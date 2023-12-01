Все шлемы года в «Формуле-1»: от золотых Ферстаппена, Гасли и Шварцмана до самурая и мячей для гольфа и пляжа

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От редакции: Привет! Вы в блоге «Формула-1» в цифрах и мемах». Здесь автор выкладывает увлекательную статистику или графику про гонки. Сегодня для вас – галерея всех шлемов пилотов, маякнувших на болидах «Ф-1» за год: такое заслуживает плюса!

Ранее я уже упоминал о том, что шлемным чемпионом сезона-2023 стал Валттери Боттас, сменивший за минувший год 10 головных уборов.

Настало время насладиться всеми шедеврами дизайна из сезона-2023, включая предсезонные экземпляры, «шапки» резервистов, тестеров и пилотов шоукаров. Под словом «классик» понимается стандартный шлем пилота на сезон.

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«Ред Булл»

Дэн Риккардо управлял «Ред Булл» на шинных тестах в середине сезона, Лиам Лоусон как резервист постоянно участвовал в шоу-заездах и на съемках для ютуб-активностей команды, Джейк Деннис и Исаак Хаджар поучаствовали в финальных текстах конца сезона.

«Мерседес»

Мик Шумахер попал сюда как резервист, симуляторщик и запасной восьмкратных чемпионов Эстебан Гутьеррес выкатывал болиды на «Фестивале Скорости» в Гудвуде, а вице-чемпион «Ф-2» Фредерик Вести – в качестве теста новичков.

«Феррари»

У Скудерии традиционно самая обширная тестовая и выставочная программы. Антонио Джовинацци – резервист, бывший пилот «Альфа Ромео», победитель «24 часов Ле-Мана», Роберт Швацрман – чемпион «Ф-3», вице-чемпион «Ф-2», резервист и член программы гонок на выносливость (как и Антонио Фуоко) , Давиде Ригон – симуляторщик «Феррари» и член программы гонок на выносливость в классе GTE (как и Андреа Бертолини), Марк Жене – бывший пилот «Ф-1», амбассадор марки и член команды симуляторщиков, Оливер Беармэн – слушатель Академии, и пилот «Ф-2», Джанкарло Физикелла – бывший пилот «Ф-1» и сейчас в программе шоукаров.

«Макларен»

Рио Хиракава, Пато о’Уорд и Алекс Палоу – резервисты,

«Астон Мартин»

Резервист Стоффель Вандорн участвовал в тестах «Пирелли», резервист и чемпион «Ф-2» Фелипе Другович – тоже в тестах «Пирелли», частных тестах и послесезонных заездах, абассадор бренда и пилот симулятора Джессика Хокинс – в ознакомительном и выставочном заездах.

«Альпин»

Резервист и пилот «Ф-2» Джек Дуэн сел за руль французского болида в рамках обязательной практики для новичков.

«Уильямс»

Амбассадор и советник команды Дженсон Баттон представлял «Уильямс» на «Фестивале Скорости», а в рамках тестов новичков и послесезонных заездов шансы получили члены Академии и пилоты «Ф-3» Зак о’Cалливан и Франко Колапинто.

«Альфа Таури»

Видна динамика боевых пилотов: де Врис, Риккардо, Лоусон, вновь Риккардо… А Хаджара тоже пустили в рамках обязательных тестов новичков.

«Альфа Ромео»

Чемпион по количеству дизайнов Валттери Боттас пользуется услугами своей девушки Тиффани Кромуэлл – она рисует ему ливреи. А новоявленного чемпиона «Ф-2» Тео Пуршера пустили за руль в рамках обязательных тестов новичков.

«Хаас»

Резервист Пьетро Фиттипальди получил тестовое время для поддержания формы (и спонсорские взносы), Оливера Беармэна одолжили у поставщика «Феррари» для обязательных тестов новичков.

Чей шлем вам запомнился / понравился больше всего?