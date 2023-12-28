«Спартак» перезапустился – итог 2023-го. Впереди исторический выбор тренера

Абаскаль? Или не Абаскаль?

Леонид Федун рулил «Спартаком» почти двадцать лет, но так и не отдал полномочия профессионалам и годами все замыкал на себе.

Принимал импульсивные решения по тренерам, часто менял генеральных и спортивных директоров. Любил микроменеджмент, удивительный для владельца с таким уровнем занятости в нефтяном бизнесе: вызывал тренеров на ковер, мог согласовывать форму и хотел контролировать абсолютно все. Возможно, как раз потому, что так и не нашел менеджеров, которым бы доверял.

Забавно, но в первое время без Федуна принцип управления не изменился– при передаче власти «Лукойлу» единственным начальником остался Евгений Мележиков, который тоже следил за всем лично. Период безвременья породил еще одного негласного босса – Гильермо Абаскаль перестал быть просто тренером и стал для «Спартака» примерно всем. Здесь мы рассказывали об этом подробнее.

Шлейф хаотичного правления Федуна тянулся до лета 2023-го, пока руководство из «Лукойла» не назначило нового генерального директора – Олега Малышева. С ним хотят работать вдолгую, ему поручено выстроить систему, при которой верховным правителям не придется вмешиваться и, например, искать тренеров.

Малышев этим и занимается. Новый гендиректор действует плавно – даже не думал трогать Абаскаля, несмотря на результаты, напряжение (даже в команде) и общее недовольство тренером. Клуб добился прекращения странных экспериментов испанца – этим пока ограничились. А за полгода Малышев значительно укрепил позиции и стал главным человеком в клубе после боссов из «Лукойла».

Именно Малышев искал нового спортивного директора (им стал португалец Томаш Амарал), именно Малышев выстраивает прозрачную вертикаль власти с разделением полномочий, которая так и не появилась при Федуне. Она сейчас такая:

Верхушка понятна, с главным боссом тоже разобрались, спортивного директора назначили. Есть еще исполнительный директор Сергей Белых (отвечает за дела офиса) и технический координатор Артем Ребров (занимается молодежным футболом, помогает Абаскалю на скамейке и работает проводником между командой и менеджерами).

Роль Пола Эшуорта все еще загадочна, но, по информации Sports.ru, он все же сделал кое-что полезное. Например, договорился с Абаскалем о прекращении эксперимента с Мединой и Мозесом на позиции восьмерок.

Назначение спортивного директора в декабре – показательный процесс, он многое говорит о новом «Спартаке». Должность мог занять бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта, но клуб выбрал линию спокойствия.

Об этом писал и инсайдер Андрей Панков: «Спартак» сам отказался от Рибальты. У клуба есть желание назначить спортивным директором человека с чуть меньшим управленческим весом, но с умением быть ремесленником».

Появление 32-летнего Амарала выглядит очень логично: строится система, при которой за спортивную часть будет отвечать не только главный тренер. При ее появлении потенциальное расставание с Абаскалем летом не ударит по команде так, как могло бы при импульсивном увольнении после поражения от условного «Факела».

Понятно, что нет никаких гарантий успеха Амарала. Или гарантий, что Малышев не провалится с другими решениями. Но пока гендиректор не болтается из стороны в сторону, чего клубу не хватало годами: более-менее системно в «Спартаке» в последнее время работал только Доменико Тедеско, во многом благодаря этому и пришли локальные успехи вроде второго места.

Дальше были очередные шараханья: что Руй, что Ваноли, что Абаскаль рандомно залетали в «Спартак» без какой-либо стратегии и плана. Ни намека на стабильность – только вспышки.

Кажется, с этим покончено. Абаскаль, очевидно, доработает до лета, а дальше «Спартаку» предстоит важнейший выбор тренера. Если новые боссы и Малышев пришли надолго, то и тренера надо назначать соответствующе. Искать условного Клоппа для «Ливерпуля» или Артету для «Арсенала».

С одной стороны, выбор исторический (с таким подходом новый тренер реально проработает долго и ошибаться нельзя), а с другой – просто рабочий.

Ведь если система управления «Спартаком» и правда приобретет здоровые очертания, любому сильному тренеру (хоть Абаскалю, хоть не Абаскалю) будет проще, чем предшественникам – от Эмери до Ваноли.

Это дарит надежду, что «Спартак» может быть другим.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Ступников; spartak.com