4-й вратарь 2Drots Алекс Шибаев вышел без разрешения, ошибся на выходе и был заменен. Сыграл около 10 минут

У 2Drots очень сильная команда. В составе по несколько футболистов на каждую позицию. В команде аж 4 вратаря: основной – великий Сычев, супермедийный Белка, харизматичный Алан и молодой Алекс Шибаев. При таком богатом выборе игровое время многих игроков, конечно, является проблемой.

Последний раз Алекс выходил на поле в матче против команды «Матч ТВ» в первом сезоне Winline Медиалиги. Перед новым сезоном основной вратарь команды Дмитрий Сычев получил травму, поэтому в 1-м туре играл Белка (на ноль против «Наших Парней»), во 2-м – Алан (сыграл плохо, один привез сам, еще два – вместе с защитниками). Все это время Алекс Шибаев сидел в запасе и ждал шанса.

Алекс вышел на поле после перерыва. Но отыграл 10 минут, привез и был тут же заменен

По логике казалось, что в 3-м туре против «Денег» выйдет именно Шибаев, но восстановился Сычев и снова занял место в воротах. Первый тайм Дмитрий отыграл на ноль, а команда обеспечила комфортный счет – 2:0. И после перерыва место в воротах занял Алекс.

Перед выходом на поле он дал короткий комментарий телеграм-каналу 2Drots:

«Наконец-то дали шанс. Вроде игра уже вся сделана, счет – 2:0. Не играл с матча с «Матч ТВ», потом травма. Но вот наконец-то выхожу на поле и надеюсь, что не подведу команду».

Болельщики его очень ждали. Такой вывод можно сделать как минимум по реакциям на пост в нашем телеграм-канале, в котором как раз мы сообщили, что Шибаев выйдет на 2-й тайм. Но сыграл Алекс всего 10 минут.

На 56-й минуте «Деньги» подали с углового на линию вратарской, и неправильные действия Шибаева на выходе привели к голу Рафаэля Агаева.

Реакция Алекса на произошедшее понятна.

А вот реакция тренерского штаба – не совсем. Сразу после пропущенного мяча Кузнецов заменил Шибаева на Сычева.

Оказывается, тренерский штаб не давал разрешения на выход Алекса. Телеграм-каналы пишут, что все решили Белка и Алан. Кузнецов был в бешенстве

На скамейке Кузнецов отчитал Шибаева, но не за пропущенный мяч, а за выход на поле. Оказывается, это не было решением тренерского штаба. По информации телеграм-канала «Лига Медиафутбол», решение о замене приняли Белка и Алан. Цитируем главного тренера 2D, его речь попала на видео, опубликованное в телеграм-канале «Яна из Медиафутбола». Да, той самой Яны, которую во 2-м туре Кузнецов послал и толкнул.

«Я тебе сказал выходить? А че ты вышел? Кто тебе сказал выходить? Ты можешь имя назвать?» – эмоционально задавал вопросы Кузнецов.

«Я не буду никого подставлять», – ответил Алекс.

«Ты играть не будешь тогда больше. Понял? Не будешь играть. Давай, прикрывай дальше всех», – продолжал кипеть тренер 2D.

«Хорошо», – Шибаев развел руками и пошел в сторону раздевалки.

Кузнецов назвал это нарушением дисциплины, Шибаев отказался сдавать тех, кто его выпустил на поле, Некит списал все на эмоции

После матча Дмитрий Кузнецов дал развернутый комментарий по эпизоду телеграм-каналу Winline Media Football League.

– Вы сказали, что он (Алекс Шибаев – прим Sports) теперь вряд ли выйдет на поле. Это вы на эмоциях?

– Я не знаю, может быть, так получится, что больше не выйдет. Потому что за это надо платить, это недисциплинированность. Это нарушение игровой дисциплины. Как вы думаете, в Премьер-лиге что бы было?

– Дисквалификация, штраф

– Во-первых, в Премьер-лиге никто бы не вышел без моего разрешения на поле, а у нас, оказывается, можно.

Алекс тоже высказался после матча.

– Я не буду выносить сор из избы, я не хочу говорить, кто мне это сказал, что сказал. Я также не сказал об этом Викторовичу, подставлять пацанов из команды я не собираюсь.

– Тебе кто-то из ребят сказал выходить?

– Ну, мне передали его слова, то есть в прошлом сезоне я так же выходил с «Матч ТВ», ко мне подошли за 3 минуты до конца перерыва, сказали то, что я выхожу. Я спокойно вышел, отыграл. Отыграл уверено, мы выиграли. Тут ко мне также подошли, я не стал обращать на это внимание, я не разговаривал лично с Викторовичем, и потом мне вот так вот говорят. Тренер вратарей подошел сказал: «Кто тебе сказал, что ты выходишь?»

Не знаю. Мутная история на самом деле. Не хочу особо комментировать сейчас. Не знаю. Пойду получать в раздевалке (смеется).

А так, спасибо за поддержку. У Ромы Нагучева в студии был, многие поддержали. Огромное спасибо. Я 2 года играю на КФК и за 2 года у меня не было ни одной ошибки, а на выходе я не ошибался уже лет 5-7. Я не знаю, перегорел, наверное. Мандраж, меня трясло. Может это сыграло свою роль, – приводит слова вратаря канал Winline Media Football League.

Оценку ситуации дал и один из боссов клуба Некит.

– Почему опять повторяется ситуация, что игрока выпускает не тренер? В данном случае Белка и Алан.

– В первом сезоне была немного другая ситуация. Мы с Викторовичем общались, там была замена, просто мы ее сделали немного раньше, чем он хотел, а тут вообще не понятно – как? Почему это получилось? Поэтому такие излишние эмоции были у Викторовича и у Алекса. Понятно, что неприятная ситуация, но ничего, нормально. Эмоции остынут и все будет #######.

– Почему после трех ошибок Алана его оставляют на поле на весь матч, а Алекса после первой же ошибки меняют?

– Потому что мы делаем работу над ошибками. И сейчас, знаешь, получилась ситуация и вот просто от греха подальше. Было бы намного хуже, если бы не дай бог бы что-то случилось, он бы тут еще раз ошибся и, предположим, мы бы проиграли, чем вот так вот спокойненько, да, понятно, неприятная ситуация, но лучше так.

– Он уйдет из 2Drots? Он же до МФЛ говорил, что хочет в аренду уйти куда-то.

– Ну это его будет выбор. Мы к Алексу хорошо относимся и понятно, что психологически у него тяжелый момент, что он хочет играть, но у нас столько вратарей, и такая ситуация, как сегодня, она может подбить, но я надеюсь, он будет сильным и не уйдет от трудностей, а примет их, и у него все получится, – заявил Некит каналу «Лига Медиафутбол».

Фото: скриншоты YouTube канала Winline Media Football League и телеграм-каналов «Лига Медиафутбол», «Яна из Медиафутбола» и Winline Media Football League