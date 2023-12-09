Абаскаль выцарапал шанс остаться в «Спартаке». Исправит ли ошибки?
Советы Чернявского.
Сложно поверить, что еще два месяца назад «Спартак» получал 0:4 от «Крыльев», а силуэт Станислава Черчесова так нависал над Тушино, что вот-вот должен был материализоваться.
Абаскаля тогда спас Хесус Медина: парагваец забил в дерби на последней минуте (2:2) и дал тренеру шанс на исправление. Вероятно, последний.
И испанец за эту возможность ухватился изо всех сил. Нет, нельзя сказать, что «Спартак» после этого выдал феерию (четыре победы, два поражения и ничья в семи матчах РПЛ), но феерии никто и не просил.
Требования были простые: либо закончить с приколами вроде Медины и Мозеса на восьмерках или Литвинова и Пруцева в запасе, либо наконец объяснить, в чем тут идея.
Абаскаль выбрал первый вариант и снял напряжение, которое сам же и создал. Этого хватило, чтобы все успокоились, а слухи про Черчесова отступили.
Правда, оценить «Спартак» после возвращения Абаскаля из космоса сложновато. После дерби было семь матчей, но только в два – «Пари НН» (2:0) и «Ростов» (2:1) – не вмешивались неожиданные факторы.
С «Локомотивом» (1:1) рано удалили Хлусевича, с «Факелом» (0:2) мучились в грязи, с «Балтикой» (2:0) – в сугробах, с «Ахматом» – с Беришей, с «Крыльями» (3:0) – с морозом.
Как дополнительное осложнение – недопонимание Абаскаля и Соболева. Скорее всего, именно из-за него «Спартак» в большинстве этих матчей выходил без главного нападающего в старте.
Тем не менее Абаскаль как-то докатился до зимы. И, похоже, ничто не помешает ему работать дальше и готовить команду к весне.
Уже точно можно зафиксировать, что новый «Спартак» отошел от импульсивной тактики прежнего владельца и дает тренеру поработать. Впрочем, позиции Абаскаля вряд ли крепкие – слишком намудрил летом-осенью, слишком громко ругался с Соболевым и слишком яростно толкался с Беришей.
Очевидно, прежней власти у Абаскаля нет и уже не будет. Есть Олег Малышев, а скоро, возможно, подтянется и Хавьер Рибалта. Поэтому проявить себя Абаскаль может только футболом. И желательно без прежних причуд.
Тренер реально многое исправил:
● определился с вратарем – основным стал Максименко;
● признал, что без Литвинова и Пруцева невозможно;
● передвинул Медину на привычный правый фланг, а Мозеса – в запас;
● уверенно сделал выбор между Джикией и Бабичем;
● придумал схему 4-4-2, чтобы на поле помещались и Промес, и Зиньковский, и Медина/Бонгонда.
И это уже больше похоже на тренера, который думает, анализирует и меняется, а не упрямо следует безумным идеям.
Осталось только победить эмоции и проявлять гибкость, когда речь идет о главных игроках. Потому что второго Беришу руководство вряд ли пропустит, а, например, гипотетический конфликт с Промесом точно не поймет.
Мое пожелание Абаскалю на Новый год: сохранить стабильность при выборе состава и научиться сдержанности.
Пора становиться мудрее.
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В холод правда мало забивают? Проверка по декабрьским турам РПЛ
Фото: РИА Новости/Виталий Невар, Александр Вильф
- преимущественно провальную трансферную кампанию (Бабич - топ, а по остальным - свои не хуже, тот же Денисов сегодня не давал повода, чтобы заменять его Рябчуком);
- команду, которую сильно лихорадит, потому что качество матчей абсолютно разное при тех же игроках.
P.S: надеюсь, в эту зимнюю паузу Джикия не покинет команду
это мнение автора или инсайды от членов правления клуба?
в целом, сколько бы Глеб ни самоиронизировал, его высокомерные, максималистские, поверхностные, по-детскому размашистые статьи (с минимумом годного анализа, с минимумом взвешенных формулировок) никуда не делись. подстать его другу Паше Городницкому, который на этом построил всю карьеру.
мне жаль, что это собирает клики и заставляет спортс продолжать это дело постить. без негатива к самому Глебу и с уважением к интервью, которые он делает (и статья про 23 мысли об игре в Калининграде тоже веселая была)
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Гол Гузины все-таки засчитали?
Интересно, что ещё Абаскаль придумал?
Файлы на компьютере по папкам раскладывать? Есть суп ложкой? Зимой шапку носить?
Единственный успех этой серии заключается в отсутствии долгих провалов. Стартует вторая часть и вновь ожидаемы будут 2 победы и ничья, затем 2 поражения и ничья и т.д.
Лучше не тянуть с очевидным, но единственный фактор, позволяющий продолжать сотрудничество - это отсутствие сильного, состоявшегося тренера, который будет готов возглавить команду. Если такой кандидат не найдется, то стоит оставлять и смотреть далее игры на 3 результата с любым соперником в чемпионате.