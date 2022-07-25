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Александр Будаков – новая звезда Медиалиги! Раньше он сиял в «Кубани», а Дудь снимал про него сюжет для «Футбольного клуба»

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Прошедшую неделю точно можно назвать неделей Александра Будакова. Он сыграл на 0 в 7-м туре WInline Медиалиги против «На Спорте» (0:0), был признан лучшим игроком тура, зажег на пресс-конференции, заставив спеть Олега Майами. А еще на этой неделе вышел «Лысый подкаст» на YouTube-канале Федос.

Летом 2022-го Будаков стал голкипером «Бей беги» Соболева и Джикии. И точно, Будак там – самый яркий и харизматичный. 

 

Сейчас голкиперу 37 лет, в 2021 году он завершил профессиональную карьеру и занялся риэлтерской деятельностью. А карьера получилась у Будакова реально очень яркой. Начинал в дубле «Локо», после поиграл в низших лига нашего футбола, посидел на банке в «Крыльях», а потом перешел в «Кубань». В пердиве ему даже удалось забить гол! А по итогам сезона клуб вышел в РПЛ.

Перед сезоном 2011/12 получил Будаков в «Кубани» капитанскую повязку и очень ярко проявил себя в Премьер-лиге. Но в конце 2011-го контракт игрока закончился, а продлевать его клуб не стал. После карьера пошла на спад, он играл разных командах России, с которыми ЧЕТЫРЕЖДЫ вылетал из РПЛ. Еще ездил поиграть в Беларусь. А потом закончил в подольском «Витязе».

Время в «Кубани», пожалуй, самое ярко в карьере вратаря. Тогда он попал в сборную (правда только во вторую). Тогда в Краснодар приехал корреспондент «Футбольного клуба» Юрий Дудь (признан в России иностранным агентом) и снял про Будакова сюжет.

Дудь вспомнил, как Будаков, играя за дубль «Локо» взял три пенальти в одной игре. А потом предложил ему баттл с Мэсси. Нет, не с Лео. Это был баскетболист команды «Локомотив-Кубань» Джеремайя Мэсси.

Да, Будаков очень любит баскетбол и часто в Краснодаре ходил с одноклубником Владиславом Куликом на матчи команды, но, конечно, Мэсси он проиграл.

А после было короткое интервью. Дудь спросил о том самом голе в ворота «КАМАЗА» – Буда ответил коронное: «Подальше от ворот, поближе к премиальным. Повезло. Я сейчас, наверное, даже не добью».

Потом рассказал, как взял три пенальти за дубль «Локо»: «Первый – я угадал. Второй – я знал, куда он будет бить, потому что бил Шевченко, мы с ним играли в юношеской сборной. А третий бил тот, кто не забил первый, там у меня было психологическое преимущество».

После трех отбитых пенальти в одном матче и забитого гола у Будакова осталась только одна мечта: «Забить пенальти головой». В профессиональной карьере не удалось, но это точно можно организовать в медиафутболе.

 

 

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