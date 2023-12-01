Формула-1 в цифрах и мемах
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Все шлемы года в «Формуле-1»: от золотых Ферстаппена, Гасли и Шварцмана до самурая и мячей для гольфа и пляжа

Формула-1 Формула-1
Валттери Боттас Валттери Боттас
Мерседес Мерседес
Ред Булл Ред Булл
Феррари Феррари
Макларен Макларен
Астон Мартин Астон Мартин
Альпин Альпин
Уильямс Уильямс
Альфа Таури Альфа Таури
Альфа Ромео Альфа Ромео
Хаас Хаас
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
стиль стиль
Александр Албон Александр Албон
Лиам Лоусон Лиам Лоусон
Марк Жене
Эстебан Окон Эстебан Окон
Антонио Джовинацци Антонио Джовинацци
Джанкарло Физикелла Джанкарло Физикелла
Джордж Расселл Джордж Расселл
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Фредерик Вести
Оливер Бермэн
Ник де Врис Ник де Врис
Формула-3 Формула-3
Джек Дуэн
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Оскар Пиастри Оскар Пиастри
Формула-2 Формула-2
Эмерсон Фиттипальди
Ланс Стролл Ланс Стролл
Логан Сарджент
Пьер Гасли Пьер Гасли
Юки Цунода Юки Цунода
Стоффель Вандорн Стоффель Вандорн
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Давиде Ригон
Исак Хаджар
Фелипе Другович
Мик Шумахер Мик Шумахер
Роберт Шварцман Роберт Шварцман
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Тео Пуршер Тео Пуршер
Ландо Норрис Ландо Норрис
Джейк Деннис
Серхио Перес Серхио Перес
Эстебан Гутьеррес Эстебан Гутьеррес
Алекс Палоу
Андреа Бертолини
Дженсон Баттон Дженсон Баттон
Антонио Фуоко
Рио Хиракава
Шарль Леклер Шарль Леклер
Авто Авто

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Привет! Вы в блоге «Формула-1» в цифрах и мемах». Здесь автор выкладывает увлекательную статистику или графику про гонки. Сегодня для вас – галерея всех шлемов пилотов, маякнувших на болидах «Ф-1» за год: такое заслуживает плюса!

Ранее я уже упоминал о том, что шлемным чемпионом сезона-2023 стал Валттери Боттас, сменивший за минувший год 10 головных уборов.

Настало время насладиться всеми шедеврами дизайна из сезона-2023, включая предсезонные экземпляры, «шапки» резервистов, тестеров и пилотов шоукаров. Под словом «классик» понимается стандартный шлем пилота на сезон.

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«Ред Булл»

Дэн Риккардо управлял «Ред Булл» на шинных тестах в середине сезона, Лиам Лоусон как резервист постоянно участвовал в шоу-заездах и на съемках для ютуб-активностей команды, Джейк Деннис и Исаак Хаджар поучаствовали в финальных текстах конца сезона.

«Мерседес»

Мик Шумахер попал сюда как резервист, симуляторщик и запасной восьмкратных чемпионов Эстебан Гутьеррес выкатывал болиды на «Фестивале Скорости» в Гудвуде, а вице-чемпион «Ф-2» Фредерик Вести – в качестве теста новичков.

«Феррари»

У Скудерии традиционно самая обширная тестовая и выставочная программы. Антонио Джовинацци  – резервист, бывший пилот «Альфа Ромео», победитель «24 часов Ле-Мана», Роберт Швацрман – чемпион «Ф-3», вице-чемпион «Ф-2», резервист и член программы гонок на выносливость (как и Антонио Фуоко) , Давиде Ригон – симуляторщик «Феррари» и член программы гонок на выносливость в классе GTE (как и Андреа Бертолини), Марк Жене – бывший пилот «Ф-1», амбассадор марки и член команды симуляторщиков, Оливер Беармэн – слушатель Академии, и пилот «Ф-2», Джанкарло Физикелла – бывший пилот «Ф-1» и сейчас в программе шоукаров.

«Макларен»

Рио Хиракава, Пато о’Уорд и Алекс Палоу – резервисты,

«Астон Мартин»

Резервист Стоффель Вандорн участвовал в тестах «Пирелли», резервист и чемпион «Ф-2» Фелипе Другович – тоже в тестах «Пирелли», частных тестах и послесезонных заездах, абассадор бренда и пилот симулятора Джессика Хокинс – в ознакомительном и выставочном заездах.

«Альпин»

Резервист и пилот «Ф-2» Джек Дуэн сел за руль французского болида в рамках обязательной практики для новичков.

«Уильямс»

Амбассадор и советник команды Дженсон Баттон представлял «Уильямс» на «Фестивале Скорости», а в рамках тестов новичков и послесезонных заездов шансы получили члены Академии и пилоты «Ф-3» Зак о’Cалливан и Франко Колапинто.

«Альфа Таури»

Видна динамика боевых пилотов: де Врис, Риккардо, Лоусон, вновь Риккардо… А Хаджара тоже пустили в рамках обязательных тестов новичков.

«Альфа Ромео»

Чемпион по количеству дизайнов Валттери Боттас пользуется услугами своей девушки Тиффани Кромуэлл – она рисует ему ливреи. А новоявленного чемпиона «Ф-2» Тео Пуршера пустили за руль в рамках обязательных тестов новичков.

«Хаас»

Резервист Пьетро Фиттипальди получил тестовое время для поддержания формы (и спонсорские взносы), Оливера Беармэна одолжили у поставщика «Феррари» для обязательных тестов новичков.

Чей шлем вам запомнился / понравился больше всего?

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