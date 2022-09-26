2Drots и «Рубин» забили на двоих 5 голов в матче Медиалиги. 4 из них – после привозов

Во 2-м туре Winline Медиалиги сошлись новичок лиги «Рубин» и действующий чемпион – 2Drots. В стартовом составе «Дротов» произошло несколько изменений. В нападении появился Гаучо, в центре обороны Семенов.

А место травмированного Сычева в стартовом составе 2D занял Алан. Он допустил результативную ошибку на 17-й минуте. Вот как это было: угловой, Алан играет на выходе, но промахивается мимо мяча и Кармиов забил в пустые – 1:0.

51-я минута. Гудай и Алан не разобрались, чей мяч. В итоге мяч вбил в сетку Норик Авдалян – 2:0.

68-я минута. Алекс Стиль подал в штрафную и защитник «Рубина» под номером ∞ и ником Black Diamond срезал в свои ворота. Опять привоз.

На 72-й минуте Антон Пискунов подсунул мяч Алану. Технический брак привел к потере мяча в собственной штрафной. Марсель Файзрахманов поборолся за мяч и забил в пустые – 3:1.

Еще на 81-й минуте забил Калина и установил финальный счет – 4:1, но разбирать мы его не будет. Обычный гол после быстрой атаки «Рубина». Никто не ошибся, скукота!