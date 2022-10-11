Сериал с идеями из «Сопрано», приглашение Гамулы и дебют в Медиалиге. Как создавался ФК «Деньги»

Все началось летом 2021-го. В офисе за столом сидели Нечай, Райзен и Стас Малиев. Парни выбирали речевку, цвета, название, обсуждали концепцию и игроков. Происходящее парни называли первым собранием совета директоров команды Форзяра (правда, Форзяра самого там не было).

Первый сезон. Создали команду и взялись за сериал, чтобы отдохнуть от однообразных съемок про фифу и челленджи

Райзен предложил название «Деньги». Рассматривали также «Агденал» (отсылка к «Арсеналу», при этом присутствует игра слов – А где нал?), но остановились на первом варианте. Стасу понравился слоган «Мы играем за «Деньги». Главным тренером стал Райзен. К парням примкнул Леха Гуркин – он стал первым игроком «Денег». Форзяр все же появился – его позвали как игрока. Звали и Тамби Масаева, но договориться с ним не получилось.

Кроме футбола, в первом сезоне сериала было много сопутствующих активностей. Стас и Форзяр ездили на студию звукозаписи, чтобы записать гимн клуба, собирались командой на шашлыки и пытались решить проблемы в коллективе с помощью психолога.

Тройка боссов постоянно конфликтовала в попытках прийти к общему мнению по разным вопросам. Долгое время было не понятно – это просто сериал или они реально собирают команду? Мы задали вопросы Стасу, а он рассказал, каким видел проект на старте.

«Изначально идея была создать команду. Потом я предложил снимать сериал. Не сами матчи, как это делали «Амкал» и 2Drots, а именно жизнь команды вне поля. Как мы набираем игроков и так далее.

В первых сериях просто включалась камера и импровизировалось. Так что все наши споры в сериях не были наиграны. Потом я начал к этому добавлять разные сцены по типу эпизода на звукозаписи. Ее уже мы снимали по условному сценарию. Где-то реплики я придумал, где-то ребята вбрасывали идеи. Мы снимали ту сцену очень долго, кстати. Потому что постоянно кто-то ржал в кадре и приходилось переснимать.

Сцена с психологом (я эту идею, кстати, позаимствовал из сериала «Сопрано») снималась дольше, по-моему. Сложно было душить Иру (девушка Форзорезора, она исполняла роль психолога – прим. Стаса) и не смеяться.

По сути, весь первый сезон мы сами не понимали, куда идем. Нам просто нравилось дурачиться в кадре. Это было что-то свежее в комьюнити, и мы, можно сказать, сами в этом отдыхали от ежедневных однообразных съемок про фифу и челленджи на поле.

Сценарий был не во всех сценах и сериях. Что-то придумывали, но в основном импровизировали. Это потом я уже начал прописывать условные точки А и Б. А как к этому приходит персонаж, мы иногда узнавали сами в конце серии, так как шла импровизация. И часто выходило абсолютно не то, что прописывали. Но это нам тоже нравилось», – объясняет Sports.ru Стас Малиев.

В 3-й серии Нечай и Гуркин провели переговоры с Эрикьяно. Райзен был недоволен, что все прошло без его ведома, и ушел из клуба. В стриме на Твиче он объяснил, что не вывозил еще один проект из-за эмоционального выгорания, поэтому покинул проект.

«По поводу ухода Райзена у меня нет комментариев. Могу лишь сказать, что это был его личный выбор в то время. Это случилось после серии, когда он предлагал за все брать денег. И читаемо на него обрушилась куча хейта. Возможно, и это сыграло роль. Но лично я его уговаривал остаться. Он принял решение сам», – отметил Стас.

Уже без Райзена Нечай и Станос пригласили в команду Гурама из Ракамакафо, Эльхана, Олейника, Пандоса, а еще Гену Миллера и его друга, вратаря Дыбу. Последний в итоге стал одним из главных приобретений «Денег».

Сезон сериала завершился очень красиво – первым матчем в истории ФК «Деньги» против 2Drots на стадионе «Гераклион». Боссы клубов договорились играть медийными составами.

Жека 2Drots тогда сказал: «Когда-то давно, кода нас еще мало кто знал, Акул вызвал нас на вагер матч (матч с условиями пари – Прим. Sports.ru). И после этого матча нас услышали многие. И хочется тоже кому-то помочь».

Стас тоже был очень рад, что удалось договориться именно с «Дротами»: «Сыграть с 2Drots, тем более первый матч – это самое удачное, выгодное, что может быть, с точки зрения медийной составляющей».

За день до матча Ден Бадаев презентовал фирменный стиль и логотип команды: «В эмблеме острые углы, мы их сглаживать не будем». Техническим партнером команды стал adidas, договорились и с букмекером, ставшим генеральным спонсором.

За час до матча Нечай представил команде нового главного тренера – им стал Игорь Гамула. К сожалению, матч против 2D стал единственным для него во главе команды. Чуть больше чем через месяц Игоря Васильевича не стало.

Первый свой гол в истории «Деньги» забили в свои ворота. Центральный защитник Роман неотразимо покатил в угол ворот Дыбы. Потом Крап забил со штрафного – 0:2 к перерыву. Во втором тайме Жека положил сначала с пенальти, а потом и с игры. Дубль! Итоговый счет – 0:4.

Нечай подвел итоги матча: «Я рад, для нас это начало большого пути. Это предсезонка. У нас даже форма пока не основная, а предсезонная. Мы сразу же забили гол, первыми поразили ворота. Поразили ворота Дыбы, но ничего страшного, это отличное начало пути. Мне кажется, за таким футболом будущее. Вратарь, который бегает в центре поля, которому не идет свитер вообще. Биг Смоук, который сыграл минут 20. Ну великолепно же. Прекрасно».

Позитивен после матча был и Гамула: «Ну что, че грустны? 0:4! Да это же здорово! Хорошо, что не 0:10! А так вообще молодцы, красавцы. Если бы в свои не забили, вообще б, наверное, выиграли».

Второй сезон. Больше футбола, но уже меньше энтузиазма. Стас говорит, что все из-за ухода спонсора

Футбола во втором сезоне стало больше. Сыграли матч против «На Спорте». Нечай и Олейник договорились с Львом Борисовичем и Лил Дождем (тем самым Дождем, который требовал от GOODY денег) провести матч медийными составами и по особым правилам. Одно из них – Володя XXL должен забивать только головой. Креативно.

Перед игрой пригласили несколько новых игроков, в том числе Виктора Кравченко. К матчу команда готовилась без тренера, а на матч на эту роль пригласили Федоса Маслова. На установке он использовал цитаты Гамулы, а на игру «Деньги» вышли в специальной форме с фамилией Игоря Васильевича на спинах. Так команда почтила память первого тренера. Перед самым выходом на поле главный тренер «НС» Сослан Гатагов отказался от всех медийных договоренностей. Вероятно, ему сообщили о них в последний момент.

В манеже в тот день оказался Пантера, он сыграл за «Деньги», но пришлось отпрашивать его у мамы (матч походил около полуночи). Первый настоящий гол в истории «Денег» забил Эльхан Салахов. Он отпраздновал его танцем, который они когда-то исполняли с Гамулой под азербайджанскую песню. Пантера тоже забил, но в итоге «Деньги» уступили 2:6. «Просрали, но я доволен», – подытожил главный тренер Федос.

После игры с «На Спорте» Нечай стал главным тренером команды. Также в ней снова появился третий член совета директоров – представитель Райзена Кристина Юрьевна. Эту роль исполнила актриса Кристина Нуар. Первым делом она захотела выгнать из команды Дыбу, но Нечай смог его отстоять.

«Кристина появилась случайно. Мне захотелось разбавить состав персонажей и хотелось именно актера. А Кристина как раз актриса. В буквальном смысле. Мы с ней знакомы много лет, и я ей предложил попробовать себя у нас. Придумал ей роль и ей мы заменили Райзена. Кстати, мало кто знает, но ее роль должна была быть на пару серий всего. Но она всем очень зашла, и мы решили не убирать ее персонажа и оставить» , – рассказал Стас Sports.ru.

Во втором сезоне клуб сыграл со старым составом «Амкала». Ромарой, Саня ФИФА, Финито, Дефф и Форз9р сыграли против «Денег», которые по ходу матча усилились – Чужой отдал голевой пас, но мяч не засчитали. Потом он получил две желтые и удалился. На это Антону потребовалось меньше тайма. Сыграли 1:1, а потом били буллиты – победил «Амкал». Кажется, это был самый медийный матч в истории «Денег».

Второй сезон немного отличался от первого. Стас рассказал, почему: «Второй сезон вообще, можно считать, снимался на то, что было, и поэтому он просел по энтузиазму, так сказать. Нас за два дня до окончания договора дропнул спонсор и, можно сказать, нехило подставил. Пришлось снимать почти весь сезон подручными средствами. Ну и по качеству, само собой, просели.

Вообще за время второго сезона очень много вещей случилось, которые проекту пришлось пережить. Но мы смогли остаться в строю и продолжаем. Сейчас серии в 3-м сезоне выходят уже в более осознанном виде. Думаю, 3-й сезон всем понравится не меньше первого».

Второй сезон завершился матчем с СФК. Перед игрой в команду пришли Джефф Бабатумба и Тига. Вторая стала лучшей на поле, но снова поражение – 1:3. После игры Дыба подарил футболку единственному болельщику «Денег» на стадионе.

Сейчас на канале выходят серии 3-го сезона сериала. Что от него ждать?

«В 3-м сезоне я буду раскрывать больше именно ребят. У нас сейчас много реально талантливых и креативных пацанов в проекте. Плюс точно еще появится новый женский персонаж, который, думаю, будет очень противоречивый для нашего зрителя. Если, конечно, опять все не получится «не по сценарию» и в итоге мы не увидим на выходе абсолютно не то, что снимали изначально. Так что иногда мы, как и зритель до конца не знаем, чем закончится серия, пока она не снята полностью», – рассказал Стас Малиев.

Победа в голосовании и дебют в Медиалиге

В сентябре на Sports.ru прошло голосование – пользователи выбирали двух последних участников сезона. «Деньги» стали победителем голосования и получили приглашение на турнир. В 1-м туре дебютанты МФЛ сыграли вничью с Watch TV – командой «Матч ТВ». Потом было поражение от 2Drots, однако, пропустив тур, в четвертом матче «Деньги» одержали свою первую победу – над SD Family, который, к слову, подходил к игре лидером группы B.

Уже по ходу сезона команду покинул Нечай, уехавший из страны. Его преемником на посту главного тренера стал Михалыч.

Фото: скриншоты YouTube канала ФК ДЕНЬГИ