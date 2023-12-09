Абаскаль выцарапал шанс остаться в «Спартаке». Исправит ли ошибки?

Советы Чернявского.

Сложно поверить, что еще два месяца назад «Спартак» получал 0:4 от «Крыльев», а силуэт Станислава Черчесова так нависал над Тушино, что вот-вот должен был материализоваться.

Абаскаля тогда спас Хесус Медина: парагваец забил в дерби на последней минуте (2:2) и дал тренеру шанс на исправление. Вероятно, последний.

И испанец за эту возможность ухватился изо всех сил. Нет, нельзя сказать, что «Спартак» после этого выдал феерию (четыре победы, два поражения и ничья в семи матчах РПЛ), но феерии никто и не просил.

Требования были простые: либо закончить с приколами вроде Медины и Мозеса на восьмерках или Литвинова и Пруцева в запасе, либо наконец объяснить, в чем тут идея.

Абаскаль выбрал первый вариант и снял напряжение, которое сам же и создал. Этого хватило, чтобы все успокоились, а слухи про Черчесова отступили.

Правда, оценить «Спартак» после возвращения Абаскаля из космоса сложновато. После дерби было семь матчей, но только в два – «Пари НН» (2:0) и «Ростов» (2:1) – не вмешивались неожиданные факторы.

С «Локомотивом» (1:1) рано удалили Хлусевича, с «Факелом» (0:2) мучились в грязи, с «Балтикой» (2:0) – в сугробах, с «Ахматом» – с Беришей, с «Крыльями» (3:0) – с морозом.

Как дополнительное осложнение – недопонимание Абаскаля и Соболева. Скорее всего, именно из-за него «Спартак» в большинстве этих матчей выходил без главного нападающего в старте.

Тем не менее Абаскаль как-то докатился до зимы. И, похоже, ничто не помешает ему работать дальше и готовить команду к весне.

Уже точно можно зафиксировать, что новый «Спартак» отошел от импульсивной тактики прежнего владельца и дает тренеру поработать. Впрочем, позиции Абаскаля вряд ли крепкие – слишком намудрил летом-осенью, слишком громко ругался с Соболевым и слишком яростно толкался с Беришей.

Очевидно, прежней власти у Абаскаля нет и уже не будет. Есть Олег Малышев, а скоро, возможно, подтянется и Хавьер Рибалта. Поэтому проявить себя Абаскаль может только футболом. И желательно без прежних причуд.

Тренер реально многое исправил:

●‎ определился с вратарем – основным стал Максименко;

● признал, что без Литвинова и Пруцева невозможно;

●‎ передвинул Медину на привычный правый фланг, а Мозеса – в запас;

● уверенно сделал выбор между Джикией и Бабичем;

●‎ придумал схему 4-4-2, чтобы на поле помещались и Промес, и Зиньковский, и Медина/Бонгонда.

И это уже больше похоже на тренера, который думает, анализирует и меняется, а не упрямо следует безумным идеям.

Осталось только победить эмоции и проявлять гибкость, когда речь идет о главных игроках. Потому что второго Беришу руководство вряд ли пропустит, а, например, гипотетический конфликт с Промесом точно не поймет.

Мое пожелание Абаскалю на Новый год: сохранить стабильность при выборе состава и научиться сдержанности.

Пора становиться мудрее.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар, Александр Вильф