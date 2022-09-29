Зачем нужны девочки в медиафутболе? Искрений монолог Светланы Думич поднимает очень важный вопрос

Федос Маслов на своем YouTube канале выпускает шоу «Слабое звено». Правила максимально похожи на одноименное телевизионное шоу, но вместо вопросов игроки выполняют различные задания (забить слабой ногой, забить пенальти и т.д), а после раунда участники голосуют и выбирают самое слабое звено, которое выбывает из игры.

Гостями нового выпуска стали игроки команды Reality, в том числе и Светлана Думич. В первом раунде она не забила лонгшот, но забила пенальти, но именно ее выгнали в первом раунде. Несмотря на общий позитивный вайб, Света не справилась с эмоциями и расплакалась, а после выдала мощнейший монолог и подняла важнейшую проблему медаифутбола – зачем вообще нужны девушки, если даже тут ее сливают в первую очередь?

«Нахера я вообще нужна в команде? Думич плакала и выговаривала все, что думала. В итоге подняла важнейший вопрос медиафутбола

«С девочками в медиафутболе происходит просто какой-то тотальный ######. Вчера в телеграм-канале я увидела, что Лисе не дали пробить пенальти. То, что Дьяк бегал там 90 минут и из-за этого он решил пробить сам. Вопрос – как доказывать девочкам?

Девочки – это такие же футболисты, которые хотят получать эмоции на поле, которые хотят доказывать, помогать команде. Как девочкам показывать себя на поле, если люди, которые поиграли на уровне РПЛ не могут просто банально дать пробить пенальти? Я считаю, что Лиса реально делает очень много делает для команды. Намного больше, чем другие ребята, которые просто сидят на банке. Заслужила ли она? Там говорит Володя (XXL – прим. Sports.), что она не заслужила. А чем ей надо заслужить, у меня вопрос? Если она ходит на все тренировки, если она не выходит на МКС. Ей дали 15 минут. Даже больше, чем мне, ну окей. Чем ей нужно заслужить? Вопрос. Мне тоже не понятно.

То, что заявляют вместо футболисток девочек, которые косвенно относятся к футболу. Т.е. вы делаете регламент для того, чтобы девочки могли участвовать в челленджах, могли участвовать в лиге, могли играть. Заявляют ведущих, заявляют чьих-то жен. У меня вопрос – вы смеетесь над нами? Типа.. это шутка? Т.е. мы должны соревноваться в челленджах с ведущими? Ну окей, хорошо, я не оскорбляю профессии. С теми людьми, которые, как бы, не умеют обращаться с мячом. Зачем тогда делать такие правила? Зачем девушки в медиафутболе?

По моей команде, что скажу. Когда ты с командой находишься с самого начала, когда они были реально ноунеймами. Ну по факту. Когда ты с командой с самого начала, ты к ней со всей душой. Ты здесь не из-за зарплаты. Ты помогаешь ребятам во всем. Все, что они спрашивают, я им помогаю. Когда ты сидишь целый МКС на банке. У меня такое недопонимание. Неужели парни просто не понимают, что я не играю, я никак не могу себя показать. Как можно вышвырнуть меня в первом раунде? И главное, что это не по факту. Мне кажется, после этого ролика меня будут называть вторым Володей XXL. Все, я накатала большой пост, как только у Федоса выйдет ролик, я его выпущу. И там будет просто #####. Я все сказала. Самое главное, что это было искренне. Reality, спасибо за эфирное время», – сказала Светлана в ролике на YouTube канале Федос.

В день выхода ролика (28 сентября) в телеграм-канале Светланы «Думичка ♥» появился пост с похожим смыслом, подкрепленный аргументами и резюмирующий очень важным вопросом.

«Если я забиваю в челлендже 1 из 2, а три человека не забывают совсем, то почему нельзя судить здесь и сейчас? Судить по фактам?

Меня сливают со словами: «Думич прости, ну ты же девочка»…

Тогда объясните, нахера я вообще нужна в команде? Зачем мне тратить силы, тренироваться и доказывать если вы все равно будете сливать меня при любом удобном раскладе?!».

Очевидно, что вопрос риторический, но можно попробовать поискать на него ответ.

Ромарой обещал заявить Селену Гомес, Герман – включил в список жену. А кто вообще из девушек играет в Медиалиге?

Со 2-го сезона Winline Медиалиги регламент обязывает каждую команду включать в состав, как минимум, одну девушку. Но многие клубы соблюдают это правило формально: «Амкал» включил в заявку жену Германа, 2Drots Надю Карпову, которая играет и живет в Испании и, конечно, не сыграет на турнире. Ромарой обещал заявить Селену Гомес, но в итоге внес в заявку свою девушку. Гуркин внес в Tamo Junto заявку свою подругу, жену Евгения Спирякова Полину, которая месяц назад родила.

А кто реально участвует в матчах? Думич в этом сезоне за Reality не выходила. «Броуки» не дали Лисе выйти и пробить пенальти в добавленное время в 1-м туре в игре против «Десятки» (хотя счет уже был 3:1). Лиса безумно расстроилась и высказалась в своем телеграм-канале TANYA LISA:

«Окей, мы ведем – 3:1! У нас гарантированная победа! Почему не дать ударить медийному игроку? При этом придать уверенности скамейке запасных и освежить интерес зрителей в концовке матча. Просто все кричали: «Дайте пробить Лисе!».

Раньше Райзен был добрее, когда на стебах и рофлах двигался. Гениальный персонаж для медиафутбола. На постиронии чисто. И в этом был шарм.

Я понимаю, как Дьяку было важно забить гол с пенальти и реабилитироваться перед самим собой, но он и так всем доказал своей топ-игрой в матче. А при счете 3:1 дать на последней минуте пробить пенальти, все бы ему только респектнули за это, что он ставит во главу медиа», – написала Татьяна.

Вероятно, в качестве компенсации «БроукБойз» и «На Спорте» договорились, чтобы Лиса и Тига сыграли минут по 20 в матче 2-го тура.

Выпускал на поле девушку и главный тренер «Наших Парней» Сергей Овчинников – несколько минут сыграла против GOATS Елена Терехова.

Лучший пример использования женского слота в заявке – Анастасия Савина из ФК «Десять». Она вышла в основе в 1-м туре против «Броуков», а во 2-м – вышла на замену на «Открытие Банк Арене» в игре с «Амкалом».

Николай Осипов не раз говорил, что женский слот дает командам дополнительные возможности, а не нагружает обязанностями. Но, кажется, пока не все до конца поняли, как с этим работать.

Егоров считает, что девочкам пора перестать жаловаться и создать свои женские команды

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о девочках в медиафутболе и даже предложил решение. Все это он написал в своем телеграм-канале «Егоров / Едим спорт»:

«Девочкам пора перестать жаловаться на мальчиков, требовать у них места в составе и возможность пробития пенальти, выхода на поле, игры минимум 20 минут – и просто создать свои женские команды. Проявить инициативу, так скажем.

Тем более, жалобы исходят именно от Думич и Лисы, которым и зарплаты платятся неплохие, и внимание уделяется достаточное, и возможности выхода на поле выискиваются, а в ответ – хейт к своим же командам и партнерам. Ничего кроме раздражения в коллективе это не вызывает.

Девушки, отлично, что боретесь за свои права, но в таком случае нужно уходить из команд-мальчиков и создавать свои проекты. Доказывать состоятельность делом, а не фейк-игрой с куда более сильными игроками.

Ну и доказано: никакого шоу во время игры в футбол в мужских командах девушки не делают. Будь то Думич, Лиса или даже Надя Карпова. Доказано историей. Любое их появление на поле – это снисхождение и уважение, потому что держать уровень они не могут. Более того – за них просто страшно.

Да и футбол – не сексуальная игра, к тому же. Девочки на поле – это просто низкие, волосатые, медленные и слабые пацаны, к сожалению. Челленджи, тренировки, бровка – другое дело. А уж если футбола требуете на постоянной основе и предъявляете такие претензии, то уж вперед, с себе подобными.

P.S. И если это пишу я – человек, который минимум трижды за последние 7 матчей договаривался об участии Лисы (1 раз не совпало из-за удаления в Reality), то что думают те, кто заявляет голливудских звезд?

На ее месте я бы не выдавал 100 процентов постов и комментов о том, как ее не ценят в «Броуках», где ей, в отличие от Думич, хоть что-то платят, и где ей, в отличие от большинства других команд, дают играть.

Напротив, я бы взвывал к КДК, чтобы они зарубили фейк-заявки других клубов и обязали бы каждого выпускать девушек на поле минимум на 15 минут. Но она этого не делает.

Вместо этого Лиса выбрала другую борьбу, внутреннюю. Это ее выбор», – написал Дмитрий.

Фото: скриншоты YouTube канала «Федос» // Winline Медиалига.