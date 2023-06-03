76 комментариев

Чернявский подводит итоги.

Год назад «Спартак» взял Кубок России и слегка замаскировал провальный сезон. На всякий случай напомню: команда Ваноли заняла 10-е место (повторение антирекорда 2003-го), а в последнем туре проиграла «Химкам» и пропустила от Дениса Глушакова.

Тогда было сложно представить, что команда с таким количеством проблем, из которой уезжает Самюэль Жиго (без замены) и которая остается без главного тренера, сильно прибавит в следующем сезоне.

Имя нового главного тренера встревожило еще больше. Гильермо Абаскаля вряд ли кто-то хорошо знал в России кроме Федора Чалова.

Вот топовые комментарии под новостью о назначении испанца.

Шутки про Зарему, Рианчо и стойкая уверенность, что Абаскаль скоро поедет домой.

Мне было очень весело писать текст про то, что за тренер едет в «Спартак». Куча интервью на испанском, где Гильермо толкал бизнес-речи про преданность стилю «Барселоны». И что он пошел в тренеры, потому что не захотел играть в «Севилье» в бей-беги, а мечтал двигать свою философию.

Ну как тут не улыбаться, когда все похоже просто на какие-то оправдания за неудавшуюся карьеру?

В клубе и команде царили похожие настроения. «Кто это вообще, откуда Каттани его взял?» – обсуждали между собой игроки и менеджеры.

Несмотря на такой фон, Абаскаль очень уверенно включился в работу. Со мной изнутри делились такими мнениями спустя пару недель после назначения:

«Очень похож на Тедеско, такой же четкий».

«Всех расставил, всему штабу объяснил задачи, сразу слаженно начали работать».

«Ни про какие места и ни про какой барселонский футбол не рассказывает. Очень интересно и интенсивно тренируемся».

Ладно, окей. Впереди был Суперкубок – там и поймем, что из себя представляет этот Абаскаль.

Когда «Зенит» сделал счет 4:0, сомнения подтвердились. Успокаивал только Вадим Лукомский, который объяснял, что Абаскаль сыграл в Питере в свой футбол без оглядки на соперника, это и привело к разгрому. При этом уточнял: в России мало команд с такими вводными, как «Зенит». И что с соперниками попроще идеи испанца должны сработать.

Это был удивительно точный прогноз.

Я знакомился с футболом в конце 90-х и вырос с ощущением, что «Спартак» проводит матчи исключительно в атаке, создает много моментов и постоянно забивает.

Начало 2000-х приучило к другой жизни, но Абаскаль-2022 со своим вертикальным футболом будто снова вернул 90-е. За 5 туров «Спартак» забил 14 голов и вышел на чистое первое место, но дело даже не в цифрах и статистике. Я уже и забыл, когда последний раз ждал матчи с предвкушением какого-то классного зрелища – это самое важное, что появилось при Абаскале.

За 12 стартовых туров «Спартак» наколотил 29 голов – больше было только при Романцеве в 1994-м. По-моему, уже тогда можно было признать, что Абаскаль как минимум не провалился – вне зависимости от итогов.

Я не буду делить сезон «Спартака» на две части. Говорить, что первая хорошая, а за вторую испанца надо выгнать. Абаскаль – молодой тренер, а у него – молодая команда, которая вряд ли была способна навязать серьезную конкуренцию «Зениту». Да, хватило на половину дистанции, а дальше труднее – ну, ничего, тоже хороший опыт.

Гораздо важнее, что все ждали какого-то петрушку на месяц, а приехал человек, который вселил в «Спартак» жизнь, поднял в лидеры после безнадеги предыдущего сезона, сделал Промеса монстром, прокачал Соболева, воскресил Зобнина, раскрыл Литвинова, Денисова и Пруцева, ввел еще кучу молодых игроков 2000+ года рождения и наконец-то обыграл «Зенит» (да, пусть в Кубке, но тем не менее).

Честно, итоговое место «Спартака» не имеет вообще никакого значения. Гораздо важнее, что Абаскаль проделал классную работу и может ее продолжить.

Главное теперь, чтобы внутри клуба снова не начались какие-нибудь новые войны.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; spartak.com