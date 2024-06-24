Матч Хорватии и Италии = бесконечные ретроформы! Тут Костакурта, Шукер, Мальдини и даже Пршо

Осторожнее, сведет олдскулы.

В каждой громкой сборной – куча легенд прошлого. Болельщики их не забывают и ходят на стадионы в именных ретро-футболках.

Матч Хорватии с Италией – гигантская выставка таких форм. Еще бы: у одних есть золотой (точнее, бронзовый) состав-1998, у других – даже не надо уточнять.

Мы нашли всех – от Шукера с Просинечки до Баджо с Мальдини.

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Хорватия 🇭🇷

Роберт Просинечки

Неплохо зажег на бронзовом ЧМ-1998 (7 матчей, 2 гола), играл за «Реал» и «Барселону», выигрывал Кубок европейских чемпионов с «Црвеной Звездой». Маэстро Андрей Клещенок давал ему классную характеристику: «Он почти никогда не пасовал раньше, чем обводил, и никогда не делал ничего банального».

Давор Шукер

Стал лучшим бомбардиром ЧМ-1998 с 6 голами, играл за «Реал» и «Арсенал», выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Испании. До Модрича считался однозначно лучшим игроком в истории хорватского футбола, а в 2021-м призывал ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

Звонимир Бобан

Капитан сборной Хорватии на ЧМ-1998, с «Миланом» четыре раза выигрывал Серию А и один раз – Лигу чемпионов. Владимир Стогниенко в честь него назвал канал в телеграме.

Дарио Шимич

Основной защитник сборной Хорватии на ЧМ-1998, играл в «Интере» и «Милане», один раз выигрывал Серию А и дважды – Лигу чемпионов. После окончания карьеры организовал собственную фирму по доставке питьевой воды.

Игор Тудор

Провел три матча на ЧМ-1998, долго играл за «Ювентус», трижды стал чемпионом Италии (один трофей, правда, отобрали). Больше десяти лет работает тренером в приличных клубах («Галатасарай», «Удинезе», Марсель»), но из трофеев – только Кубок Хорватии с «Хайдуком». В 2024-м уволили из «Лацио».

Дадо Пршо

Играл и забивал французам на Евро-2004, играл и никому не забивал на ЧМ-2006. Знаменит карьерой в «Монако» – выигрывал Лигу 1 и играл в финале Лиги чемпионов. Не забил пенальти Овчинникову, после чего Василий Уткин сказал: «Е-е-есть! Пршо прощения дорогой мой!»

Ивица Олич

Про Олича вы и так все знаете. Ну, возможно, кроме того, что он играл и забивал еще на ЧМ-2002. После странного тренерского опыта в ЦСКА вернулся в сборную Хорватии и снова работает ассистентом.

Италия 🇮🇹

Роберто Баджо

Я слегка теряюсь: что написать про Роберто Баджо? Про серебро или бронзу ЧМ? Про «Золотой мяч»? Про Кубок УЕФА? Про два чемпионства в Серии А? Может, лучше вы напишете, какая у вас первая с ним ассоциация? У меня – тот самый незабитый пенальти.

Марко Тарделли

Прямо ретро-ретро! Чемпион мира-1982 с голом в финале, 5-кратный чемпион Италии с «Ювентусом», победитель Лиги чемпионов.

Кристиан Аббьятти

Был на Евро-2000, где тащил Франческо Тольдо (Кристиан, конечно же, тоже получил медаль), а вообще в карьере Аббьятти 18 лет и 380 матчей за «Милан». Оказывается, завершал карьеру в «Атлетико».

Алессандро Костакурта

21 год и 663 матча за «Милан» – в трофеях можно заблудиться. Лига чемпионов – 5, Серия А – 7, на серебряном ЧМ-1994 отыграл 6 матчей и видел из первого ряда, как не попадает Баджо.

Антонио Кассано

Обычно про Кассано говорят, что карьера могла получиться мощнее. Но персональных фанатов достаточно! И до сих пор попадает в новости с резкими высказываниями о чем угодно.

Алессандро Дель Пьеро

Мне кажется, здесь перечислять трофеи и величие – уже лишнее.

Фабио Каннаваро

И здесь тоже.

Паоло Мальдини

А здесь – и подавно.

Андреа Пирло

Вспомнили легенд? А теперь расскажите, какие ретроформы у вас есть? Какая фотография заставила расчувствоваться сильнее? Какую футболку вы бы хотели?

Делитесь скорее!

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