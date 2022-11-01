Впервые игрок из Медиалиги попал с сборную. Салам Ашурмамадов может сыграть за Таджикистан против России

Медиафутбол становится более профессиональным. В конце октября Прокоп подписал контракт с болгарским «Ботевом», а теперь случился первый вызов в сборную – форвард «БроукБойз» попал в расширенный список национальной сборной Таджикистана на матч против сборной России.

Саламу 19 лет. У 3 матча за молодежную сборную, 5 голов в 24 матчах чемпионата Таджикистана за «Истикол» и «Истаравшан». А еще 2 минуты в Азиатской лиге чемпионов.

С января 2022-го Ашурмамадов стал свободным агентом, тренировался самостоятельно. А летом его пригласили в «БроукБойз».

Салам быстрый, техничный из-за чего его часто бьют по ногам. Хорош Ашурмамадов и в завершении – в дебютном матче за «Броуков» он забил победный гол в ворота «Матч ТВ».

Ждем дебюта за главную сборную – это большое событие для медиафутбола.

Фото: соцсети «БроукБойз» и Салама Ашурмамадова