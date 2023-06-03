76 комментариев

Аналитика Глебчика
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Абаскаль вернул «Спартак» к жизни. Это был классный сезон

Спартак Спартак
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Футбол Футбол

Чернявский подводит итоги.

Год назад «Спартак» взял Кубок России и слегка замаскировал провальный сезон. На всякий случай напомню: команда Ваноли заняла 10-е место (повторение антирекорда 2003-го), а в последнем туре проиграла «Химкам» и пропустила от Дениса Глушакова. 

Тогда было сложно представить, что команда с таким количеством проблем, из которой уезжает Самюэль Жиго (без замены) и которая остается без главного тренера, сильно прибавит в следующем сезоне. 

Имя нового главного тренера встревожило еще больше. Гильермо Абаскаля вряд ли кто-то хорошо знал в России кроме Федора Чалова. 

Вот топовые комментарии под новостью о назначении испанца. 

Шутки про Зарему, Рианчо и стойкая уверенность, что Абаскаль скоро поедет домой.

Мне было очень весело писать текст про то, что за тренер едет в «Спартак». Куча интервью на испанском, где Гильермо толкал бизнес-речи про преданность стилю «Барселоны». И что он пошел в тренеры, потому что не захотел играть в «Севилье» в бей-беги, а мечтал двигать свою философию.

Ну как тут не улыбаться, когда все похоже просто на какие-то оправдания за неудавшуюся карьеру? 

В клубе и команде царили похожие настроения. «Кто это вообще, откуда Каттани его взял?» – обсуждали между собой игроки и менеджеры.

Несмотря на такой фон, Абаскаль очень уверенно включился в работу. Со мной изнутри делились такими мнениями спустя пару недель после назначения:

«Очень похож на Тедеско, такой же четкий».

«Всех расставил, всему штабу объяснил задачи, сразу слаженно начали работать». 

«Ни про какие места и ни про какой барселонский футбол не рассказывает. Очень интересно и интенсивно тренируемся».

Ладно, окей. Впереди был Суперкубок – там и поймем, что из себя представляет этот Абаскаль.

Когда «Зенит» сделал счет 4:0, сомнения подтвердились. Успокаивал только Вадим Лукомский, который объяснял, что Абаскаль сыграл в Питере в свой футбол без оглядки на соперника, это и привело к разгрому. При этом уточнял: в России мало команд с такими вводными, как «Зенит». И что с соперниками попроще идеи испанца должны сработать.

Это был удивительно точный прогноз.

Я знакомился с футболом в конце 90-х и вырос с ощущением, что «Спартак» проводит матчи исключительно в атаке, создает много моментов и постоянно забивает.

Начало 2000-х приучило к другой жизни, но Абаскаль-2022 со своим вертикальным футболом будто снова вернул 90-е. За 5 туров «Спартак» забил 14 голов и вышел на чистое первое место, но дело даже не в цифрах и статистике. Я уже и забыл, когда последний раз ждал матчи с предвкушением какого-то классного зрелища – это самое важное, что появилось при Абаскале.

За 12 стартовых туров «Спартак» наколотил 29 голов – больше было только при Романцеве в 1994-м. По-моему, уже тогда можно было признать, что Абаскаль как минимум не провалился – вне зависимости от итогов.

Я не буду делить сезон «Спартака» на две части. Говорить, что первая хорошая, а за вторую испанца надо выгнать. Абаскаль – молодой тренер, а у него – молодая команда, которая вряд ли была способна навязать серьезную конкуренцию «Зениту». Да, хватило на половину дистанции, а дальше труднее – ну, ничего, тоже хороший опыт. 

Гораздо важнее, что все ждали какого-то петрушку на месяц, а приехал человек, который вселил в «Спартак» жизнь, поднял в лидеры после безнадеги предыдущего сезона, сделал Промеса монстром, прокачал Соболева, воскресил Зобнина, раскрыл Литвинова, Денисова и Пруцева, ввел еще кучу молодых игроков 2000+ года рождения и наконец-то обыграл «Зенит» (да, пусть в Кубке, но тем не менее). 

Честно, итоговое место «Спартака» не имеет вообще никакого значения. Гораздо важнее, что Абаскаль проделал классную работу и может ее продолжить.

Главное теперь, чтобы внутри клуба снова не начались какие-нибудь новые войны.

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; spartak.com

76 комментариев

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Dan Kennedy
Потенциал у него хороший, но много вещей нужно исправить и улучшить к следующему сезону.
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Евгений Кузнецов
две решающие игры Абаскаль слил... какой классный сезон, ребят?
+16
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Slavnov
Страшновато с этим тренером, в новый сезон входить
+18
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Андрей Петров
Ответ Dan Kennedy
Потенциал у него хороший, но много вещей нужно исправить и улучшить к следующему сезону.
Какой потенциал? Команда провалила после зимы отрезок!!!
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Эдуард Звонков
Нужна чистка, всех оборзевших отправиться играть в медиа лигу, тем более они очень хотят играть, а здесь нужна команда, Абаскаль не может справиться с ними, это плохо, нужны драконовские методы, тогда будет дисциплина. Всех с бронзой!
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ASM'9
Ответ Dan Kennedy
Потенциал у него хороший, но много вещей нужно исправить и улучшить к следующему сезону.
Весну вообще завалили ,чих пых все было!🙈
+6
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nikolakovalenko@mail.ru
Они не заслужили третье место с такой игрой. Дисциплины не какой от сюда и игра такая.
+9
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Андрей Ткаченко
Ответ Slavnov
Страшновато с этим тренером, в новый сезон входить
Страшно с этим составом и с такой дисциплиной.
+7
-3
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Антон
Ответ Егор Понамарёв
А про ЦСКА такой пост на главной будет? То то же
У ЦСКА тренер колхозник)
+3
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Erebru
Команда завалила весну напрочь.
Впрочем, кому этот дно-чемпионат вообще нужен...
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К0варный
Первый круг - топ, особенно на контрасте от ожиданий (я вот не знал кто такой Абаскаль и относился скептически к его назначению). Вторая часть сезона напомнила времена Руя Витории. Вроде команда немёртвая, атакует, создаёт, но не забивает, а пропускает глупые голы. Следующий сезон покажет какой Спартак был настоящим.

И надо отметить, что новое руководство пока никакое. Все трансферы мимо. Никто из новых игроков команду не усилил, разве что ослабил.
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Филипп Юзбашев
Наверно не в кассу, но мне кажется очень нужен Умяров. Да он далеко не эталонный игрок, но с ним как то иначе все играют. Более агрессивно и вперед.
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coldwar
Кого и куда он вернул? Защита дырявая, в нападении забросами на высокого играем, дисциплины в команде нет, основной состав так и не определен, заменами игру усиливать не может. Зачем нам такой тренер?
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Георгий Москалев
Безусловно плохая весенняя часть сезона, но сколько же жалоб в комментариях… Причем от тех же людей, которых возмущают частые смены тренера. Пусть Абаскаль дальше работает, следующий сезон покажет
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Ветер
Осенью это был Спартак Ваноли, пока испашка не запустил свои корявые ручонки, в отлаженный механизм.Что умеет этот фитнес- тренер, показал второй отрезок чемпионата.
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Peter Parker
Зобнин это ужас. Мы земляки, я слежу за ним отдельно, но это уже невыносимо. Раз за разом бросать игрока… сегодня вообще не мешал подать аут, потом просто обозначился и устранился. В первом круге ведь тоже самое было с Крыльями, с Акроном потом и вот сегодня. И это только то, что я помню. Нельзя так играть вообще, тем более с капитанской повязкой. Про его игру в атаке даже писать не хочется.
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leonid2406
Ответ nikolakovalenko@mail.ru
Они не заслужили третье место с такой игрой. Дисциплины не какой от сюда и игра такая.
никакой
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Sinister Kid
Каким бы тренером на был Абаскаль, но с этими футболистами, ничего не выиграть.
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Peter Parker
Ответ maksim shavkun
Сегодня было видно как он кричит на игроков, тк они не тянут. Вообще если оставлять Гильерме надо менять переводчика, в этом виде спорта он должен помимо слов переводить эмоции, а не мыслить себе под нос!
Нормальный переводчик. Вполне отлично переводит, тем более с таким опытом ты много других знаешь?
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arspurs9
Ответ Егор Понамарёв
А про ЦСКА такой пост на главной будет? То то же
А про ЦСКА такие посты интересны на главной? То то же
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dpv
Ответ Евгений Кузнецов
две решающие игры Абаскаль слил... какой классный сезон, ребят?
2??? Да 12 минимум!!!
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Алексей Муравьёв
Абаскаль полностью провалил вторую часть чемпионата, какая жизнь!?
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Алексей Минин
Интереснее Спартака выступила только Боруссия. Не понимаю оптимизма.
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antonr1
Прокачал Соболева)))
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BORGOMI
Ответ CAB4yK
Жутко не везло с реализацией. По XG Спартак лучший в 2013 году. Выше Зенита и Локомотива даже.
Хорошо. А в 2023 году?
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