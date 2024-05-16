10 быстрых мыслей о назначении Станковича

Что думает Чернявский.

1 . Второй раз подряд «Спартак» назначает тренера без единого слуха и инсайда. И с Абаскалем, и со Станковичем все провернули в такой тишине, что даже важные работники клуба узнавали о будущем назначении чуть ли не накануне объявления. Редкое и похвальное явление, теперь из «Спартака» действительно утекает куда меньше информации, чем раньше.

2. «Спартак», очевидно, ждал, чем закончится борьба Слишковича за Кубок России и серия без поражений в РПЛ. Без этого позиции руководства при назначении нового главного были бы шаткими: ну, представьте, не дать должность человеку с титулом и без поражений, поставить нового и провалить с ним старт? Вылет от «Балтики» убрал ногу с тормоза – теперь можно жать на газ и не оглядываться на отрезок Слишковича.

3. Мы, понятно, не будем включать режим Александра Мостового, но стоит признать: футболисты куда лучше воспринимают тренеров с игровой карьерой. Тем более с карьерой, которая им не снилась: Станкович легендарен, 6-кратный чемпион Италии и победитель Лиги чемпионов. Таких тренеров игроки обожают, они ими восхищаются и особенно ценят их слова. Это может обуздать даже Александра Соболева.

4. Станкович будет суровой версией Слишковича, который очень зашел команде. По словам Павла Маслова, игроки даже были готовы идти к руководству и просить сделать боснийца главным. В любом случае Слишкович остается в штабе и сможет говорить с новым тренером на одном языке. Да, босниец знает и английский, и итальянский, и испанский, и русский, и французский, но все же работать в чужой стране вместе с человеком твоего же культурного кода – большая удача. Слишкович идеально распишет Станковичу способности и особенности игроков. И максимально упростит адаптацию.

5. Кажется, футболистам «Спартака» в этом периоде комфортнее с тренером-бруталом. Слишкович внешне добряк, но может быть и очень жестким. Вспомните хотя бы момент с «Балтикой», когда он яростно ответил помощнику. Не исключено, что этой маскулинности команде долго не хватало. Очередной молодой лэптоп-тренер дарил бы грустные флешбэки, потому что Абаскаль крайне утомил игроков за последний год. Особенно когда оказался в тупике, но все равно позиционировал себя великим творцом и общался поговорками.

6. Станкович похож на Слишковича гибкостью: может играть и в двух центральных, и в трех. Может действовать от обороны, а может – от атаки. Но вообще его стиль чем-то напоминает то, что было при Слишковиче: команды Станковича умеют подстраиваться под соперника и играть от него. «Спартак», кстати, здорово справлялся с этой миссией целый месяц. Видимо, продолжит и дальше.

7. Теперь понятно, что тренера для «Спартака» выбирал Томаш Амарал, а в «Лукойле» действительно ему доверяют (иначе коучем был бы, например, Станислав Черчесов). Португалец не захотел рушить то, что выстроилось при Слишковиче. Посмотрим, как сработает его сербско-боснийская идея. По крайней мере, пока она выглядит логично.

8. Вряд ли Станковича разрывали предложениями из топ-5 лиг. После провала с «Сампдорией» он бы не уехал сильно дальше Венгрии и Сербии, поэтому «Спартак» даже можно считать повышением. Для Амарала такое скорее удобно: несмотря на звездное имя, главным в спортивном блоке останется португалец. Большие сомнения, что такое могло случиться, если бы поставили именитого российского тренера.

9. Помните, как внезапно из «Спартака» уезжали сначала Лука Каттани, а потом и Паоло Ваноли? Не сомневаюсь, в том числе из-за давления в Италии. Со Станковичем таких проблем точно не будет: он серб, на родине не возникнет никаких вопросов. Большой плюс, который зря недооценивается.

10. Станковича одобрил даже Александр Мостовой. Это удивительная ситуация: сначала Мостовой не давал покоя Тедеско, а потом просто набросился на Абаскаля. Как-нибудь пройдите по тегу испанца: практически каждый день Царь напоминал, что Гильерме не играл в футбол и поэтому не имеет права тренировать «Спартак».

Нового тренера без игровой карьеры Мостовой принялся бы гасить с первого же матча. В случае со Станковичем было сложно предсказать реакцию, но Царь оказался последователен и сказал, что «наконец-то можно на языке футбола разговаривать». Правда, сразу же попросился в штаб. Если не позовут, может обидеться. И начать мстить!

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; Panoramic/Keystone Press Agency, Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

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