«Это гол из солнечного пляжного футбола». Шедевр в финале Медиалиги – в стиле Бэйла-2018!

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В воскресенье в финале Медиалиги команда 2Drots крупно обыграла Basement – 4:0. Все прошло как надо: солдаут (все выделенные на «ВТБ Арене» 11 тысяч мест были заняты), антураж, много голов, удаление, эмоции.

Особенно удался третий гол 2DROTS. Сергей Кутузов (которого все называют коротко – Кутуз) исполнил Гарета Бэйла из финала ЛЧ-2018 и завалил через себя!

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов выдал: «Это ##### (капец), что за гол». После матча руководитель лиги Николай Осипов назвал этот гол лучшим на турнире.

Слова самого героя: «На ночь смотришь фильм «Я – Златан». Утром просыпаешься и просто забиваешь, все! Когда мяч летел, я все видел, хотел сразу ножницами пробить. Но я не видел момент самого удара. Я упал и смотрю, что уже трибуны радуются. Я не видел, как мяч залетел в ворота. Потом только посмотрел на повторе. Ну, вроде неплохо. Это лучший гол в жизни – 100%».

После у Кузнецова спросили, почему таких нападающих нет в профессиональном футболе? Вот ответ: «У нас такие люди, которые ищут не тех, кого надо» .

Кутуз – настоящий монстр ЛФЛ. Играет там всю жизнь и очень много забивает

Сергею Кутузову 28 лет. Всю карьеру он проводит в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ). Внушительный список его клубов: «Титан Запад» (16 матчей, 16 голов, 11 голевых передач в этом сезоне), «Титан Москва» (7 матчей, 9 голов, 3 ассиста), ЦДКА (лучший бомбардир команды в прошлом году – 14 голов, по выступлениям в этом году данных нет), КССС, «Джокер» Новосибирск.

Кутуз раскрылся как бомбардир на уменьшенной площадке, где играют 8 на 8.

«Он очень голоден до голов. Всегда ищет момент для удара и играет до последнего. Ждет добивания и подстраивается для прострелов. Сергей часто забивает именно с близкого расстояния. Все это благодаря голевому чутью. А плюс ко всему Кутузов совсем не эгоистичный и очень полезный в подыгрыше игрок», – писали про Кутузова в 2020-м.

А еще Кутуз блистает на КФК (чемпионат Москвы среди любителей) за «Зеленоград» – там играют 11 на 11. Он капитан и забил больше ста голов за клуб. С «Зеленоградом» Сергей выиграл «Золотую бутсу»-2020 от Московской федерации футбола.

Кутуз редко мелькает в роликах на канале дротов, но он все равно легенда 2DROTS

Сергей Кутузов появился в составе 2DROTS по ходу первого МКС (Московского кубка селебрити) в 2020 году. Команде не хватало людей – чтобы поправить положение, позвали несколько игроков. И тогда Штампони (он же Белка, он же Андрей Белов – вратарь и один из лидеров 2DROTS) пригласил своего знакомого. Им как раз и оказался Сергей Кутузов.

Сергей сразу принялся забивать пачками на медиатурнирах. Он заслуженно один из самых любимых игроков подписчиков. А после гениального гола в финале персональных поклонников должно прибавиться.

Фото: пресс-служба «Зеленограда», соцсети Сергея Кутузова