бы комфортно жить в номере с чужими волосами, какой-то кончой на подушках и т.д.?

Тут никто не требует ######## условий! Люди просто не хотят что-то подхватить! Может быть некоторые команды и привыкли к такому, мы же просто хотим спать хотя бы в чистоте!

Ехать 1000 с #### км, чтобы неделю жить в таких условиях – не самая лучшая перспектива», – написал Эрик в своем телеграм-канале «Wonderful_liar / А ЧЕ БУДЕТ?»