Аналитика Глебчика
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Абаскаль выцарапал шанс остаться в «Спартаке». Исправит ли ошибки?

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Советы Чернявского.

Сложно поверить, что еще два месяца назад «Спартак» получал 0:4 от «Крыльев», а силуэт Станислава Черчесова так нависал над Тушино, что вот-вот должен был материализоваться.

Абаскаля тогда спас Хесус Медина: парагваец забил в дерби на последней минуте (2:2) и дал тренеру шанс на исправление. Вероятно, последний. 

И испанец за эту возможность ухватился изо всех сил. Нет, нельзя сказать, что «Спартак» после этого выдал феерию (четыре победы, два поражения и ничья в семи матчах РПЛ), но феерии никто и не просил.

Требования были простые: либо закончить с приколами вроде Медины и Мозеса на восьмерках или Литвинова и Пруцева в запасе, либо наконец объяснить, в чем тут идея. 

Абаскаль выбрал первый вариант и снял напряжение, которое сам же и создал. Этого хватило, чтобы все успокоились, а слухи про Черчесова отступили.

Правда, оценить «Спартак» после возвращения Абаскаля из космоса сложновато. После дерби было семь матчей, но только в два – «Пари НН» (2:0) и «Ростов» (2:1) – не вмешивались неожиданные факторы. 

С «Локомотивом» (1:1) рано удалили Хлусевича, с «Факелом» (0:2) мучились в грязи, с «Балтикой» (2:0) – в сугробах, с «Ахматом» – с Беришей, с «Крыльями» (3:0) – с морозом. 

Как дополнительное осложнение – недопонимание Абаскаля и Соболева. Скорее всего, именно из-за него «Спартак» в большинстве этих матчей выходил без главного нападающего в старте.

Тем не менее Абаскаль как-то докатился до зимы. И, похоже, ничто не помешает ему работать дальше и готовить команду к весне.

Уже точно можно зафиксировать, что новый «Спартак» отошел от импульсивной тактики прежнего владельца и дает тренеру поработать. Впрочем, позиции Абаскаля вряд ли крепкие – слишком намудрил летом-осенью, слишком громко ругался с Соболевым и слишком яростно толкался с Беришей.

Очевидно, прежней власти у Абаскаля нет и уже не будет. Есть Олег Малышев, а скоро, возможно, подтянется и Хавьер Рибалта. Поэтому проявить себя Абаскаль может только футболом. И желательно без прежних причуд.

Тренер реально многое исправил: 

●‎ определился с вратарем – основным стал Максименко; 

● признал, что без Литвинова и Пруцева невозможно; 

●‎ передвинул Медину на привычный правый фланг, а Мозеса – в запас;

● уверенно сделал выбор между Джикией и Бабичем;

●‎ придумал схему 4-4-2, чтобы на поле помещались и Промес, и Зиньковский, и Медина/Бонгонда.

И это уже больше похоже на тренера, который думает, анализирует и меняется, а не упрямо следует безумным идеям.

Осталось только победить эмоции и проявлять гибкость, когда речь идет о главных игроках. Потому что второго Беришу руководство вряд ли пропустит, а, например, гипотетический конфликт с Промесом точно не поймет.

Мое пожелание Абаскалю на Новый год: сохранить стабильность при выборе состава и научиться сдержанности.

Пора становиться мудрее.

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В холод правда мало забивают? Проверка по декабрьским турам РПЛ

Фото: РИА Новости/Виталий Невар, Александр Вильф

43 комментария
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Подзаголовок "Советы Чернявского" уже звучит очень страшно
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+77
Абаскаль крутой пацан, он должен быть в Спартаке. Усатого пусть в Локомотив или куда там хотят пристраивают, пусть мы не первые но мы играем от души
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Блин, почему так легко угадать автора по заголовку
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Нет. Абаскаль ошибки не исправит. Так и будет лихорадить Спартак. Одна победа-одно тусклое поражение. В 6-ку войдем. Потому что уровень РПЛ ниже плинтуса и другие команды тоже не блещут. Но если цель 6-ка, то нафик нам такой тренер? Мы его приглашали за борьбу в 6-ке или за попытку на чемпионство? А пока, спустя 18 туров, второго сезона Абаскаля этой попыткой даже и не пахнет. Так что так и докатимся до лета.
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Ответ holdenkolfielddd
Блин, почему так легко угадать автора по заголовку
Потому что сразу после матча Спартака на главной будет статья Глеба)
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Что мы имеем к зимней паузе:
- преимущественно провальную трансферную кампанию (Бабич - топ, а по остальным - свои не хуже, тот же Денисов сегодня не давал повода, чтобы заменять его Рябчуком);
- команду, которую сильно лихорадит, потому что качество матчей абсолютно разное при тех же игроках.

P.S: надеюсь, в эту зимнюю паузу Джикия не покинет команду
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Ответ Пикачу82
Мнение чушпанов не интересно
41 год, пишет как гопарь 13-летний ))) Хотя и не удивительно, у них мозгов с детства не хватало
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Ответ Алексей Зуев
Комментарий скрыт
"Смайл клоуна"
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При чем об этом шансе знали только журналюки и блогеры... Мудрее они не становятся
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Да это не его заслуги ,а КС успешно слились
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> Требования были простые: либо закончить с приколами вроде Медины и Мозеса на восьмерках или Литвинова и Пруцева в запасе, либо наконец объяснить, в чем тут идея

это мнение автора или инсайды от членов правления клуба?

в целом, сколько бы Глеб ни самоиронизировал, его высокомерные, максималистские, поверхностные, по-детскому размашистые статьи (с минимумом годного анализа, с минимумом взвешенных формулировок) никуда не делись. подстать его другу Паше Городницкому, который на этом построил всю карьеру.

мне жаль, что это собирает клики и заставляет спортс продолжать это дело постить. без негатива к самому Глебу и с уважением к интервью, которые он делает (и статья про 23 мысли об игре в Калининграде тоже веселая была)
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с «Балтикой» (2:1) – в сугробах
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Гол Гузины все-таки засчитали?
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весна конечно рассудит, но почему мне кажется максимум будет четвертое место. Абаскаль уйдет летом.
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Ответ holdenkolfielddd
Блин, почему так легко угадать автора по заголовку
А уж по подзаголовку совсем легко)).. Кстати ваши слова - однозначный комплимент автору. Потому что если это так, то говорит об узнаваемом, индивидуальном авторском стиле. Сам я так не думаю. Мне заголовка маловато, надо хотя бы абзац-другой прочитать))
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Ответ pav11k
Что мы имеем к зимней паузе: - преимущественно провальную трансферную кампанию (Бабич - топ, а по остальным - свои не хуже, тот же Денисов сегодня не давал повода, чтобы заменять его Рябчуком); - команду, которую сильно лихорадит, потому что качество матчей абсолютно разное при тех же игроках. P.S: надеюсь, в эту зимнюю паузу Джикия не покинет команду
Наблюдая с трибуны, могу уверенно сказать что Денисов это дно. Он как бросал свой фланг и оставлял зоны, так и продолжает это делать. Зачем-то жмётся в центр к Дуарте. Не зря сел в запас. От Рябчука тоже не в восторге, но щас кто угодно лучше Денисова.
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Ответ Пикачу82
Абаскаль крутой пацан, он должен быть в Спартаке. Усатого пусть в Локомотив или куда там хотят пристраивают, пусть мы не первые но мы играем от души
Чуваки, у вас это все меняется каждую неделю. То крутой пацан, пусть работает, то рыжая истеричка - чемодан, вокзал, Севилья. Все зависит от результата одного конкретного матча. Весной если сольют Зениту, снова погоните его.
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Ответ Плеймейкер87
Подзаголовок "Советы Чернявского" уже звучит очень страшно
Вовсе нет. В нем чувствуется самоирония. Так мне показалось. И вообще, мне кажется наш Глебчик прогрессирует... примерно как Абаскаль в его статье) И даже лучше, он, к его чести, не кидается на Беришей.
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А кто выдвинул эти требования?)))
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Редакция Заголовок выцарапала для шума, а Абаскаль работает как умеет, что-то получается что-то нет
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"Придумал схему 4-4-2"
Интересно, что ещё Абаскаль придумал?
Файлы на компьютере по папкам раскладывать? Есть суп ложкой? Зимой шапку носить?
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В Абаскаля не верю, думаю надо прощаться. В отличие от прежних, дали и время и право кого-то прикупить, но не пошло. Надо это признать, перевернуть страницу и вперед!
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Ответ LeSang
Нет. Абаскаль ошибки не исправит. Так и будет лихорадить Спартак. Одна победа-одно тусклое поражение. В 6-ку войдем. Потому что уровень РПЛ ниже плинтуса и другие команды тоже не блещут. Но если цель 6-ка, то нафик нам такой тренер? Мы его приглашали за борьбу в 6-ке или за попытку на чемпионство? А пока, спустя 18 туров, второго сезона Абаскаля этой попыткой даже и не пахнет. Так что так и докатимся до лета.
Не фанат Абаскаля, не нравится как он готовится под соперника. Но больше вопросов вызывает состав. Игроки в целом нестабильные, Соболев, Промес, Мартинс, Игнатов, Денисов то играют, то провал, поэтому примерно те же результаты. Не уверен, что другой тренер, выжмет из них что-то путное. Наверное Осинькин был бы вариантом, но под него нужны такие же амбициозные пацаны. Готовы ли отпусть часть этих игроков, чтобы строить новую команду, вот в чем вопрос.
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Не надоело? Какой шанс? Красной линией, через весь чемпионат, идет нестабильность команды, что в играх, что в таймах. Серия успехов, затем серия неудач. Только нестабильность других клубов позволяет считать отрыв в 6-7 очков от первых мест хорошим результатом.
Единственный успех этой серии заключается в отсутствии долгих провалов. Стартует вторая часть и вновь ожидаемы будут 2 победы и ничья, затем 2 поражения и ничья и т.д.
Лучше не тянуть с очевидным, но единственный фактор, позволяющий продолжать сотрудничество - это отсутствие сильного, состоявшегося тренера, который будет готов возглавить команду. Если такой кандидат не найдется, то стоит оставлять и смотреть далее игры на 3 результата с любым соперником в чемпионате.
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Глебчик, оперативненько
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Советы мудреца Чернявского...
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Что-то все равно не оставляют сомнения на счет компетентности Абаскаля, оборону все так же лихорадит, в атаке вся надежда на мастерство отдельных игроков. Он исправил кое-какие свои же ошибки, вспомнил, что есть Пруцев, поставил в основной состав Зиньковского, но все равно команда выглядит сырой, как будто тренера назначили только пару месяцев назад по ходу сезона. Да еще и приобретения, которые сделали летом, по сути и не нужны, Медина и Бонгонда команде особо не помогают, сегодня прекрасно справились без них, только Бабич пригодился, да и он пока не выглядит монолитом у своих ворот.
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причем тут этот шарлатан?
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Я как-то по иному представляю себе аналитику
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По тт отставание небольшое нет смысла менять пока
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Ответ Пикачу82
Абаскаль крутой пацан, он должен быть в Спартаке. Усатого пусть в Локомотив или куда там хотят пристраивают, пусть мы не первые но мы играем от души
крутой пацан....ну чтож, достойное определение главному тренеру самой популярной команды в России.
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