40 комментариев

Колонка Чернявского.

Я ни в коем случае не обесцениваю перформанс сборной России на домашнем чемпионате мира. Это был один из лучших месяцев в истории страны, а наша команда его здорово украсила. Что в группе, что с Испанией, что с Хорватией мы получили невероятные эмоции, которые теперь с нами навсегда.

Это правда незабываемо. Спасибо Акинфееву, Дзюбе, Фернандесу, Черчесову и вообще всем-всем-всем – вплоть до Лексакова и Пилипчука с планшетами на стадионе.

Просто есть вещи, которые не обойти. Явления, которые уже не затмить тем же самым.

Вряд ли какая-нибудь актриса снимется на допросе без белья эффектнее Шарон Стоун.

Вряд ли какой-нибудь финал Лиги чемпионов когда-нибудь обойдет Стамбул-2005.

Вряд ли случится выступление на концерте энергичнее, чем у Фредди Меркьюри в 1985-м.

Вряд ли появится фотография игроков «Милана» и «Интера» лучше, чем та с Руем Коштой и Марко Матерацци.

Вряд ли кто-то выпустит первый альбом ярче, чем Linkin Park.

То же самое и с Евро-2008 – никакой выход сборной России в плей-офф уже не сравнится с тем, что мы видели 15 лет назад.

И причины – не только в волшебной победе над Нидерландами.

Это же было время, когда мы далеко не всегда ездили на чемпионаты мира и Европы, а из группы не выходили примерно никогда (да-да, в постсоветской истории в 2008-м такое случилось впервые).

На тот Евро мы попали благодаря магии Хорватии, а на турнире стартовали просто отвратительно. 1:4 от Испании – с пасом Адамова на Хиддинка и Широковым, который «не уровень сборной».

Чего все тогда ждали? Да ничего нового – такого же бесславного вылета, как в 1992-м, в 1994-м, в 1996-м, в 2002-м и 2004-м.

Великая сборная Испании тогда только разогревалась: никто еще не воспринимал ее непобедимой машиной, поэтому поражение было чувствительным. В перспективе тоже ничего хорошего: греки – действующие чемпионы со всем звездами, шведы – со Златаном, Ларссоном, Чельстремом, Юнбергом, Иссаксоном.

Мы просто улетели куда-то вниз и даже не знали, что на самом деле привязаны к тарзанке. А когда узнали, получили неконтролируемый и крутой взлет на три матча.

С Грецией сыграли очень осторожно, грамотно и аккуратно – было страшно, но мы двинулись вверх.

Со Швецией поняли, что у нас реально сильная команда, способная не вымучивать победы, а творить и создавать красоту. Акинфеев после скидки Ибрагимовича на перехвате ловил мяч одной рукой, Жирков бил с лета после углового и чуть не попадал, Павлюченко забивал после изящной трехходовки, Аршавин во втором голе замыкал разрезающую атаку, а потом возмутительно не отдал Паву на пустые.

Это новое ощущение: на ходу мы не рассыпались, а только становились крепче. И не боялись уже ничего – даже Нидерландов с 9 очками в группе и выносами Франции, Италии и Румынии.

Я кайфовал просто от ощущения, как наши играют с голландцами. Смело, ярко, только в атаку. Вроде бы только что мы страдали с Испанией и осторожно выходили на Грецию, а теперь обнаглели так, что прем на Нидерланды с ее ван дер сарами и ван нистелроями.

Какое же пьянящее чувство – перед тобой грозный соперник, но твоя команда свободнее, раскованнее и может позволить любую шалость. И никто ничего ей за это не сделает.

Никого же не беспокоило, что голландцы отыгрались. Никто не думал, что сейчас все рухнет. У всех оставался один настрой: да ничего, сейчас забьем еще, вообще никаких сомнений! Какая-то сказка, блин.

Я не радовался из-за футбола сильнее ни до, ни после. Причем даже не могу ответить, какой гол принес больше счастья. То ли Торбинского, который заставил поверить в невозможную победу. То ли Аршавина, который эту невозможную победу принес.

Это просто мой лучший футбольный момент в жизни. Который не затмили ни нога Акинфеева, ни голова Фернандеса, ни что-либо другое.

Россия на Евро-2008 – навсегда в сердечке.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов