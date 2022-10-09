Вратарь «На Спорте» – мастер по отражению пенальти. Потащил 2 удара с точки в 2-х матчах Медиалиги

Вратарь «На Спорте» Григорий Матевосян или просто Куртуа – пока один из главных претендентов на звание лучшего вратаря Winline Медиалиги. Он взял два пенальти в двух матчах подряд.

В 3-м туре в матче против Reality при счете 0:0 он потащил удар Салима. В итоге «НС» забили 3 гола и добыли первую победу в сезоне (3:0).

А в 4-м – отбил удар Алексея Гасилина и помог уйти своей команде на перерыв, ведя в счете.

Пробить его смог только Арсений Левшук. Но к тому моменту «На Спорте» уже обеспечили себе комфортный счет.

После матча с «Амкалом» Куртуа рассказал об отбитых пенальти и перспективах на будущее.

– Расскажи, как ты это делаешь? Две игры, две отбитые пенки.

– Ну вот так получается.

– Ты хочешь развиваться медийно, чтобы тебя узнавали? Или ты больше метишь в профессиональную карьеру?

– Ну больше в профессиональную карьеру. Медийно? Ну не знаю, посмотрим.

– Тебя особо не привлекает вся эта движуха?

– Не, ну это для меня новое. Я стараюсь что-то там делать. Не знаю, получается, нет, – рассказал Григорий в интервью телеграм-каналу «Некласико».

Родился в Армавире, но играл в Армении. Даже вызывался в играл там за сборную. Где играл Куртуа?

Григорий Матевосян родился 9 июня 1999 года в Армавире. Там же пошел в академию «Армавира», воспитанником которой он и является.

После академии несколько лет Куртуа отыграл в Армении за «Урарту-2» и за «Ноа». В общей сложности Матевосян провел на профессиональном уровне 74 матча, 23 из которых сыграл на 0 (52 – в Первой лиге Армении, 21 – в армянской Премьер-лиге и 1 матч в Кубке Армении). Вызывался в юношескую сборную Армении до 19 лет и сыграл 2 матча. Позже вызывался и в молодежную, но на поле не выходил.

По информации transfermarkt пиковая трансферная стоимость Георгия пришлась на 17 декабря 2021 года. Тогда он был игроком ереванского «Ноа». Стоимость оценивалась в 150 тысяч евро. Сейчас она снизилась до 100 тысяч.

Фото: Winline Media Football League // соцсети Григория Матевосяна