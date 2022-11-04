Защитник «Амкала» Левшук дважды играл против сборной Франции. Один матч закончился 0:11, а Сидибе разбил ему нос

Во время ЧМ-2018 сборная Франции дважды проводила товарищеские матчи со «Спартаком» (U-19), чтобы дать нагрузку игрокам, которые не вышли на поле в турнире. Манданда, Кимпембе и Жиру против юношей из «Спартака». За спартаковцев играл третий голкипер сборной Франции Альфонс Ареоля. А еще в составе играл Арсений Левшук. Вот, что он сам рассказал об этом на шоу «Два в оного»:

«Сыграл два матча против сборной Франции за дубль. Первый матч проиграли 2:3, мы вели 2:1 или 1:0, может не вели. А второй – нам говорят, нужно еще сыграть, и нас 11:0 вынесли.

Я точно помню за нас два матча играл Ареоля, против нас играл Манданда, слева играл Менди, Сидибе мне нос разбил, сука. Кимпембе, Нзонзи точно был, Фекир. Основной стак, все те, кто сидел у них на банке, чтобы не терять игровую практику, играли с нами».

Фото ФК «Спартак», spartak.com // скриншот YouTube-канала сборной Франции // соцсети Арсения Левшука