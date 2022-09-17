Федос из «Амкала» и Кунья из Tamo Junto устроили бразильский карнавал на «Луче»

В субботу в первом туре Winline Медиалиги дебютировали «Амкал» и Tamo Junto. Первые – основоположники медиафутбола в России, вторые приехали из Бразилии. Команды с такими исходниками просто обязаны зажигать. Это они и сделали.

Полузащитник Tamo Junto Тиаго Кунья играл в низших лигах Бразилии и Испании, а теперь финтит в Медиалиге. Посмотрите, в каком он порядке.

Но это еще не вся красота. Голкипер «Амкала» Федос Маслов сидел на банке в Olimpbet МКС и в Фонбет Кубка России, но сегодня дорвался до футбола. И сразу выдал несколько перформансов!

Первый! Федос явно готовился к бразильскому карнавалу. Как вам его головной убор?

Второй! Федос потащил удар от бразильцев и решил, что самое время для танца. Гений!

Третий. В самом конце матча Федос красиво получил за шиворот от Рахимова. Без голкипера такого гола бы не было, так что и здесь заслуга Маслова есть. Хотя тренер вратарей «Амкала» Спиряков сказал, что ошибки нет, просто нападающий хорошо попал.

Фото и видео: YouTube канал Winline Медиалига