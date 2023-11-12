Абаскаль медленно выползает из пропасти. На этот раз потащил Игнатов

Но «Спартак» все равно не убедителен.

Перед матчем поймал себя на ощущении, что давно не было сюрпризов от Абаскаля. И пора бы тренеру снова удивить.

Ощущения не обманули: «Спартак» вышел в удивительнейшем сочетании обороны. Бабич отсутствовал из-за болезни, а появление Зобнина на правом фланге защиты было действительно внезапным. Испанец сработал прямо по конспектам Доменико Тедеско, который в свое время использовал Романа правым латералем.

Соболев в запасе – уже не сюрприз. Сложно сказать, чего в этом решении больше: то ли форвард не подходит под схему, то ли форвард не устраивает тренера по игровым параметрам, то ли (и скорее всего) это продолжение воспитательной работы.

Тимур Журавель перед матчем спросил Абаскаля, почему в центре нападения Промес, а не Соболев. Содержательная часть во второй половине ответа, а в первой – шоу имени Рауля Рианчо. И кажется, что все это не просто так.

«Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце, – выдал Абаскаль. – Почему Игнатов, а не Соболев? Почему Хесус, а не Соболев? У нас два центральных нападающих. Это третий матч, в котором Квинси и Игнатов играют вместе. Нужна стабильность».

Отсюда делаем вывод: по официальной версии, «Спартак» наигрывает сочетание Промес-Игнатов в центре атаки, а Соболев теперь запасной игрок.

Окей, стало понятнее, приняли.

Впрочем, двух нападающих было хорошо видно в гибриде, который использовал «Спартак». При обороне схема превращалась в 4-4-2, Медина и Зиньковский опускались пониже, а Игнатов и Промес оставались вдвоем впереди.

При атаке все чуть сложнее и запутаннее: Пруцев и Литвинов образовывали связку опорных, Медина и Зиньковский превращались в вингеров, Игнатов был кем-то вроде ложной девятки, а Промес делал вообще что хотел. Кажется, Квинси сейчас играет свободного художника без четкой роли.

На старте игры эта комбинация впереди просто перемолола «Ростов». Первый гол «Спартака» вообще можно пересматривать бесконечно: как здорово Промес подстроился под Зиньковского, как нашел в штрафной Игнатова, который одним движением запутал сразу нескольких защитников, классно вышел на ударную позицию и попал.

Возможно, частично виноват Песьяков, но, во-первых, он мог не видеть момент удара, во-вторых, мяч попал в очень коварную зону для такого габаритного вратаря.

«Спартак» настолько мощно начал, что первые пятнадцать минут просто не выпускал «Ростов» со своей половины. И вполне логично запрессинговал на второй гол. Да, здесь очевидная ошибка Песьякова, но нельзя недооценивать работу атаки: и Промеса, и Медины, и Игнатова, и Пруцева, который добежал до вратаря и точно смутил его. Особенно в этом стартовом отрезке очаровал Игнатов – точно лучший игрок в составе «Спартака».

В моменте казалось, что Абаскаль даже прав с решением держать Соболева в запасе, раз и без него так все хорошо работает. Но после стартового задора весь кураж «Спартака» куда-то улетучился – дальше команды из первой 15-минутки на поле не было. Из опасностей можно вспомнить только выход один на один от Промеса в конце первого тайма и момент Соболева – в конце второго.

«Ростов», наоборот, прилично прижал «Спартака» после перерыва и был близок к тому, что спастись: вспомните хотя бы удары Глебова в добавленное время.

Впрочем, было бы странно ругать Абаскаля после победы – не будем. Интересно теперь последить, как дальше сработает связка Промеса и Игнатова.

И как будет развиваться ситуация с Соболевым зимой, если Абаскаль продолжит этот курс и сохранит место в «Спартаке».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; ФК «Спартак-Москва»