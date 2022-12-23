Посмотрели финал ЧМ в доме Марадоны: там море слез и нет пива
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Привет! Вы в блоге «Фут тур рамы» – нового ютуб-канала, который весь последний месяц дерзко и красочно рассказывал о чемпионате мира и всем вокруг него. И продолжает: вчера мы выпустили репортаж из Буэнос-Айреса. Филипп Кудрявцев посмотрел финал с аргентинцами в доме, где жил Диего Марадона, и добрался до того самого обелиска в центре Буэнос-Айреса.
Настоятельно советуем увидеть эти ядерные сорок минут. А ниже – текстовая версия и избранные цитаты.
Оказывается, аргентинцы обычно смотрят футбол (даже мегаважный, как финал ЧМ) не в пабах или у больших экранов, а дома. Даже в многоэтажках жарят мясо на гриле — асадо, которое уважают и в сборной Аргентины.
Празднования сборной прославили обелиск в центре Буэнос-Айреса. Туда точно так же набивались и фанаты «Боки Хуниорс» – пару месяцев назад, в честь очередного чемпионства.
Корреспондент Okko Денис Азарин не дошел до обелиска метров 600: было не протолкнуться: «У обелиска пьют пиво, разносят в крутых подстаканниках. Есть и персонажи, которые продают около фан-зоны брауни с травой, – это секрет для тех, кому мало эйфории от самого ЧМ.
С вещами надо поосторожнее: «Телефон вытащили в толпе. Начали заталкивать в толпу с кричалками, чувак сзади во время одного из толчков потянул. Я полетел, а телефон остался. За карманами лучше следить, рюкзак спереди».
Мы тоже будем смотреть финал дома – у Диего Марадоны.
Именно тут Диего жил в начале 80-х (пока не уехал в «Барселону») с Клаудией Вильяфаньей. Она в будущем стала женой Марадоны, пара прожила вместе 25 лет. В 1983-м Марадона получил тяжелую травму лодыжки и возвращался сюда, пока восстанавливался.
Как и в любом дворе в Южной Америке, тут есть большой гриль. На решетках — восемь разделанных говяжьих туш!
Обжаренное мясо запаковывают в булочки и употребляют строго в перерыве, до или после игры, но никогда — во время. В эти гастрономические тонкости нас посвятил детский тренер Месси в «Ньюэллс Олд Бойз» Кике Домингес — не пропустите разговор с ним в ближайших выпусках «Фут Тур Рамы».
Наша рецензия: жестковато и много жил, хотя тут кому как повезет с куском.
Дом легенды приобрел Ариель Гарсия — то ли за полмиллиона евро, то ли вообще за 900 тысяч. Во дворе — бассейн.
Внутри — очень лаконично. Хотя Марадона, по словам Ариеля, мог бы позволить себе целый «Эрмитаж». О бывшем обитателе не напоминает ничего: стены голые (хотя все равно дышат историей), дом предназначался под снос. Но в декабре тут бурлит жизнь!
Выше вы видели балкон — он тоже с историей: здесь Марадона стоял с семьей в 1986-м после предыдущей победы Аргентины на ЧМ. Украшен, конечно, флагом Аргентины:
Обычно Ариель зовет сюда на просмотр футбола только друзей, но по ходу ЧМ решил устроить тут фиесту. Так же, по мнению Гарсии, на его месте поступил бы и Диего. Весь плей-офф Ариель впускает в себе «всех, кто хочет, пока будет место».
— Мы купили этот дом с братьями, потому что его хотели сносить. Сначала мы собирались узким кругом на асадо, но слухи быстро разошлись. Это безумие. Это место — новый обелиск!
Смотреть финал и внутри (у нескольких экранах тоже толпы народу), и со второго этажа.
Гости в возбуждении, хотя нам говорят, что излишне не нервничают: «Дом передает спокойствие. С этой энергетикой чувствуешь, что в финале все будет в порядке — ты же в доме Марадоны!»
Просмотр на солнцепеке:
Слезы начались уже после первого гола Месси с пенальти.
Счет 2:0 — и музыка и песни еще громче, файеры горят еще жарче.
Чего тут все-таки нет, так это пива — хотя говорят, на предыдущих матчах ЧМ наливали и водку, и ликер (здесь обожают итальянский ферне, разбавленный колой). В день финала вместо алкоголя пьют мате. И это несмотря на +35 за бортом!
Жаль, что до такого праздника не дожил бывший хозяин этих владений. Но местные не горюют: «Если бы Диего был с нами, это был бы улет. Как бы он отрывался! Но он всегда здесь. Болеет за нас наверху. За Лионеля, за всех!»
Шум стих, когда за пару минут Мбаппе оформил дубль и сравнял счет. Вряд ли вы видели такие хмурые аргентинские лица в соцсетях:
К овертайму дом оживился. Хозяин предрек победу 3:2 — так Аргентина в финалах уже выигрывала. Когда Месси сделал 3:2, экстаз, казалось бы, достиг пика. Основная толпа плясала в гуще, а кто-то тихонько жался у стены.
Не зря волновались: финал прикатился к серии пенальти. Болельщики заскандировали имя Эмилиано Мартинеса. Напряжение безумное!
Каждый удар сопровождался мольбами.
Промах Тчуамени. Победа все ближе, но ни сил, ни нервов ликовать нет.
Монтиель решает исход в пользу Аргентины! Если вы еще не включили видео, отмотайте хотя бы на 23:00. Тоже не сдержите слез!
Танцы — в бассейне, под огромным флангом, с копиями кубков в руках и шарфами.
«Фут тур рама» > Нусрет Гекче. Такие реплики трофея заполонили Аргентину!
Оригинальный трофей — в руках у Лео. В Буэнос-Айресе нет и четырех дня, а вечеринка в разгаре!
Выбираемся в центр Буэнос-Айреса. Ждать автобуса бессмысленно, такси — тоже. Пешком до обелиска — три часа.
Стакан пива ценен в такое пекло не меньше, чем кубок для Месси. Тем более, в барах счастливые часы — 2 по цене 1.
Счастливые часы сейчас по всей Аргентине. Чтобы ощутить их сполна, надо торопиться к обелиску. К счастью, Фила подбрасывает журналист Хуанки Хурадо.
«Один из самых приятных дней в жизни. Не понимал, что происходило. Но теперь верю. Верю в Месси, в футбол. Верю, что после стольких лет страданий (а наш народ много страдал), сейчас мы очень счастливы! — на этих словах Хуанки всхлипывает. — Самое важное, что счастливые дети. Они не видели Марадону, хоть они его и обожают.
Вся Аргентина ждала этого момента! И прежде всего те, кто не богат. Самые бедные сегодня — самые счастливые. У них обычно не бывает радостей. Кто побогаче, могут себе позволить. Бедняки сегодня счастливее всех!»
Правила выживания у обелиска:
Остановились в 20 кварталах от обелиска, но иначе никак. Топаем по самой длинной улице мира:
Ни одного голландца на ней не обнаружено, а вот Месси с вопросом «куда смотришь, придурок?» — сколько угодно.
Детей здесь вообще масса, даже совсем малышей. Не все еще осознают, что соприкоснулись с историей:
Движение абсолютно хаотичное — кто-то идет и от обелиска. Но (пока) все цивильно, без пьяных обмороков.
Последние 150 метро до обелиска — самые сложные. Обойти нельзя: мешает этот черный щит от полицейских.
Мы у цели! Запах победы = пот + марихуана. И еще пиво сверху.
Фил напрочь сгорел у бассейна, но увернуться от прыжков и объятий аргентинцев — не вариант.
Впрочем, долгое находиться в эпицентре торжеств невыносимо. Чем ближе к обелиску, тем тревожнее: возбуждение переходит через край, кто-то вообще чуть не подрался. А Фил чуть не лишился телефона — гаджет был близок к тому, чтобы покинуть карман.
Постепенно смеркается, а вечеринка не думает стихать.
Автобус сборной Аргентины так и не дождались, но толп меньше не становились.
Как там, Бразилия?
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