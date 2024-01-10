Аналитика Глебчика
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Я смотрел лигу Саудовской Аравии все праздники и вот что понял

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Малком Малком
Нголо Канте Нголо Канте
Карим Бензема Карим Бензема
Эмерик Лапорт Эмерик Лапорт
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Гжегож Крыховяк Гжегож Крыховяк
Талиска Талиска
Секо Фофана Секо Фофана
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Александар Митрович Александар Митрович
Неймар Неймар
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Марцело Брозович Марцело Брозович
Ромариньо Ромариньо
Садьо Мане Садьо Мане
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Футбол Футбол

Чернявский пробует новое.

Летом меня очень увлекало трансферное безумие Саудовской Аравии. Казалось, пора интересоваться лигой глубже хайлайтов Криштиану Роналду. Но антураж сразу оттолкнул.

Старые стадионы с беговыми дорожками, из-за которых невозможен современный показ. Очень тусклые краски на ТВ-картинке, через которую чувствуешь жару и страдания футболистов. От чемпионата Саудовской Аравии веяло искусственностью.

Будто пустой дом нашпиговали дорогой техникой, а внутри нет ни бесперебойного электричества, ни горячей воды, ни скоростного интернета, ни кондиционеров.

Вы сидите перед аймаком, но минуту грузите главную Sports.ru. Говорите Алисе включить нужную музыку, а сами умираете от жары. Смотрите АПЛ по 100-дюймовому телевизору, но за тайм свет отрубается раз пять. По дому проведены хитрые системы освещения, но нет ни одной картины, статуэтки и даже цветка.

Представили? Вот с чем-то таким у меня и ассоциировался чемпионат Саудовской Аравии. Звезды приехали, но за этим нет качества: культуры развлечения, отношения к мелочам, традиций, идентичности. Эта база нарабатывается и наживается годами – ее нельзя установить с ходу.

Еще больше от Сауди Про Лиг отталкивал контраст МЛС с Месси. Лео в красивейшей форме, играет на новейших стадионах, показывается с эталонных ракурсов. Выглядит даже лучше, чем в «Барселоне» и «ПСЖ». Ты просыпаешься, а тебе в инстаграме уже накинули кайфа. Сразу хочется жить и творить.

Я бы и не подумал смотреть Саудовскую Аравию, но редакция попросила пойти на эксперимент. Окей, на праздниках все равно много свободного времени.

Ткнул в рандомный матч «Аль-Насра» Криштиану Роналду из сентября – и отправился в странное путешествие.

Существует параллельная вселенная, где люди всерьез смотрят матчи «Аль-Насра» и топят за Роналду. Рассказать о ней?  

В вк есть целая мультивселенная саудовского футбола. Например, один из пабликов пиратил матчи «Аль-Насра», а комментатор отождествлял клуб с Криштиану. 

«Сегодня МЫ играем против команды «Аль-Раед», – с таких слов начинается репортаж. Да-да, если вы фанат Роналду, то «Аль-Наср» теперь часть вас. 

Дальше – эпичнее: «Рассказываю про соперника: «Против «Аль-Раеда» МЫ пока играли один раз…». В этом мире просто не существует «Аль-Насра» до Роналду (клуб основан в 1955 году). Но комментатор все же оговаривается: «Точнее, Роналду играл один раз. Тот матч закончился 4:0, Криштиану забил один гол».

Такую справку мы получили об «Аль-Раеде» – они пропустили всего лишь один мяч от Роналду!

Я умиляюсь и смотрю, как игроки жмут руки. Криш сосредоточен и проходит мимо всех как мумия, а Садьо Мане на максимальном чилле: улыбается и судьям, и соперникам, а те его тепло приветствуют и обнимают.

Звезд в «Аль-Раеде» почти нет – только наш знакомый Маттиас Норманн, его Transfermarkt оценивает как самого дорогого игрока команды (4 млн евро).

У «Аль-Насра» на базе все знаменитости: и Криш с Мане, и Брозович, и Отавио, и Лапорт, и Алекс Теллес. Очень атмосферно выглядит арабский анонс составов. С планом трибун и с рекламой кофейни. 

Все аль-насровские топы очень лениво начинают матч. Будто с посылом: «Ну чего, кого там обыгрывать? Этих, что ли?»

При этом мячом в начале больше владеет «Аль-Раед», а еще очень чувствуется разница между местными игроками «Аль-Насра» и дорогими легионерами. Это, например, позиционная атака на 3-й минуте. Жуткие разрывы между линиями для старта игры, но всех все устраивает.

«Аль-Наср» много и экстремально прессингует, но соперник вообще не пугается: футболисты спокойно разыгрывают от ворот в штрафной, идут в обводку и свободно комбинируют. Однажды полузащитник из «Аль-Раеда» попробовал обыграть сразу двоих (!) финтом Зидана – и был близок к успеху.

Если помнить, кто за желтых, то вообще не понимаешь, что происходит. «Аль-Наср» просто не играет в футбол, а лишь делает красивые кроссы и пытается взломать соперника волшебным пасом на Роналду (такой пас, конечно, не наколдовывается). 

Звезды «Аль-Насра» так самоуверенны, что пробрасывают соперникам между при позиционных атаках в центре поля. Ничего не получается, но Отавио не смущает. Он буднично продолжает трюки, будто это тренировка или товарищеский матч. 

Невозможно длинные паузы после нарушений – игроки спорят друг с другом, с судьей, что-то обсуждают. Ощущение, что они специально никуда не торопятся и просто отдыхают. «Солдат спит – служба идет», – написали бы в «Спорт-Экспрессе» 90-х. 

К середине тайма релакс звезд «Аль-Насра» сменяется на озабоченность: до игроков доходит, что надо напрячься. Правда, это помогает не сразу – моменты продолжает создавать только «Аль-Раед». 

За первые 45 минут хозяева все же подустали, а этим в добавленное время воспользовался Мане. Убрал защитника мастерским движением корпуса и положил в дальний с линии штрафной. Так легко, так ненапряжно, будто против него манекен – впервые за матч почувствовалась разница в классе. 

Затем случается удаление, теперь «Аль-Насру» проще: соперник уже не такой вязкий, больше зон. Почти сразу обводящим дальним ударом забивает Андерсон Талиска – за такое действительно можно платить миллионы.

Праздновали почти полторы минуты, а повтор с разных точек показали пять раз. И даже создалось ощущение, что смотрим что-то продвинутое. 

Дальше пошло еще веселее. «Аль-Наср» дружно приободрился, Криш тоже проснулся. На 77-й минуте Роналду и Талиска пасовались около штрафной, а затем Криш укрыл мяч и прокинул его между ног громадного темнокожего защитника, вышел на ударную позицию и вколотил сквозь вратаря с левой.

Гол Роналду воспринял почему-то довольно буднично. И остался таким же сосредоточенным! «Аль-Раед» не сдался и пошел за камбэком. И из такой контратаки выжал пенальти. Причем подкрепления не было – ребята справились вдвоем!

Интересно, что точку игрок «Аль-Раеда» реализовал наглейшей паненкой. 

Еще интереснее, что за обсуждение назначенного в пользу его команды пенальти тренер «Аль-Раеда» получил красную карточку! В общем, под конец нормально разогрелось – даже жаль, что все закончилось. 

Не такое и унылое знакомство – учитывая, что я реально выбрал первый попавшийся матч по поиску «Аль-Наср» 2023/24» и не знал счет.

Роналду играет за неправильный клуб. Его надо в команду к Малкому

На бумаге в «Аль-Насре» полно звезд в каждой линии, команда очень сильная и сбалансированная, но пока с большим трудом гонится за клубом Малкома и травмированного Неймара – «Аль-Хилалем».

Просто вдумайтесь: ни одного поражения в 19 турах чемпионата, 53 очка из 57 возможных, в последних 12 матчах только победы, разница забитых и пропущенных в этих играх – 38:2! 

«Аль-Хилаль» разбирает «Аль-Наср» на выезде 3:0, а аутсайдеров вообще стирает с лица земли: есть победы и 7:0, и 9:0. 

Включаем декабрьское избиение скромной команды «Абха». Малком и компания просто не заметили соперника (7:0), хотя в его составе сразу двое наших знакомых – Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано. 

За первую часть чемпионата с «Абхой» Крыховяка поработали уже три тренера. А к моменту старта трансляции до конца неясно, кто сейчас главный. Комментатор на всякий случай называет двоих! 

Матчи со стадиона «Аль-Хилаля» выглядят получше: камера ближе, беговые дорожки загорожены двумя рядами рекламных щитов, есть иллюзия чисто футбольного стадиона. Пока камера не доходит до ворот – пространство за ними спрятать уже невозможно. 

Кстати, в Саудовской Аравии спокойно зажигают фаейры и вывешивают баннеры. Иногда получается прямо ярко и красиво. 

Звезды «Аль-Хилаля» расставлены так: Малком на десятке, Митрович в нападении, Милинкович-Савич и Рубен Невеш в опорке, марроканец Буну – в раме. С первых же минут они запирают «Абху» чуть ли не в штрафной, а голы вколачивают чуть ли не из вратарской. Напоминает любительский футбол, где одни в полном порядке, а другие – будто из другой лиги.

К шестому голу вратарь «Абхи» так расстраивается и теряет концентрацию, что упускает момент удара со штрафного и не успевает добежать до мяча.

Крыховяк разрывается в центре поля, но его стараний недостаточно: поляка спокойно разматывают финтами и легко сажают на задницу, а тот после очередного пропущенного гола разводит руками, призывая команду не бросать играть.

Бесполезно – «Аль-Хилаль» безжалостно мочит очередных бедолаг и доминирует в лиге даже без Неймара. Просто представьте, каких результатов там мог добиться Роналду. Обошел бы Пеле со всеми голами за сборную береговой охраны. 

А как выглядит перформанс Роналду? Он вообще выдает горячие матчи или забивает только с пенальти аутсайдерам?

За Роналду любопытно наблюдать: из звезд он, пожалуй, самый старательный и замотивированный, но играет на зависимой позиции. И если его партнеры стоят, то и он будто стоит. Но это не совсем так.

Криш почти не опускается вниз и не пытается все делать самостоятельно. Но цепляется за малейшие возможности впереди, много открывается и работает без мяча, предлагает себя и создает движение. Все это, конечно, с чувством собственного достоинства. 

Роналду очень не хватает нормальных партнеров и нормальной структуры игры. И позиция одинокого центрфорварда не совсем его. Как только он сам оказывается в зоне подыгрыша, Садьо Мане получает просто лучшие передачи: и в ноги, и на ход, и в недодачу.

Да-да, этим саудовский футбол часто похож на дворовый. Когда двое между собой перепасовываются, а другие партнеры бегут куда-то не туда и только им мешают. Зато когда у звезд появляется возможность убежать 2 в 2 или 3 в 2, нет никаких сомнений, что в этой ситуации несовершенные обороны саудовских команд дрогнут – даже с Фабиньо или Кулибали.

Бегает только Роналду? А остальные? Их вообще что-то может заставить включиться? Да, жажда обыграть себе подобных

Может, если посмотреть элитное зрелище, саудовский футбол будет другим? Ну, например, «Аль-Иттихад» против «Аль-Насра». Бензема против Криша, Фабиньо против Лапорта, Канте против Фофана.

Неужели и здесь не оживут?

Сразу шокирует приветствие: Криш и Бензема не улыбаются друг другу, а настроены жестко биться. Возможно, Карима просто все бесит, и он так показывает отношение к идее играть в Саудовской Аравии. Вскоре после этого матча он без спроса уедет из страны.

В празднованиях голов видны отсылки в духе: «Смотрите, ребята, мы надавали этим выскочкам, вы же понимаете, кто тут настоящие звезды?»  И с первых минут считывается другой настрой – совсем не тот, что в матче против какого-нибудь «Аль-Шабаба».

Роналду, сравнивая счет с пенальти ударом по центру, делает очень старательное siiiiiiiiii. А Талиска, забивая второй и выводя команду вперед, бежит к зрителям и указывает на «ромбик». Ребята вдруг обретают смысл пребывания на поле: прямо сейчас их волнуют не только миллионы, которые сыплются на карточку за страдания и лишения.

К началу второго тайма ничья – 2:2. Накал, интрига, страсти – ничего не предвещает разгрома. Все портит Фабиньо, который сначала прибивает соперника в центре поля, а потом в штрафной одновременно бьет и по лицу, и по ноге Отавио. 

Дальше «Аль-Наср» по-звериному набрасывается на раненую защиту «Аль-Иттихада» и размазывает соперника по полю – 5:2. Дубль Роналду, дубль Мане, обалденный гол Талиска – в тот момент даже не жалел, что трачу январские праздники на какую-то муть. Очень рекомендую посмотреть хотя бы хайлайты этой игры. 

В саудовской лиге непросто тем, кто привык командному футболу с прессингом и подстраховкой. Здесь ценятся дриблеры и единоличники

Чем больше смотришь саудовскую лигу, тем сильнее убеждаешься, что лучше всего там футболистам, нацеленным на эгоистичные действия.

Например, в «Аль-Иттихаде» играет бразилец Ромариньо. У человека абсолютно выдающаяся карьера: в 23-24 он сверкнул в Бразилии, но не поехал ни в «Шахтер», ни в «Порту», ни в запас «Манчестер Сити».

Ромариньо сделал особенный выбор. Он сразу рванул в Катар и уже десять лет преумножает состояние, а от миллиона евро в год ему платят просто за то, чтобы он красиво возился с мячом. 

Не надо никому ничего доказывать, не надо убивать здоровье прессингом Гасперини, не надо выигрывать конкуренцию, не надо тратить нервы. Просто кайфуешь с мячом и складываешь приличные деньги на банковских счетах. 

Я смотрел на Ромариньо и поражался: вечно на легком дамском, аккуратненько, без стыков, просто в нужный момент или хорошо обработает, или пихнет между, или хитро отдаст пяткой. Все – никакого риска и напряга. Поборются и поотрабатывают другие.

Еще в «Аль-Иттахаде» есть нападающий Абдерразак Хамдалла. Недавно он забил два «Аль-Насру», а в первом голе пошел в безумную обводку вместо того, чтобы сыграть в легкую стенку с Бензема и оказаться в той же ударной позиции. 

Хамдалла – марокканец, несколько раз выходил на замену на ЧМ-2022, в Европе (Норвегии) поиграл всего один год, еще в 2014-м поехал на заработки в Китай. С 2015-го он в Катаре и Саудовской Аравии – и, кажется, вообще не грустит. 

В «Аль-Насре» есть и неочевидные супергерои, например, бразилец Андерсон Талиска. Супертехничный, топово бьет с левой, высокий, хорошо играет головой, силен в борьбе – почти без слабых мест.

В 2014-м он приехал в «Бенфику», потом помучился в Турции, а в 2018-м поехал кайфовать в Китай. В Саудовской Аравии с 2021-го – как такой игрок не пригодился в Европе?

Ответ простой: в Саудовской Аравии все еще очень много местных слабых футболистов, на фоне которых более-менее технически одаренные игроки выглядят примерно как Месси. 

Особенно это касается защитников и вратарей. Позиции считаются лимитными, поэтому туда игроков покупают в последнюю очередь. Отсюда и множество красоты, которую выдают бразильцы вроде Талиска и Ромариньо.

За гранда «Аль-Иттихад» выходит вратарь с лишним весом и конкретным пузиком, а Криш, когда бьет ему пенальти, даже не делает паузу, потому что кипер заваливается в угол за полчаса до удара. 

И если для бразильцев слабые соперники и партнеры только в радость, то для условных лошадок вроде Канте – беда. Они привыкли к командному движению, прессингу и прочим прелестям коллективного европейского футбола, а тут больше надо применять личное мастерство. 

В итоге – часто никакой динамики и минимум интенсивности. Все зависит от двух-трех ключевых действий топов,.

Стоит ли включать Саудовскую Аравию?

Я долго думал, по каким причинам можно променять АПЛ или РПЛ на матч в Саудовской Аравии.

• Тоска по Роналду?

• Снова увидеть волшебную левую Малкома? 

• Кайфануть с джоги бониты Талиска или Ромариньо?

• Устроить вечера старого «Ливерпуля»? Там ведь и Джеррард, и Мане, и Вейналдум, и Хендерсон, и Фирмино, и Фабиньо.

• Узнать, как дела у Канте, Мареза, Ляпорта и других приятных парней из АПЛ?

Мне кажется, пока хоть какого-то внимания достойны лишь матчи первой пятерки друг с другом – игра «Аль-Иттихада» и «Аль-Насра» действительно получилась с искрами. 

7 голов, 2 пенальти, удаление, странные решения судей, тьма моментов – точно ярче и зрелищнее четырех матчей АПЛ, которые прошли в тот вторник 26 декабря. 

Поэтому мое ревью такое. 

Раньше сказал бы, что саудовскую лигу включит только сумасшедший – и сейчас в целом с этим мнением согласен. 

Только после погружения появился нюанс: если видите крутую вывеску, где между собой зарубаются местные звезды, можете попробовать. Возможно, тот дом, о котором писал в начале, резко станет уютным. И вы точно поностальгируете – не исключено, что даже кайфанете. 

Но всерьез следить за саудовским футболом – все еще маргинальное развлечение.

Звезды саудовской лиги и их жены селятся в соседнем Бахрейне – это самая свободная арабская страна

ЧМ-2034 отдали Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив. Как так получилось?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Yasser Bakhsh, Francois Nel, Adam Nurkiewicz

23 комментария
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Спасибо за обзор, Глебчик!
Мне лично понравилось, и я позволил себе вещь из разряда "не комильфо" - поставил тебе плюс!
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Так что по итогу просмотра Аравии, Глеб, Абаскаля увольнять или качать?)
+20
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+19
Текст: "Сразу шокирует приветствие: Криш и Бензема не улыбаются друг другу, а настроены жестко биться."
тут же сверху над текстом фотография где Бензема и Роналду обмениваются рукопожатием и улыбаются друг другу и это лишь фото, если открыть видео, то там всю дорогу друг другу улыбались.
Внимание вопрос: что употребляет автор?
+12
0
+12
Еще лигу СА можно сравнить со спортс.
Заходишь почитать хороший материал, а на главной Глебчик.
+12
-1
+11
У нас что, сейчас будет первая заплюсованая статья Чернявского?
+10
0
+10
Я не смотрел лигу СА все праздники и ничего не понял!
+10
-1
+9
Ответ Кюхель
Так что по итогу просмотра Аравии, Глеб, Абаскаля увольнять или качать?)
Пока оставляем!
+9
0
+9
Сильный чемпионат возможен, там где есть сильные местные игроки. Китай лопнул , не надувшись . СА тоже обречена.
+4
0
+4
написание "джога бонита" - режет глаз)
+3
0
+3
Учитывая, что Глебчик топит за Спартак должен хорошо разбираться в сортах.
+5
-3
+2
Ответ bm9z9dpnwx
Тут либо все лопнет по итогу , либо это на долго
Либо одно из двух.)
+2
0
+2
ага. учитывая ,что многие уже свалить хотят оттуда. Кристинка то понятно, стату набивать будет
+4
-3
+1
И понял, что и на следующий нг закажешь ту же траву
+1
0
+1
Ответ Someone-else1980
У нас что, сейчас будет первая заплюсованая статья Чернявского?
Новый год время чудес
+1
0
+1
Тут либо все лопнет по итогу , либо это на долго
+1
-1
0
играю в фентези по саудовской лиге, до старта изучал матчи команд на спортсе. до просмотра пока ещё далеко, но уже более-менее ориентируюсь в местных топарях типа Амдалла или Абдельхамида.
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Ответ Тюменский медвежонок
Текст: "Сразу шокирует приветствие: Криш и Бензема не улыбаются друг другу, а настроены жестко биться." тут же сверху над текстом фотография где Бензема и Роналду обмениваются рукопожатием и улыбаются друг другу и это лишь фото, если открыть видео, то там всю дорогу друг другу улыбались. Внимание вопрос: что употребляет автор?
Роналду улыбается, Бензема сосредоточен и даже не смотрит ему в глаза.
+1
-1
0
Ответ Someone-else1980
У нас что, сейчас будет первая заплюсованая статья Чернявского?
Глебчик - хороший автор и интервьюер, когда дело не касается Спартака
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