«Броуки» вели 5:0, но чуть не упустили победу над «Ромой». Это самый результативный матч в истории Медиалиги

В матче 8-го тура МФЛ решалось, выйдут ли «БроукБойз» досрочно в плей-офф или же «Рома» получит премиальные от «Амкала».

На неделе Герман Эль Класико пообещал заплатить по 10 тысяч рублей за победу каждому футболисту команды Ромароя, кто отыграет больше 10 минут

В первом тайме «Броуки» отгрузили «Роме» четыре мяча, а сразу после перерыва закатили еще один. Казалось, что Герман уже точно сохранил свой бэнк аккаунт, «БроукБойз» выпустили резервистов и медийных игроков. Но тут случилось удаление доктора Тутова и пенальти – 5:1. «Рома» взяла бонусный мяч, сделала 5:3, а потом и вовсе сократила отставание до минимума – 4:5 и еще полно времени сравнять счет.

Тренер «Ромы» Владимир Кулешов как мог помогал с бровки своей команде: подбадривал, заводил, кричал, что любит игроков. Но это не помогло. В последней атаке игрок сборной Таджикистана Салам Ашурмамадов поставил точку в матче – 6:4.

В итоге деньги остались у Германа, а «Броуки», набрав 16 очков, обеспечили себе выход в плей-офф Winline Медиалиги за тур до конца регулярного чемпионата.

Этот матч стал самым результативным в истории Winline Медиалиги. Ранее рекорд принадлежал матчам первого сезона «На Спорте» – «Матч ТВ» (8:0) и ФК ART – «Рома» (5:3).

«Рома», спасибо за второй тайм, «Броуки» – спасибо за шоу!