Абаскаль пошел ва-банк с Соболевым в запасе. И ставка сыграла

Укрепляет позиции?

Кажется, матч с «Пари НН» мог стать чуть ли первым в сезоне, когда Абаскалю бы не задали ни одного вопроса по составу.

Мозес остался в запасе, в старте вышли и Литвинов, и Пруцев, на поле появился даже Зиньковский, который давно заслуживает постоянное место в основе.

Только испанский тренер все равно не обошелся без перформанса: на фоне разговоров о возможном конфликте Соболева и Абаскаля единственный центрфорвард «Спартака» остался в запасе, а на острие снова вышел Квинси Промес. За счет этого, впрочем, Антон Зиньковский оказался на родном левом фланге.

Перед матчем Абаскаль опроверг конфликт с Соболевым: «Это тема для невежд. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Все».

Выглядит не очень убедительно, особенно если учитывать, что играть без нападающего нужно против очень вязкого соперника с рослой защитой.

Возможно, здесь спрятан сигнал руководству: Абаскаль демонстрирует, что он очень самостоятелен и не прогнется под заскоки звезд. И лучше выйдет без нападающих, чем с теми, кто не уважает дисциплину. Опасная ставка, но именно с ней испанец пошел на оборону Юрана. Это смело, когда понимаешь, что даже короткая серия неудач может стать точкой невозврата.

Зато у Абаскаля были другие козыри: наконец-то вместе в старте вышли Руслан Литвинов и Данил Пруцев. Лучшая шестерка и восьмерка команды, которых испанский тренер удивительным образом все еще не сделал железными игроками основы. Возможно, движение с «Пари НН» и количество созданных моментов наконец-то убедит Абаскаля, что его идеи с Мозесом и Мединой в центре поля провалились.

Мозес ведь прекрасно показал, как может приносить пользу: он шикарен в разреженном пространстве, когда нужно все быстро исполнить. И замечательно сработал, когда Мартинс забивал второй гол. Вот в таких ситуациях его опыт и мастерство необходимы, а пытки нигерийца восьмеркой – ну очень странный эксперимент. Хочется верить, что он заканчивается.

Мне не хочется переоценивать Абаскаля после победы над «Пари НН», но несколько сдвигов после инсайдов про Черчесова все же очевидны. Давайте их закрепим:

• Наконец-то время получают те, кто смотрится действительно бодрее: речь прежде всего об Игнатове и Зиньковском.

• Наконец-то вместе выходят Литвинов и Пруцев, эта парочка реально преображает «Спартак».

• Наконец-то Мозес остался в запасе, а конца света не случилось. Наоборот, «Спартак» очень живо играл в центре поля и довольно легко победил (учитывая, что один тайм был без Соболева, а другой без Промеса).

Получается, Абаскаль все же готов отступить от упрямого следования только ему понятных идей и вернуться в реальность. При этом не покидая трона и не разрешая кому-либо проявлять к себе неуважение.

С «Пари НН» он сделал рискованную ставку, но она очень легко зашла.

Фото:РИА Новости/Алексей Филиппов