7 комментариев

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«В школе все подражали Яшину».

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С Лоренсо Бенхамином Гойкочеа Моралесом (Лоренсо де Чосика, как его чаще называют) я познакомился осенью прошлого года на одном из футбольных матчей. Мы сидели в ложе прессы неподалеку друг от друга. Мое внимание привлек очень колоритный человек, который постоянно снимал на телефон игровые фрагменты, комментируя их по-испански. Я тогда удивился: неужели испаноязычной аудитории настолько интересен наш чемпионат, что какой-то телеканал или издание отправило своего журналиста в Россию? Мы познакомились. Оказалось, что Лоренсо великолепно говорит по-русски. И уже потом, поискав информацию в интернете, я узнал об удивительной истории этого перуанского журналиста, музыканта, преподавателя. Выяснил, что он много лет живет в России, а во время чемпионата мира 2018 года стал настоящей знаменитостью.

Мы не раз пересекались с Лоренсо на трибуне для СМИ – в основном на домашних матчах московского «Динамо». Много общались, говорили о российском футболе и не только. Мне захотелось сделать интервью с этим энергичным, любознательным и очень смелым человеком. И он охотно согласился поговорить.

Начали интервью мы дома у Лоренсо. Перуанско-российский журналист облачился в футболку с изображением Юрия Гагарина и рассказал, что его любовь к России началась с большого интереса и восхищения первым космонавтом на Земле.

– Для меня Юрий Гагарин – это не только пример. Он мой вдохновитель. Все началось, когда мне не было еще и четырех лет. Конец 1961 года. Прошло полгода после того, как Гагарин слетал в космос. Мама с мужем – моим отчимом – уехала в другой город, и скрепя сердце разрешила мне остаться с бабушкой и дедушкой в Чосике – это район провинции Лима, расположенный недалеко от центра города.

Родители мамы, мои ангелы-хранители, Антония и Леокадио, тогда постоянно говорили про Гагарина. Это был настоящий ритуал – мы садились за обеденным столом, и дедушка заводил разговор. Рассказывал, как он восхищается этим человеком, советским космонавтом.

Чосика, откуда я родом – место очень красивое. Город с обеих сторон окружен горами. Я смотрел на эти горы, а потом на звездное небо и вспоминал Гагарина. Думал: как же так? Человек из СССР сумел подняться к этим звездам. Можно сказать, что уже тогда у меня появилась тяга к этой далекой стране.

– А как началась ваша любовь к футболу?

– Мне повезло: наш дом стоял у подножия горы, расположенной прямо за футбольным стадионом. Сейчас мы часто ходим на футбол в России и смотрим за игрой с трибун. А тогда я мог наблюдать за матчами, забравшись на эту гору.

– И обзор был не хуже, чем на российских стадионах?

– Совершенно верно. Просмотр тех матчей стал для меня словно первая футбольная книга. На том стадионе проводились матчи первого и второго дивизиона и молодежной лиги. Тогда, в конце 60-х, начале 70-х годов, в Перу был очень сильный чемпионат. Даже районные команды показывали отличный футбол. Я пропитывался этой атмосферой и, конечно, мечтал стать футболистом. А примером для меня был еще один советский человек. Лев Яшин.

Его потрясающая, смелая игра, его лучезарная улыбка, его харизма – все это притягивало нас, перуанцев. Мы жили очень далеко от Советского союза, но старались следить за жизнью этих великих людей – Гагарина и Яшина. Телевизора у нас не было. Приходилось ходить к соседям. А еще мы слушали репортажи с матчей по радио.

– А сами вы играли в футбол?

– Да, конечно. Я выступал сразу за две команды – школьную и дворовую. Во дворе играл слева в нападении, а в школе – на воротах.

– Выходит, вы были универсальным игроком?

– Именно так. Ворота в школе были небольшими, так что я вполне справлялся. Помню, как старался подражать игре Яшина, да и другие наши вратари – тоже. Это была эпоха «аранитас» – то есть «паучков». Яшина же называли «Черным пауком». Особенно меня впечатляло то, как он отбивал пенальти. Я много тренировался отражать 11-метровые, и во время матчей не раз выручал свою школьную команду.

– А как развивалась ваша карьера нападающего?

– В 1969-м сборная Перу обыграла Аргентину в отборочном турнире к чемпионату мира. Перуанцы тогда вышли в финальную стадию. И тогда же в нашей стране разыгрывался чемпионат среди подростковых команд по мини-футболу – играли 8 на 8. У нас была очень сильная команда «Тумикс», при том, что большинство футболистов, как и я, жили в небогатых семьях. У меня, например, не было бутс. Вместо них для нас делали обувь из велосипедной резины – похожую в свое время носили инки. Иногда мы тренировались босиком. А матчи проводили в такой вот необычной обуви.

– Автобуса у вас, судя по всему, тоже не было?

– Конечно, нет. Как мы на игры добирались – это отдельная история. Кто-то вообще пешком шел. Но в итоге как-то справлялись. Игроки других команд часто смотрели на нас свысока. Спрашивали: откуда эти маленькие горцы взялись? У этих команд было все: форма, бутсы. Но зато на поле они от нас получали – мы играли очень здорово. Заняли в чемпионате второе место из тридцати команд. Я тогда стал лучшим бомбардиром турнира – забил то ли 42, то ли 43 гола. Я фанатично любил футбол, посвящал тренировкам почти все свободное время. Можно сказать, что я шел по стопам Сесара Куэто, настоящего кудесника мяча.

– Сесар Куэто выступал на двух чемпионата мира, выигрывал Кубок Америки. А меня в Чосике называли «Куэтито», то есть «малыш Куэто». Я был быстрым и техничным игроком.

***

Мы с Лоренсо переместились в усадьбу Архангельское – он живет неподалеку от этого места. Прогуливаясь по дорожкам усадьбы, говорили о футболе. Я захватил с собой футбольный мяч. Попросил героя интервью немного пожонглировать. Оказалось, что Лоренсо не забыл свои детские навыки.

– Футбольная карьера у меня не сложилась. Мне было 15 лет, когда врач в Лиме сказал: если будешь дальше играть в футбол, потеряешь зрение. Могла помочь операция. Но денег у нас не было. Я на тот момент уже играл в лиге Чосики за команду FC Sport Milan. Выступал под 11 номером. Помню свой последний матч за клуб – уже после разговора с врачом. Мы играли против очень сильного соперника. Уступали 1:2. Мой партнер по команде – Алехандро «Камоте» Паломино – сказал: Лоренсо, дай мне пас на ход. Я закинул ему мяч, он обыграл защитника, вратаря и забил. Мы сыграли вничью 2:2.

Закончив не по своей воле футбольную карьеру, Лоренсо на какое-то время посвятил себя музыке. Научился играть на гитаре у своего друга – Фректора Кордобы, с которым создал дуэт Los Reales и начал выступать в школах Чосики с июля 1973 года. Несколько позже Фректор пригласил его в музыкальную группу «Costa Verde», которой руководил Хавиер Лойола. И с этой группой стал выступать на вечеринках и дискотеках. Но такая жизнь мешала учебе, а Лоренсо очень хотел стать образованным человеком. И судьба подкинула ему неожиданный вариант. Окончив школу при Педагогическом Национальном Университете Enrique Guzman y Valle, La Cantuta с отличием, перуанец отправился в страну, которой грезил с самого раннего детства. Тогда в институте Перуанско-советских отношений проводились конкурсы для получения грантов на полное бесплатное обучение в вузах СССР. Юноша ни на секунду не сомневался – принял участие в этих конкурсах и в сентябре 1980 года полетел в Советский Союз. В 1986 году он успешно закончил учебу в московском Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, ныне РУДН. По договору на какое-то время вернулся в Перу, но судьбою было уготовано, что Россия станет его домом. Сейчас он работает в МАИ – преподает испанский и английский языки, в течение 18 работал в РУДН и 10 лет – в московской школе имени Сервантеса. Является специальным корреспондентом крупнейшей перуанской спортивной газеты «Либеро», обозревателем популярной еженедельной передачи «Ovacionando» на спортивной перуанской радиостанции Ovación, а также пишет статьи для российского агентства новостей Sputnik. С 2006 года сотрудничал с радиостанцией «Голос России» – до ее закрытия. В 1996 году женился на русской девушке – Валентине Николаевне Веселой. У Лоренсо есть две дочери – Елена и Консуэла – и внучки (Виктория и Амелия).

– Лоренсо, неужели перуанским болельщикам интересен чемпионат России?

– На самом деле, жители Перу интересуются российским футболом давно. Этот интерес возник еще во времена, когда выступал Лев Яшин. И в дальнейшем в чемпионате СССР играли очень сильные футболисты, которыми перуанцы искренне восхищались. Это и Ринат Дасаев, и Федор Черенков. Новый виток интереса к российскому футболу у южноамериканских болельщиков возник во время чемпионата мира 2018 года. Мои коллеги из газеты «Либеро» приезжали в Россию и наряду со мной освещали этот турнир. И сейчас мои репортажи, мои хроники о российском футболе читают люди не только в Перу, но и в других странах Латинской Америки.

Недавно Лоренсо побывал на финале Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром». Посмотрите один из роликов, который он записал по ходу того матча:

– Мои видеозаписи публикуют на сайте «Либеро». Я очень люблю свою работу. Мне доставляет большое удовольствие посещать матчи российского чемпионата, нравится атмосфера на стадионах, нравится общаться с коллегами. Во мне словно возрождаются те эмоции, которые я когда-то испытывал, играя в футбол.

– Кто из российских игроков, выступающих сейчас в чемпионате страны, нравится вам больше всего?

– Федор Чалов. Мы хорошо знакомы. Недавно я брал у него большое интервью. Было очень приятно пообщаться с этим талантливым молодым человеком. Видно, что его футбольное мастерство растет. Он очень много забил в минувшем сезоне. Буквально вчера общался с его мамой и передал Федору привет. Надеюсь, он забьет хотя бы пару голов в матче за Суперкубок России.

– Кого еще можете выделить среди игроков РПЛ?

– Могу выделить, например, Матвея Сафонова. Он играет очень уверенно. Игорь Дивеев, Константин Кучаев, Иван Обляков – настоящий кудесник мяча. А вот за Арсена Захаряна я в последнее время очень беспокоюсь. Не раскрывает он свой потенциал.

– Говорят, что его подкосила история с несостоявшимся трансфером в «Челси».

– Наверное. Видно, что он много чего умеет на футбольном поле. Но Арсен часто как будто не замечает партнеров, тормозит атаки. Но он тоже очень талантливый игрок, безусловно.

– Вы уже говорили о мундиале в России. Для вас ведь это тоже был своего рода «звездный час». Многие помнят историю, когда после матча с испанцами Станислав Черчесов подарил вам футболку сборной России с вашим именем на спине и номером 1. Как началась ваша дружба с тренером?

– Началось все тогда же, в 2018 году. В июне сборная России сыграла вничью с Турцией. Черчесова тогда очень сильно критиковали журналисты. Я был на той игре и пришел на послематчевую пресс-конференцию. Наши коллеги атаковали тренера вопросами об отставке. Я тогда встал и, вместо традиционного вопроса к тренеру, обратился к журналистам с призывом быть снисходительнее к нашей сборной. Команда тогда только-только формировалась .«Конечно, у сборной есть игровые проблемы, но это уже команда, у которой вырисовывается свой почерк. Надо поддержать ребят», – сказал я. После той пресс-конференции Черчесов догнал меня в коридоре, обнял и поблагодарил за поддержку. Мы обменялись телефонами.

– Созванивались потом со Станиславом Саламовичем?

– Да, мы периодически созваниваемся и переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками. Кстати, он позвонил мне перед матчем с Испанией на чемпионате мира. Это был вечер накануне игры.

– Как интересно. И о чем вы говорили?

– Мы были на даче с женой. Смотрю – звонок от Черчесова. Я поднимаю трубку. Он спрашивает: «Лоренсо, завтра будешь на игре»? Я говорю: «Буду, обязательно». Станислав опять спрашивает: «Что думаешь о матче? Есть у нас шансы»? Отвечаю: «Конечно, шансы есть! Мы победим»! Черчесов говорит с сомнением: «Ты веришь в нас? Но ведь это Испания». А я: «У нас есть тренер, а у них нет». Там же тогда Фернандо Йерро прямо перед мундиалем в экстренном порядке назначили. И в итоге Россия победила.

– А потом случилась та самая легендарная пресс-конференция, на которой Черчесов вам подарил футболку сборной.

– Да, там была целая история. Я работал на той игре волонтером в «Лужниках». Для газеты «Либеро» выделили лишь четыре аккредитации на чемпионат мира, и я решил устроиться волонтером, чтобы дать возможность коллегам аккредитоваться на турнир. После игры я дежурил на стадионе. Мы провожали зрителей с трибун. Стояли со специальными жезлами. И тут мне звонит пресс-секретарь сборной Игорь Владимиров и говорит: «Станислав ждет тебя, приходи в зал для пресс-конференций». Потом снова звонит: «Ну ты где»? Я думаю: как я отсюда уйду? И как попаду в зал? Там на каждом шагу секьюрити стоят. Я говорю женщинам-волонтерам, которые рядом со мной стояли: «Можно мне уйти»? Одна из них спрашивает: «Тебе в туалет надо»? Я отвечаю: «Меня Черчесов ждет». Она : «Ты сбрендил? Какой Черчесов»?. Объясняю: «Я серьезно». Тогда тетенька говорит: «Правда, что ли??? Тогда бросай на фиг этот жезл и иди». И я пошел в подтрибунное помещение, меня проводили. И Черчесов вручил мне ту самую майку. Я, конечно, был очень удивлен. Все были удивлены.

– Насколько я знаю, об этой истории рассказывали даже на перуанском телевидении.

– Совершенно верно. Егор, представляете: перуанские коллеги разыскали наш дом в Чосике, нашли там мою маму и устроили телемост с Москвой. Удивительная история, о которой рассказали все спортивные издания Перу. Жители страны говорили мне потом: мы грустили после вылета перуанской сборной, а так у нас появилась новая радость. С вашей помощью, Лоренсо, Перу присутствовал в 1/8 финала в Москве. Спустя несколько лет я приехал в Тулу, на один из матчей «Арсенала». Ко мне подошел болельщик и подарил огромный пряник – символ города. Оказалось, что это человек узнал меня благодаря той истории.

– Вы ведь еще и с Юрием Семиным дружите?

– Точно. Мы познакомились, когда я брал у него интервью для газеты «Либеро» в конце чемпионского сезона – это тоже был 2018 год. А потом случилась еще одна памятная пресс-конференция – после золотого матча с «Зенитом». Я сидел в первом ряду, был в футболке сборной Перу и с флагом страны. Семин меня сразу заметил. И предложил вместе провести пресс-конференцию. Я сидел рядом с ним – постелил на стол флаг страны, а сверху Семин положил футболку «Локомотива». Мы с Юрием Павловичем поговорили очень хорошо, душевно, по-свойски. Я потом еще и на чемпионском автобусе проехали вместе с командой. И задал несколько вопросов перуанцу Джефферсону Фарфану.

Мы общались с Лоренсо несколько часов. Напоследок он сказал: «Егор, я хочу рассказать вам еще одну историю для нашего интервью». Оказалось, что этот удивительный человек успел поработать футбольным тренером.

– Есть на границе России и Белоруссии поселок – Шумячи. Там жил брат моей жены. И мы часто приезжали туда в летнее время, гостили у родственников. Я обратил внимание на мальчишек, которые играли в футбол на местном стадионе. Им было лет по восемь. Я тогда еще сохранял неплохую игровую форму. Попросил у них мяч, показал несколько приемов. Они очень заинтересовались и попросили меня их потренировать. Я вспомнил свою футбольную юность, вспомнил тренировки в Чосике. Стал давать им разные упражнения: разминка, работа с мячом. А потом мы устроили матч – 7 на 7, я на воротах стоял сначала за одну, потом за другую команду. И с этого момента они стали меня называть тренером. Я работал с ними четыре года. Они многому научились, выросли. Было очень интересно тренировать ребят. Потом обстоятельства изменились, и я перестал ездить в это место.

Мой девиз по жизни «Siempre Adelante»! То есть «Всегда вперед»! Не надо ничего бояться, нужно идти к своей цели, нужно быть смелым и энергичным. Все время пробовать что-то новое. Только так можно достичь успеха!

***

25 июля Лоренсо де Чосика даст концерт, посвященный Дню независимости Перу. Событие будет приурочено к пятидесятилетию творческой деятельности этого замечательного человека. Лоренсо сказал, что будет очень рад видеть на этом концерте всех людей, интересующихся его творчеством. Вход на мероприятие свободный. Начало – в 19:00. Лоренсо выступит в атриуме библиотеки иностранной литературы на Николоямской улице, в Москве. Концерт пройдет при поддержке посольства Перу в России. Вот ссылка на видеоролик с одной из песен в исполнении Лоренсо:

Друзья, спасибо, что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, вам понравилась история моего старшего товарища и друга Лоренсо де Чосики. Возможно, вы уже слышали ранее об этом человеке и его необычной судьбе? Как и всегда, жду ваших лайков и комментариев. И до встречи на Трибуне!

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, А. Бочинин; East News/AP Photo; minube.it/Milcon Pedro Uscuvilca Fernandez; epicureantravelerblog.com; Лоренсо де Чосика