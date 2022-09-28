Тренер 2Drots Кузнецов толкнул и послал на ### корреспондентку в матче Медиалиги. Эпизод вызвал громкий резонанс в комьюнити

Во 2-м туре Winline Медиалиги 2Drots неожиданно проиграли «Рубину» – 1:4. Это их первое поражение за два сезона. Расстроены были все, включая тренера Кузнецова. Вероятно, поэтому он позволил себе такой поступок.

Сначала Кузнецов в грубой форме потребовал от корреспондентки телеграм-канала «ЛИГА МЕДИАФУТБОЛ» Яны отойти от скамейки 2Drots: «На ### отсюда пошли! Давайте, давайте!» А потом еще и толкнул ее.

«Другие СМИ, которые стояли возле меня, ни в чем не виноваты, я хочу перед ними извиниться. Во всем виновата девушка». Кузнецов извинился, но не перед девушкой

Тренер объяснил свою позицию в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».

«Обвинения в мою сторону? Смешно! Рукоприкладство с моей стороны? Пусть видео посмотрит. Пусть пишет тогда заявление в полицию. Если этого не будет, я могу привлечь ее за клевету, и мы будем разбираться. Посмотрим, кто выиграет.

Не надо говорить, что я плохо отношусь к женщинам… Во-первых, она повела себя по-хамски, она зашла в мою зону, снимала за моей спиной. А когда было сделано ей замечание, она проигнорировала его. Вот мне и пришлось действовать. Другие СМИ, которые стояли возле меня, ни в чем не виноваты, я хочу перед ними извиниться. Во всем виновата девушка. Я сказал организаторам, чтобы меня огородили от некоторых людей, не от всех! Все вылилось в то, что пострадали другие люди из-за нее», – высказался Дмитрий Викторович.

Эпизод разобрали в ютуб-шоу. Некит и Егоров считают, что корреспонденты не соблюдают субординацию, а Федос призвал извиниться

Эпизод вызвал широкий резонанс в комьюнити. Обсудили и на «Это медиафутбол, бро!» Некит 2Drots рассказал предысторию произошедшего. По словам Никиты, корреспондент подносила телефон с включенной камерой к лицу Кузнецова каждый раз, когда тренер начинал закипать. Некит считает, что «все эти журналисты, которые суют в ##### (лицо) телефон и не соблюдают никакую субординацию» разозлили. Также Некит утверждает, что Яну много раз просили не стоять в технической зоне 2Drots.

Высказался и Севастиан Терлецкий: «Это в принципе неправильно, то, что он ее толкает и посылает на ###. Мог подойти кто угодно, но толкнуть девушку... Вообще. Что бы она ни сделала».

Федос Маслов тоже не стал молчать: «Я, несмотря на высказывания Дмитрия Викторовича во время МКС и все остальные, отношусь к нему с большим уважением. Но мне кажется, что здесь тот момент, когда он 100% уже перегнул, и я не знаю, возможно, мнение игрока «Амкала» Дмитрия Викторовича совершенно не интересует, но, на мой взгляд, ему стоит извиниться за эту историю. Это чисто мужской совет. Мне кажется это правильным».

Дискуссию продолжил Дмитрий Егоров: «Это вызывает достаточно часто раздражение». Егоров переносит ситуацию на профессиональный футбол. Он говорит, что если вот так в лицо засунуть телефон, то можно получить бан от клуба, плюс команда свяжется с начальством, что повлечет за собой проблемы. В медиафутболе все иначе, корреспондент может провоцировать участника и «ждать, когда тебя пошлют на ###». В тот момент, когда это происходит, ты начинаешь разгонять всю историю вокруг.

«Не судите его за этот эпизод. Я думаю, он не хотел причинить какой-то вред». Высказался по теме и Кутуз

Прокомментировал ситуацию и вице-капитан 2Drots Кутуз.

«Это эмоции, 100%. Викторович – эмоциональный человек, но я ни в коем случае не защищаю его действия. Могу сказать, что немножко корреспонденты – ну, не обнаглели, но немного лезут не туда, куда надо. Я понимаю, это их работа, надо заснять все эмоции. Но когда тренер кипит, человек эмоциональный кипит, не надо подходить и камерой тыкать ему в лицо. Вы в любом случае нарветесь. Так и случилось с Викторовичем. Он добрый хороший человек. Отзывчивый. Поэтому не судите его за этот эпизод. Я думаю, он не хотел причинить какой-то вред», – сказал Сергей в интервью телеграм-каналу «НаБанке медийного футбола».

А как вы относитесь к сложившейся ситуации? Пишите в комментариях.

Фото: Winline Медиалига // скриншот телеграм-канала «⚽️ ЛИГА МЕДИАФУТБОЛ» // скриншот телеграм-канала «НаБанке медийного футбола» // скриншот ютуб-канала «Это футбол, брат!»