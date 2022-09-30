Эмоциональная ничья «Эгриси»: Уткин прослезился после гола в добавленное время и максимально вежливо спорил с судьей

3-й тур Winline Медиалиги стартовал с ничьей «Наших Парней» и «Эгриси» (2:2). Счет открыла команда Уткина. «НП» в первом тайме отыгрались, а во втором тайме забили еще. Тут и началось самое интересное.

«Эгриси» запросили челлендж, и судья пошел смотреть телевизор. Офсайд рефери Илья Тришин не зафиксировал, а затем внимательно изучил момент завершения на предмет игры рукой у Кирилла Погребняка. В результате гол засчитали, фола, по мнению арбитра, не было.

Василий Уткин получил сообщение со стоп-кадром момента, который он показал техническому директору Медиалиги Дмитрию Кортаве, указывая на тотальную несправедливость. Тот ответил, что за судейство не отвечает.

И уже только в добавленное время Уткин смог выкинуть из головы этот эпизод. Михаил Сушили вдолбил мяч в ворота «Наших Парней» и вырвал ничью для своей команды – 2:2. Василий от счастья не смог сдержать слез.

Сразу после финального свистка Уткин подошел к арбитру и, что важно, в максимально уважительном тоне высказал ему свое несогласие со вторым забитым мячом «Наших Парней».

Уткин: «Как вы могли не увидеть этого кадра с игрой рукой?»

Судья Тришин: «Стоп-кадр. Мы не видим здесь контакта».

Уткин: «Это прислал мне судья международной категории. Вы не видели этот повтор. Его вам не показывали».

Судья Тришин: «Его показывали мне из-за ворот».

Уткин: «Вы украли у нас победу».

Судья Тришин: «Вы посмотрите повтор из-за ворот».

Уткин: «Я поздравляю вас».

Судья Тришин: «Не надо меня ни с чем поздравлять».

Уткин: «Нет, я вас поздравляю с этим просто. Я надеюсь, вы еще будете судить здесь и исправите свою ошибку в других матчах».

Судья Тришин: «Но только это стоп-кадр, здесь не видно касания».

Уткин: «Вы не видели, вы не смотрели этот повтор».

Судья Тришин: «Мы смотрели».

Уткин: «Нет, не смотрели».

Судья Тришин: «Вы посмотрите, пожалуйста, трансляцию. Вы там увидите, что мы этот момент обсуждаем. Что я смотрю эпизод с рукой видео из-за ворот, где мяч попадает в живот. Посмотрите, пожалуйста».

Уткин: «Заметьте, я был с вами вежлив».

Судья Тришин: «Да, я абсолютно согласен, я тоже. Поэтому, когда вы посмотрите, мы с вами в следующий раз увидимся, еще раз это обсудим, и вы поймете, что я прав».

Уткин: «Я вам дам свой телефон, посмотрите еще раз. Вы признаете свою ошибку».

После эпизода Василий Уткин дал комментарий по судейству телеграм-каналу «Некласико».

«У меня только один вопрос по судейству, который передо мной поставил в телеграм-канале судья международной категории, который смотрел игру. Я, как вы заметили, не ходил смотреть повторы, но вопрос к судье у меня остался.

Претензий к сопернику у меня нет никаких. Я действительно подошел к судье на поле после игры. Все свидетели, я с ним разговаривал очень вежливо. Я надеюсь, что этот разговор поможет повышению качества судейства в МФЛ. Вот так вот скучно я об этом говорю.

Я вообще считаю, что говорить про судейство не имеет никакого смысла. Это просто было на эмоциях. С ними в целом удалось справиться. Надеюсь, я никого не обидел и не задел, но я считаю, что гол второй нам засчитали неправильно, поскольку нападающий, который его забивал, подыграл себе рукой. Это не влечет за собой пересмотр результата матча и претензий к лиге. Просто я считаю, что это должно быть отмечено и разобрано. Вот и все», – сказал Василий.

Фото: скриншоты телеграм-канала «Некласико» и YouTube канала Winline Media Football League