Гаджиев пообещал своей команде 500 тысяч премиальных за победу над «Эгриси». В ответ Уткин предложил пари

Во 2-м туре Winline Медиалиги сойдутся «Эгриси» Василия Уткина и Fight Nights Камила Гаджиева. В интервью Севастиану Терлецкому после матча 1-го тура Гаджиев подогрел интерес к матчу с «Эгриси»: «Пари предлагать не буду. Зачем мне это нужно? Я лучше по-другому скажу. Если мои ребятки обыграют «Эгриси», получат полмиллиона рублей. Пускай им будет хорошо, а не Васе Уткину. 500 штук на кону в этом матче».

Уткин не оставил это без внимания. В своем телеграм-канале он написал:

«Да, я предложил Камилу пари. Но я это сделал потому, что этот парень бравирует баблом. У нас в любительском футболе это не принято. Ну, есть у тебя деньги. Что трепаться-то?...

У нас в любительском футболе бряцать монетами, шуршать деньгами – пошлость. Или паскудство. Я сам парень небогатый, и команда у нас не избалованная. Но раз ты громыхаешь деньгами, Камил – принимай пари. На победу. По полмиллиона. Может, у вас там в клубе наполеонопоклонников так принято…».

Позже Уткин пришел на конференцию Winline Медиалиги, принес с собой 500 тысяч наличными и еще раз предложил пари Гаджиеву.

Босс Fight Nights ответил в своем телеграм-канале:

«Когда Лакец родился – еврей заплакал. Есть такой юмор у дагестанских народов. И при всем моем личном уважении к евреям, я соглашусь с тем, что лакцы никому не дадут себя дурить.

Жаль, что этой пословицы не знал Василий Уткин, когда предлагал мне спор на результат матча «Эгриси» – 1х Fight Nights аж на 500 тысяч рублей».

В общем, Гаджиев согласился принять спор, но при условии, если сам Уткин тоже сыграет на поле.

Уткин воспринял это, как слив со спора: «В общем, Гаджиев слился. Ничего, Камил, обыграем вас бесплатно. Что нового? Ничего. Просто Камил Гаджиев фуфлогон».

Последнее слово в перепалке все же осталось за Гаджиевым: «На конференции он говорит, что верит в силу слова, а не в силу драки. Но при всем своем словарном запасе Вася просто не нашел что мне сказать, поэтому перешел к оскорблениям. Как будто хочет драться. Значит я его «убрал».

Фото: скриншоты телеграм-каналов «Крысева | Медиа Футбич» и «Chepa / Эгриси в МФЛ» // скриншот YouTube канала Winline Медиалига.