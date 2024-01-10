Я смотрел лигу Саудовской Аравии все праздники и вот что понял

Чернявский пробует новое.

Летом меня очень увлекало трансферное безумие Саудовской Аравии. Казалось, пора интересоваться лигой глубже хайлайтов Криштиану Роналду. Но антураж сразу оттолкнул.

Старые стадионы с беговыми дорожками, из-за которых невозможен современный показ. Очень тусклые краски на ТВ-картинке, через которую чувствуешь жару и страдания футболистов. От чемпионата Саудовской Аравии веяло искусственностью.

Будто пустой дом нашпиговали дорогой техникой, а внутри нет ни бесперебойного электричества, ни горячей воды, ни скоростного интернета, ни кондиционеров.

Вы сидите перед аймаком, но минуту грузите главную Sports.ru. Говорите Алисе включить нужную музыку, а сами умираете от жары. Смотрите АПЛ по 100-дюймовому телевизору, но за тайм свет отрубается раз пять. По дому проведены хитрые системы освещения, но нет ни одной картины, статуэтки и даже цветка.

Представили? Вот с чем-то таким у меня и ассоциировался чемпионат Саудовской Аравии. Звезды приехали, но за этим нет качества: культуры развлечения, отношения к мелочам, традиций, идентичности. Эта база нарабатывается и наживается годами – ее нельзя установить с ходу.

Еще больше от Сауди Про Лиг отталкивал контраст МЛС с Месси. Лео в красивейшей форме, играет на новейших стадионах, показывается с эталонных ракурсов. Выглядит даже лучше, чем в «Барселоне» и «ПСЖ». Ты просыпаешься, а тебе в инстаграме уже накинули кайфа. Сразу хочется жить и творить.

Я бы и не подумал смотреть Саудовскую Аравию, но редакция попросила пойти на эксперимент. Окей, на праздниках все равно много свободного времени.

Ткнул в рандомный матч «Аль-Насра» Криштиану Роналду из сентября – и отправился в странное путешествие.

Существует параллельная вселенная, где люди всерьез смотрят матчи «Аль-Насра» и топят за Роналду. Рассказать о ней?

В вк есть целая мультивселенная саудовского футбола. Например, один из пабликов пиратил матчи «Аль-Насра», а комментатор отождествлял клуб с Криштиану.

«Сегодня МЫ играем против команды «Аль-Раед», – с таких слов начинается репортаж. Да-да, если вы фанат Роналду, то «Аль-Наср» теперь часть вас.

Дальше – эпичнее: «Рассказываю про соперника: «Против «Аль-Раеда» МЫ пока играли один раз…». В этом мире просто не существует «Аль-Насра» до Роналду (клуб основан в 1955 году). Но комментатор все же оговаривается: «Точнее, Роналду играл один раз. Тот матч закончился 4:0, Криштиану забил один гол».

Такую справку мы получили об «Аль-Раеде» – они пропустили всего лишь один мяч от Роналду!

Я умиляюсь и смотрю, как игроки жмут руки. Криш сосредоточен и проходит мимо всех как мумия, а Садьо Мане на максимальном чилле: улыбается и судьям, и соперникам, а те его тепло приветствуют и обнимают.

Звезд в «Аль-Раеде» почти нет – только наш знакомый Маттиас Норманн, его Transfermarkt оценивает как самого дорогого игрока команды (4 млн евро).

У «Аль-Насра» на базе все знаменитости: и Криш с Мане, и Брозович, и Отавио, и Лапорт, и Алекс Теллес. Очень атмосферно выглядит арабский анонс составов. С планом трибун и с рекламой кофейни.

Все аль-насровские топы очень лениво начинают матч. Будто с посылом: «Ну чего, кого там обыгрывать? Этих, что ли?»

При этом мячом в начале больше владеет «Аль-Раед», а еще очень чувствуется разница между местными игроками «Аль-Насра» и дорогими легионерами. Это, например, позиционная атака на 3-й минуте. Жуткие разрывы между линиями для старта игры, но всех все устраивает.

«Аль-Наср» много и экстремально прессингует, но соперник вообще не пугается: футболисты спокойно разыгрывают от ворот в штрафной, идут в обводку и свободно комбинируют. Однажды полузащитник из «Аль-Раеда» попробовал обыграть сразу двоих (!) финтом Зидана – и был близок к успеху.

Если помнить, кто за желтых, то вообще не понимаешь, что происходит. «Аль-Наср» просто не играет в футбол, а лишь делает красивые кроссы и пытается взломать соперника волшебным пасом на Роналду (такой пас, конечно, не наколдовывается).

Звезды «Аль-Насра» так самоуверенны, что пробрасывают соперникам между при позиционных атаках в центре поля. Ничего не получается, но Отавио не смущает. Он буднично продолжает трюки, будто это тренировка или товарищеский матч.

Невозможно длинные паузы после нарушений – игроки спорят друг с другом, с судьей, что-то обсуждают. Ощущение, что они специально никуда не торопятся и просто отдыхают. «Солдат спит – служба идет», – написали бы в «Спорт-Экспрессе» 90-х.

К середине тайма релакс звезд «Аль-Насра» сменяется на озабоченность: до игроков доходит, что надо напрячься. Правда, это помогает не сразу – моменты продолжает создавать только «Аль-Раед».

За первые 45 минут хозяева все же подустали, а этим в добавленное время воспользовался Мане. Убрал защитника мастерским движением корпуса и положил в дальний с линии штрафной. Так легко, так ненапряжно, будто против него манекен – впервые за матч почувствовалась разница в классе.

Затем случается удаление, теперь «Аль-Насру» проще: соперник уже не такой вязкий, больше зон. Почти сразу обводящим дальним ударом забивает Андерсон Талиска – за такое действительно можно платить миллионы.

Праздновали почти полторы минуты, а повтор с разных точек показали пять раз. И даже создалось ощущение, что смотрим что-то продвинутое.

Дальше пошло еще веселее. «Аль-Наср» дружно приободрился, Криш тоже проснулся. На 77-й минуте Роналду и Талиска пасовались около штрафной, а затем Криш укрыл мяч и прокинул его между ног громадного темнокожего защитника, вышел на ударную позицию и вколотил сквозь вратаря с левой.

Гол Роналду воспринял почему-то довольно буднично. И остался таким же сосредоточенным! «Аль-Раед» не сдался и пошел за камбэком. И из такой контратаки выжал пенальти. Причем подкрепления не было – ребята справились вдвоем!

Интересно, что точку игрок «Аль-Раеда» реализовал наглейшей паненкой.

Еще интереснее, что за обсуждение назначенного в пользу его команды пенальти тренер «Аль-Раеда» получил красную карточку! В общем, под конец нормально разогрелось – даже жаль, что все закончилось.

Не такое и унылое знакомство – учитывая, что я реально выбрал первый попавшийся матч по поиску «Аль-Наср» 2023/24» и не знал счет.

Роналду играет за неправильный клуб. Его надо в команду к Малкому

На бумаге в «Аль-Насре» полно звезд в каждой линии, команда очень сильная и сбалансированная, но пока с большим трудом гонится за клубом Малкома и травмированного Неймара – «Аль-Хилалем».

Просто вдумайтесь: ни одного поражения в 19 турах чемпионата, 53 очка из 57 возможных, в последних 12 матчах только победы, разница забитых и пропущенных в этих играх – 38:2!

«Аль-Хилаль» разбирает «Аль-Наср» на выезде 3:0, а аутсайдеров вообще стирает с лица земли: есть победы и 7:0, и 9:0.

Включаем декабрьское избиение скромной команды «Абха». Малком и компания просто не заметили соперника (7:0), хотя в его составе сразу двое наших знакомых – Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано.

За первую часть чемпионата с «Абхой» Крыховяка поработали уже три тренера. А к моменту старта трансляции до конца неясно, кто сейчас главный. Комментатор на всякий случай называет двоих!

Матчи со стадиона «Аль-Хилаля» выглядят получше: камера ближе, беговые дорожки загорожены двумя рядами рекламных щитов, есть иллюзия чисто футбольного стадиона. Пока камера не доходит до ворот – пространство за ними спрятать уже невозможно.

Кстати, в Саудовской Аравии спокойно зажигают фаейры и вывешивают баннеры. Иногда получается прямо ярко и красиво.

Звезды «Аль-Хилаля» расставлены так: Малком на десятке, Митрович в нападении, Милинкович-Савич и Рубен Невеш в опорке, марроканец Буну – в раме. С первых же минут они запирают «Абху» чуть ли не в штрафной, а голы вколачивают чуть ли не из вратарской. Напоминает любительский футбол, где одни в полном порядке, а другие – будто из другой лиги.

К шестому голу вратарь «Абхи» так расстраивается и теряет концентрацию, что упускает момент удара со штрафного и не успевает добежать до мяча.

Крыховяк разрывается в центре поля, но его стараний недостаточно: поляка спокойно разматывают финтами и легко сажают на задницу, а тот после очередного пропущенного гола разводит руками, призывая команду не бросать играть.

Бесполезно – «Аль-Хилаль» безжалостно мочит очередных бедолаг и доминирует в лиге даже без Неймара. Просто представьте, каких результатов там мог добиться Роналду. Обошел бы Пеле со всеми голами за сборную береговой охраны.

А как выглядит перформанс Роналду? Он вообще выдает горячие матчи или забивает только с пенальти аутсайдерам?

За Роналду любопытно наблюдать: из звезд он, пожалуй, самый старательный и замотивированный, но играет на зависимой позиции. И если его партнеры стоят, то и он будто стоит. Но это не совсем так.

Криш почти не опускается вниз и не пытается все делать самостоятельно. Но цепляется за малейшие возможности впереди, много открывается и работает без мяча, предлагает себя и создает движение. Все это, конечно, с чувством собственного достоинства.

Роналду очень не хватает нормальных партнеров и нормальной структуры игры. И позиция одинокого центрфорварда не совсем его. Как только он сам оказывается в зоне подыгрыша, Садьо Мане получает просто лучшие передачи: и в ноги, и на ход, и в недодачу.

Да-да, этим саудовский футбол часто похож на дворовый. Когда двое между собой перепасовываются, а другие партнеры бегут куда-то не туда и только им мешают. Зато когда у звезд появляется возможность убежать 2 в 2 или 3 в 2, нет никаких сомнений, что в этой ситуации несовершенные обороны саудовских команд дрогнут – даже с Фабиньо или Кулибали.

Бегает только Роналду? А остальные? Их вообще что-то может заставить включиться? Да, жажда обыграть себе подобных

Может, если посмотреть элитное зрелище, саудовский футбол будет другим? Ну, например, «Аль-Иттихад» против «Аль-Насра». Бензема против Криша, Фабиньо против Лапорта, Канте против Фофана.

Неужели и здесь не оживут?

Сразу шокирует приветствие: Криш и Бензема не улыбаются друг другу, а настроены жестко биться. Возможно, Карима просто все бесит, и он так показывает отношение к идее играть в Саудовской Аравии. Вскоре после этого матча он без спроса уедет из страны.

В празднованиях голов видны отсылки в духе: «Смотрите, ребята, мы надавали этим выскочкам, вы же понимаете, кто тут настоящие звезды?» И с первых минут считывается другой настрой – совсем не тот, что в матче против какого-нибудь «Аль-Шабаба».

Роналду, сравнивая счет с пенальти ударом по центру, делает очень старательное siiiiiiiiii. А Талиска, забивая второй и выводя команду вперед, бежит к зрителям и указывает на «ромбик». Ребята вдруг обретают смысл пребывания на поле: прямо сейчас их волнуют не только миллионы, которые сыплются на карточку за страдания и лишения.

К началу второго тайма ничья – 2:2. Накал, интрига, страсти – ничего не предвещает разгрома. Все портит Фабиньо, который сначала прибивает соперника в центре поля, а потом в штрафной одновременно бьет и по лицу, и по ноге Отавио.

Дальше «Аль-Наср» по-звериному набрасывается на раненую защиту «Аль-Иттихада» и размазывает соперника по полю – 5:2. Дубль Роналду, дубль Мане, обалденный гол Талиска – в тот момент даже не жалел, что трачу январские праздники на какую-то муть. Очень рекомендую посмотреть хотя бы хайлайты этой игры.

В саудовской лиге непросто тем, кто привык командному футболу с прессингом и подстраховкой. Здесь ценятся дриблеры и единоличники

Чем больше смотришь саудовскую лигу, тем сильнее убеждаешься, что лучше всего там футболистам, нацеленным на эгоистичные действия.

Например, в «Аль-Иттихаде» играет бразилец Ромариньо. У человека абсолютно выдающаяся карьера: в 23-24 он сверкнул в Бразилии, но не поехал ни в «Шахтер», ни в «Порту», ни в запас «Манчестер Сити».

Ромариньо сделал особенный выбор. Он сразу рванул в Катар и уже десять лет преумножает состояние, а от миллиона евро в год ему платят просто за то, чтобы он красиво возился с мячом.

Не надо никому ничего доказывать, не надо убивать здоровье прессингом Гасперини, не надо выигрывать конкуренцию, не надо тратить нервы. Просто кайфуешь с мячом и складываешь приличные деньги на банковских счетах.

Я смотрел на Ромариньо и поражался: вечно на легком дамском, аккуратненько, без стыков, просто в нужный момент или хорошо обработает, или пихнет между, или хитро отдаст пяткой. Все – никакого риска и напряга. Поборются и поотрабатывают другие.

Еще в «Аль-Иттахаде» есть нападающий Абдерразак Хамдалла. Недавно он забил два «Аль-Насру», а в первом голе пошел в безумную обводку вместо того, чтобы сыграть в легкую стенку с Бензема и оказаться в той же ударной позиции.

Хамдалла – марокканец, несколько раз выходил на замену на ЧМ-2022, в Европе (Норвегии) поиграл всего один год, еще в 2014-м поехал на заработки в Китай. С 2015-го он в Катаре и Саудовской Аравии – и, кажется, вообще не грустит.

В «Аль-Насре» есть и неочевидные супергерои, например, бразилец Андерсон Талиска. Супертехничный, топово бьет с левой, высокий, хорошо играет головой, силен в борьбе – почти без слабых мест.

В 2014-м он приехал в «Бенфику», потом помучился в Турции, а в 2018-м поехал кайфовать в Китай. В Саудовской Аравии с 2021-го – как такой игрок не пригодился в Европе?

Ответ простой: в Саудовской Аравии все еще очень много местных слабых футболистов, на фоне которых более-менее технически одаренные игроки выглядят примерно как Месси.

Особенно это касается защитников и вратарей. Позиции считаются лимитными, поэтому туда игроков покупают в последнюю очередь. Отсюда и множество красоты, которую выдают бразильцы вроде Талиска и Ромариньо.

За гранда «Аль-Иттихад» выходит вратарь с лишним весом и конкретным пузиком, а Криш, когда бьет ему пенальти, даже не делает паузу, потому что кипер заваливается в угол за полчаса до удара.

И если для бразильцев слабые соперники и партнеры только в радость, то для условных лошадок вроде Канте – беда. Они привыкли к командному движению, прессингу и прочим прелестям коллективного европейского футбола, а тут больше надо применять личное мастерство.

В итоге – часто никакой динамики и минимум интенсивности. Все зависит от двух-трех ключевых действий топов,.

Стоит ли включать Саудовскую Аравию?

Я долго думал, по каким причинам можно променять АПЛ или РПЛ на матч в Саудовской Аравии.

• Тоска по Роналду?

• Снова увидеть волшебную левую Малкома?

• Кайфануть с джоги бониты Талиска или Ромариньо?

• Устроить вечера старого «Ливерпуля»? Там ведь и Джеррард, и Мане, и Вейналдум, и Хендерсон, и Фирмино, и Фабиньо.

• Узнать, как дела у Канте, Мареза, Ляпорта и других приятных парней из АПЛ?

Мне кажется, пока хоть какого-то внимания достойны лишь матчи первой пятерки друг с другом – игра «Аль-Иттихада» и «Аль-Насра» действительно получилась с искрами.

7 голов, 2 пенальти, удаление, странные решения судей, тьма моментов – точно ярче и зрелищнее четырех матчей АПЛ, которые прошли в тот вторник 26 декабря.

Поэтому мое ревью такое.

Раньше сказал бы, что саудовскую лигу включит только сумасшедший – и сейчас в целом с этим мнением согласен.

Только после погружения появился нюанс: если видите крутую вывеску, где между собой зарубаются местные звезды, можете попробовать. Возможно, тот дом, о котором писал в начале, резко станет уютным. И вы точно поностальгируете – не исключено, что даже кайфанете.

Но всерьез следить за саудовским футболом – все еще маргинальное развлечение.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Yasser Bakhsh, Francois Nel, Adam Nurkiewicz