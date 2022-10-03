«Надо мной издевались, потому что я блогер московский». Монолог Володи XXL после двух дней в обезьяннике в Салехарде

После 2-го тура Winline Медиалиги Володя XXL уехал на гастроли в Ямал. Все это закончилось погромом в гостинице, вызовом наряда полиции и арестом блогера-футболиста.

«Броуки» сразу осудили вышедший ролик, но не могли связаться с Володей

28 сентября в телеге «Броуков» появился пост следующего содержания:

«Последний раз мы видели Володю после матча с «На Спорте». Он хорошо сыграл в футбол, попрощался с командой и отправился гастролировать на Ямал, сказав, что минимум неделю его в команде не будет.

О том, что произошло дальше в рамках его концертного тура, мы, как и все, узнали из новостных публикаций. И вопросы с разъяснениями лучше задавать самому Володе и организаторам его тура – к футболу и Медиалиге эта тема отношения не имеет.

Если же вам нужны комментарии по самому видео: оно омерзительно, хочется его развидеть»

29 сентября руководитель «БроукБойз» Дмитрий Егоров на своем ютуб-канале «Едим спорт» сообщил, что уже сутки команда не может связаться с Володей.

«Двое суток я сидел в колонии. Семь человек алкашей, Олегов Монголов, просто ######». Володя записал видео, в котором все объяснил

2 октября Володя был уже в Москве на сборе команды и записал для телеграм-канала «Некласико» видео, где объяснил, что именно произошло.

«Косяк есть, я извиняюсь за то, что ######## стул. Я отсидел двое суток в обезьяннике без еды и воды. Двое суток я сидел в колонии, я спал на шконке, вбивал в Сафари, как заходить на зону.

У меня был суд из-за этого стула, все из-за того, что Салехард – красный город. Там нет вообще ничего, там запрещен алкоголь после 23:00, там нельзя девчонок водить, там нет клубов. Из-за этого так строго, в Москве бы такого не было.

Посадили меня в обезьянник, было семь человек, там не было ничего, кафель и решетка. Семь человек алкашей, Олегов Монголов, просто ######. Я жил в моче, там чувак в угол нассал, другой насрал, я просто спал в моче, говне. Надо мной издевались, потому что я блогер московский, они меня били. Это самое худшее, что я пережил за последнее время.

Я не ел, я скинул килограмм пять. Тип с нами сидел – у него ВИЧ, у второго туберкулез, меня к ним закинули, потому что я блогер из Москвы. Я все пережил, мне дали буханку хлеба и кипяток, все, что я съел за два дня – это буханка хлеба.

А я знаю из-за чего все это! Из-за того, что мы «Амкал» выиграли (в видео Володя оговорился – прим. «Некласико»), менты-то знали, что есть медийная футбольная лига, они ко мне относились очень плохо, били меня. Вы меня поймите тоже, вот такой я рокстар, так живу. Ладно, прорвемся!» – сказал Володя.