40 комментариев

Аналитика Глебчика
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Евро-2008 не перебьет ничто. Даже ЧМ-2018

Евро-2008 Евро-2008
ЧМ-2018 FIFA ЧМ-2018 FIFA
Гус Хиддинк Гус Хиддинк
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Роман Павлюченко Роман Павлюченко
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Роман Широков Роман Широков
Виктор Гусев Виктор Гусев
Футбол Футбол

Колонка Чернявского.

Я ни в коем случае не обесцениваю перформанс сборной России на домашнем чемпионате мира. Это был один из лучших месяцев в истории страны, а наша команда его здорово украсила. Что в группе, что с Испанией, что с Хорватией мы получили невероятные эмоции, которые теперь с нами навсегда.

Это правда незабываемо. Спасибо Акинфееву, Дзюбе, Фернандесу, Черчесову и вообще всем-всем-всем – вплоть до Лексакова и Пилипчука с планшетами на стадионе.

Просто есть вещи, которые не обойти. Явления, которые уже не затмить тем же самым.

Вряд ли какая-нибудь актриса снимется на допросе без белья эффектнее Шарон Стоун.

Вряд ли какой-нибудь финал Лиги чемпионов когда-нибудь обойдет Стамбул-2005.

Вряд ли случится выступление на концерте энергичнее, чем у Фредди Меркьюри в 1985-м. 

Вряд ли появится фотография игроков «Милана» и «Интера» лучше, чем та с Руем Коштой и Марко Матерацци.

Вряд ли кто-то выпустит первый альбом ярче, чем Linkin Park.

То же самое и с Евро-2008 – никакой выход сборной России в плей-офф уже не сравнится с тем, что мы видели 15 лет назад. 

И причины – не только в волшебной победе над Нидерландами.

Это же было время, когда мы далеко не всегда ездили на чемпионаты мира и Европы, а из группы не выходили примерно никогда (да-да, в постсоветской истории в 2008-м такое случилось впервые). 

На тот Евро мы попали благодаря магии Хорватии, а на турнире стартовали просто отвратительно. 1:4 от Испании – с пасом Адамова на Хиддинка и Широковым, который «не уровень сборной»

Чего все тогда ждали? Да ничего нового – такого же бесславного вылета, как в 1992-м, в 1994-м, в 1996-м, в 2002-м и 2004-м. 

Великая сборная Испании тогда только разогревалась: никто еще не воспринимал ее непобедимой машиной, поэтому поражение было чувствительным. В перспективе тоже ничего хорошего: греки – действующие чемпионы со всем звездами, шведы – со Златаном, Ларссоном, Чельстремом, Юнбергом, Иссаксоном.

Мы просто улетели куда-то вниз и даже не знали, что на самом деле привязаны к тарзанке. А когда узнали, получили неконтролируемый и крутой взлет на три матча. 

С Грецией сыграли очень осторожно, грамотно и аккуратно – было страшно, но мы двинулись вверх.

Со Швецией поняли, что у нас реально сильная команда, способная не вымучивать победы, а творить и создавать красоту. Акинфеев после скидки Ибрагимовича на перехвате ловил мяч одной рукой, Жирков бил с лета после углового и чуть не попадал, Павлюченко забивал после изящной трехходовки, Аршавин во втором голе замыкал разрезающую атаку, а потом возмутительно не отдал Паву на пустые.

Это новое ощущение: на ходу мы не рассыпались, а только становились крепче. И не боялись уже ничего – даже Нидерландов с 9 очками в группе и выносами Франции, Италии и Румынии.

Я кайфовал просто от ощущения, как наши играют с голландцами. Смело, ярко, только в атаку. Вроде бы только что мы страдали с Испанией и осторожно выходили на Грецию, а теперь обнаглели так, что прем на Нидерланды с ее ван дер сарами и ван нистелроями.

Какое же пьянящее чувство – перед тобой грозный соперник, но твоя команда свободнее, раскованнее и может позволить любую шалость. И никто ничего ей за это не сделает.

Никого же не беспокоило, что голландцы отыгрались. Никто не думал, что сейчас все рухнет. У всех оставался один настрой: да ничего, сейчас забьем еще, вообще никаких сомнений! Какая-то сказка, блин.

Я не радовался из-за футбола сильнее ни до, ни после. Причем даже не могу ответить, какой гол принес больше счастья. То ли Торбинского, который заставил поверить в невозможную победу. То ли Аршавина, который эту невозможную победу принес.

Это просто мой лучший футбольный момент в жизни. Который не затмили ни нога Акинфеева, ни голова Фернандеса, ни что-либо другое. 

Россия на Евро-2008 – навсегда в сердечке.

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Легендарный пас Адамова на Хиддинка: давал Анюкову, злился из-за шуток, предлагал Гусу повторить

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

40 комментариев

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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ещё одна сектантская статья. Не надоело?
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Tornado of Souls
"Вряд ли кто-то выпустит первый альбом ярче, чем Linkin Park"

А, ясно. Линкин Парк - это вершина рок-музыки, будем знать.
+19
-4
+15
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Алексей Степанюк
Простите, за что платят ЗП Чернявскому? Такие низкопробные высеры для нагона трафика может писать любая бабка с Яндекс.Дзен за 5000 рублей в месяц. просто позорище
+12
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Alexander Norets
После линкин парк бросил читать)
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Gustav Forsberg
это же новый Мун!
только хуже
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Van Looser
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Не надо, Чемпионат Мира намного важнее и престижнее и тот факт что мы дошли до 1/4финала самым деревянным составом в истории России это просто героический уровень. В 2008 году сборная была слишком мощной по составу и втом году она два раза отлетела от Испанцев с общим счётом 7:1. Я прекрасно помню и 2008 и 2018 год, эмоции от Чемпионата мира были в 100 раз слаще
Вот это коуп, отлетели от абсолютно сильнейшей команды на турнире.
Или героика состоит в низком блоке весь матч? лул, что что, но чм 2018 это серия сказочного фарта и отскоков
+8
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0mertas626
Ответ Gustav Forsberg
это же новый Мун! только хуже
Новомуние
+3
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0mertas626
ну Метеора, как по мне, круче Гибрид Теори
+2
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Сергей Спиридонов
Даже евро 1960 не сможет перебить? Интересная трактовка.
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Andy93
Статья шлак, а для людей разбирающихся в футболе и так очевидно, что Сборная Гуса стоит выше Сборной Стаса
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ApocalypsePlease
О, Глеб тоже любит Linkin Park.
Круто.
Держи минус.
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modano23
Такие праздные воспоминания игры 15-ти летней давности лишь подчеркивает наше лузерство
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nik9701
Ответ Alexander Norets
После линкин парк бросил читать)
Тут, кстати, автор не далек от истины. Про "лучшие" альбомы можно спорить бесконечно, но если смотреть на дебюты, то у Линкин Парк действительно был, возможно, самый громкий.

Если открыть список самых продаваемых дебютных альбомов, там будет только два - Bat Out of Hell не совсем честно записывать в дебюты, потому что Мит Лоуф к тому моменту уже несколько лет выступал и участвовал в записи разных альбомов. Ну а Appetite for Destruction от GnR хоть номинально сейчас и чуть более продаваемый, но он набирал популярность очень постепенно и обрёл ее уже после их тура.
А вот Hybrid Theory был как раз настоящим разрывным дебютом от парней, которых до этого никто никогда не слышал и буквально за несколько недель перевернул всю музыку, отобрав популярность у поп-идолов того времени. Я бы тоже не стал говорить ультимативно о САМОМ громком дебюте, но за последние 30 лет вспомнить что-то важнее просто сложно.
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