Аналитика Глебчика
Блог

Абаскаль медленно выползает из пропасти. На этот раз потащил Игнатов

Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Квинси Промес Квинси Промес
Спартак Спартак
Михаил Игнатов Михаил Игнатов
Футбол Футбол

Но «Спартак» все равно не убедителен.

Перед матчем поймал себя на ощущении, что давно не было сюрпризов от Абаскаля. И пора бы тренеру снова удивить.

Ощущения не обманули: «Спартак» вышел в удивительнейшем сочетании обороны. Бабич отсутствовал из-за болезни, а появление Зобнина на правом фланге защиты было действительно внезапным. Испанец сработал прямо по конспектам Доменико Тедеско, который в свое время использовал Романа правым латералем.

Соболев в запасе – уже не сюрприз. Сложно сказать, чего в этом решении больше: то ли форвард не подходит под схему, то ли форвард не устраивает тренера по игровым параметрам, то ли (и скорее всего) это продолжение воспитательной работы.

Тимур Журавель перед матчем спросил Абаскаля, почему в центре нападения Промес, а не Соболев. Содержательная часть во второй половине ответа, а в первой – шоу имени Рауля Рианчо. И кажется, что все это не просто так.

«Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце, – выдал Абаскаль. – Почему Игнатов, а не Соболев? Почему Хесус, а не Соболев? У нас два центральных нападающих. Это третий матч, в котором Квинси и Игнатов играют вместе. Нужна стабильность».

Отсюда делаем вывод: по официальной версии, «Спартак» наигрывает сочетание Промес-Игнатов в центре атаки, а Соболев теперь запасной игрок.

Окей, стало понятнее, приняли.

Впрочем, двух нападающих было хорошо видно в гибриде, который использовал «Спартак». При обороне схема превращалась в 4-4-2, Медина и Зиньковский опускались пониже, а Игнатов и Промес оставались вдвоем впереди. 

При атаке все чуть сложнее и запутаннее: Пруцев и Литвинов образовывали связку опорных, Медина и Зиньковский превращались в вингеров, Игнатов был кем-то вроде ложной девятки, а Промес делал вообще что хотел. Кажется, Квинси сейчас играет свободного художника без четкой роли. 

На старте игры эта комбинация впереди просто перемолола «Ростов». Первый гол «Спартака» вообще можно пересматривать бесконечно: как здорово Промес подстроился под Зиньковского, как нашел в штрафной Игнатова, который одним движением запутал сразу нескольких защитников, классно вышел на ударную позицию и попал.

Возможно, частично виноват Песьяков, но, во-первых, он мог не видеть момент удара, во-вторых, мяч попал в очень коварную зону для такого габаритного вратаря.

«Спартак» настолько мощно начал, что первые пятнадцать минут просто не выпускал «Ростов» со своей половины. И вполне логично запрессинговал на второй гол. Да, здесь очевидная ошибка Песьякова, но нельзя недооценивать работу атаки: и Промеса, и Медины, и Игнатова, и Пруцева, который добежал до вратаря и точно смутил его. Особенно в этом стартовом отрезке очаровал Игнатов – точно лучший игрок в составе «Спартака».

В моменте казалось, что Абаскаль даже прав с решением держать Соболева в запасе, раз и без него так все хорошо работает. Но после стартового задора весь кураж «Спартака» куда-то улетучился – дальше команды из первой 15-минутки на поле не было. Из опасностей можно вспомнить только выход один на один от Промеса в конце первого тайма и момент Соболева – в конце второго. 

«Ростов», наоборот, прилично прижал «Спартака» после перерыва и был близок к тому, что спастись: вспомните хотя бы удары Глебова в добавленное время.

Впрочем, было бы странно ругать Абаскаля после победы – не будем. Интересно теперь последить, как дальше сработает связка Промеса и Игнатова.

И как будет развиваться ситуация с Соболевым зимой, если Абаскаль продолжит этот курс и сохранит место в «Спартаке».

Больше о «Спартаке» – в телеграм-канале автора

Топ-25 игроков легендарного «Спартака» Романцева: Титов и Тихонов выше всех, Робсону не хватило места

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; ФК «Спартак-Москва»

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
U
Выдал победную серию из одного матча.
"Выползает из пропасти."
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Глебчик, после следующего поражения не забудь порадовать нас аналитикой, а то что-то игру против Факела пропустил - непорядок.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
Игнатов сделал игру, зря поменяли, реальный конкурент Соболева
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daniel End
Видем Глебуху ставим минус не глядя...
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Строган Колянов
угадай автора по заголовку
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Романьков
Ответ Daniel End
Видем Глебуху ставим минус не глядя...
Настоящий АНАЛитик. Глебчику маловато ***в за шиворот напихали за прошлую статью, так он все еще дальше в журналистику пытается.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Ещё бы выделил момент, когда Мозес плохо оценил ситуацию и отдал ужасный пас 🤦‍♂️(такие моменты надо реализовывать).
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ U
Выдал победную серию из одного матча. "Выползает из пропасти."
Чемпионство за 3 тура,победная серия из одного матча.Это спартачок
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Илюшенков
Ответ Никита Самарин
Ещё бы выделил момент, когда Мозес плохо оценил ситуацию и отдал ужасный пас 🤦‍♂️(такие моменты надо реализовывать).
Мозес ,действительно запорол момен,с учëтом того что на свежих ногах,мог чуть дальше протащить и уже более точно и выверенно отдать 100% голевой,но как вышло так вышло!А если честно,то мы ещë в первом тайме должны были закрывать матч!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Huawei
Ответ Вячеслав Припузов
Игнатов сделал игру, зря поменяли, реальный конкурент Соболева
Сегодня да, но стабильности нет. Уверен, играй он всегда на таком уровне-давно был бы твёрдым игроком основы.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Заботин
Лишь бы чего написать. Сам видно загнал Абаскаля "в пропасть" у себя в фантазиях, теперь Абаскаль "выползает у него из пропасти". Что у человека в голове?!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6kMz
Вот знаете, я болею за Спартак и при это не верю в чемпионство после третьего тура, в "вернулись чтобы править" и т.д. И думаю, что в это не верит процентов 90 болельщиков.
А есть Глебчик, есть Зарема и прочие непонятные персонажи, которые хайпятся за счёт имени клуба и по их поведению болельщики остальных клубов начинают думать, что за Спартак только такие и болеют.
Так что желаю Чернявскому посвятить себя жанру интервью, которые у него неплохо, кстати, получаются, и прекратить каждый матч выдавать себя за болельщика Спартака и заниматься провокациями.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оригинальный Ник
24 очка, 6 место — вылезает, ну-ну
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любитель пожрать
Странные рассуждения, только один Промес в первом тайме мог сделать хет-трик, а тут чел утверждает что моментов больше и не было. А во-вторых - плохо пробил Игнатов, ему просто повезло. Российские футболисты в принципе бьют по центру, лишь бы в створ ворот попасть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Старик Стариканов
зато глебчик не выползает со дна кринжа
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лепехин
"Прижим" Ростова заключался в навесах в штрафную... Один раз сработало из-за уже системной ошибки Литвинова
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
44ndfwwgbr
Ответ Вячеслав Припузов
Игнатов сделал игру, зря поменяли, реальный конкурент Соболева
Игнатову физухи не хватает на 90 минут. А так да, лучший игрок матча.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bedLaM
Уже по заголовку определяю кто автор.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barry_Cadny
Ответ Оригинальный Ник
24 очка, 6 место — вылезает, ну-ну
Отрицательно вылезает:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Поражения Абаскаль, победа - на игроках
Глебчик как всегда))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Politruk
А вот и Глебчик с "аналитикой" на главной!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
last_guard
Про замены ни слова. А именно неудачные замены Абаскаля обеспечали нервную концовку. До коли он будет верить в Мартинса, который просто не уровень РПЛ для игры в центре поля. Полезен только в то, что ноги длинные и убежать может. Мойзес вообще дно, давно пора на пенсию. Какой ужасный пас он отдал, когда там на гол была атака. Просто уже не тянет по физике даже 10 минут побегать. Тео вышел неплохо, но скорее в обороне помогал, чем убегал в атаки.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barry
Второй Рабинер вновь на главной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Илюшенков
Ответ Любитель пожрать
Странные рассуждения, только один Промес в первом тайме мог сделать хет-трик, а тут чел утверждает что моментов больше и не было. А во-вторых - плохо пробил Игнатов, ему просто повезло. Российские футболисты в принципе бьют по центру, лишь бы в створ ворот попасть.
Промеса,пора посадить на лавку,ни скорости ни уважения к своим же,всю игру пытается брать на себя,хотя в 90% его действиях просто надо отдать пас на чистые ворота,а он пытается забить,да ещë и с нулевого угла!Пора к нему вводить санкции как и к Соболю,тем более,что у него и так не лады с законом на родине,глядишь и дойдëт,и может быть заиграет!А так ни скорости,ни техники- поросто одни понты!Слишком зазнался!Это моë мнение!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rom-alexandr
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Бронислав Каминский
Чемпионство за 3 тура,победная серия из одного матча.Это спартачок
любишь негров?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий