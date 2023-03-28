9 комментариев

Аналитика Глебчика
Блог

Проникновенное письмо Антона Шунина. О страхах, конкуренции и магии сэйвов

Антон Шунин Антон Шунин
Матвей Сафонов Матвей Сафонов
Динамо Москва Динамо Москва
Андрей Тихонов Андрей Тихонов
Жидрунас Карчемарскас Жидрунас Карчемарскас
Андрей Новосадов
Виталий Кафанов Виталий Кафанов
Александр Кержаков Александр Кержаков
Владимир Габулов Владимир Габулов
Роман Березовский Роман Березовский
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Футбол Футбол

Легенда «Динамо».

Антон Шунин все 16 лет карьеры играет в «Динамо» и провел за клуб 339 матчей – больше только у Льва Яшина (358) и Александра Новикова (395). Кажется, давно пора пронестись по насыщенной карьере Шунина. Ниже – монолог Антона о том, как провел почти всю жизнь в «Динамо», но совсем не утомился и продолжает кайфовать.

Антон не хотел быть вратарем. В ворота его поставили из-за роста папы

Когда был маленьким, не хотел вставать в ворота. Я играл в поле, но часто падал – в подкатах, после ударов, даже при обычном ведении мяча.

Это тренера не очень устраивало, но вскоре он увидел моих родителей. У папы рост – 196. Мне сразу и предложили встать в ворота. С годами думал: «Как мой рост помешал бы игре в защите?» Стал бы центральным защитником, выигрывал бы весь верх. Плюс беговая работа мне всегда давалась легко.

Быть вратарем мне не нравилось: я не понимал, что делать, а сзади эти огромные ворота. Как их защитить? Мячи летят, страшно, еще и ответственность большая.

Помог случай: я на несколько месяцев ушел из «Динамо» в команду «Торпедо Люберцы», а там снова пошел в поле. Но как-то наш вратарь заболел, меня спросили: «Чего, постоишь?» Я согласился. Встал – и как-то мне понравилось. Тренер вратарей начал со мной работать дополнительно. Вскоре вернулся в «Динамо» уже основным вратарем.

Конечно, знаю про стереотип, что вратари странные, и вообще это ненормально встать в ворота. Меня и других вратарей в детстве подкалывали, что мы неадекватные, что не от мира сего, но я всегда сопротивлялся. И в целом пользовался авторитетом, меня уважали.

Я ненавидел пропускать. Злился, меня это бесило. В команде задирали: «Мы тебе сейчас забьем». Говорил: «Ну, пойдем, попробуйте». Мы шли с ребятами, они били, я с запредельной мотивацией старался тащить все. Это мне, наверное, и помогло. Хотел, чтобы нас считали крутыми, а не странными.

В детстве Шунина до смерти напугал вратарь Новосадов. Антон подавал мячи и впал в ступор

Никогда не забуду матч «Динамо» и «Торпедо-ЗИЛ», где мы подавали мячи. За них играл вратарь Новосадов – такой здоровый, мощный. Мы побеждали и следовали установке нашего администратора: «Ребята, если выигрываем, тяните время, быстро не бегайте, кидайте мячики не сразу».

Я действовал строго по инструкции. Какой-то удар мимо, мяч летит ко мне, я его медленно поднимаю и не тороплюсь отдавать. Новосадов кричит: «Давай сюда мяч!» Я не спешу, а он все ближе и уже натурально орет: «МЯ-Я-Я-Ч СЮДА!» Дальше со мной случился ступор. Я забыл про инструкцию: растерялся, боялся пошевелиться и просто не мог кинуть ему мяч.

В итоге Новосадов перепрыгнул через щит, вырвал мяч у меня и побежал обратно. Ко мне подбежал кто-то из «Торпедо-ЗИЛ», начал говорить, что напишет на «Динамо» жалобу.

В 9-м классе меня начали подпускать к тренировкам за дубль. Первый раз папа поехал со мной, по пути сказал: «Антон, наступил момент, когда надо делать выбор. Либо профессиональный футбол, либо учеба. Совместить не получится, надо определяться».

Я прямо четко помню, как мы шли, как говорили, как принималось решение. У меня ни единого сомнения не было. Ответил: «Пап, мое мнение знаешь. Я люблю футбол и хочу играть в футбол. Учиться мне меньше удовольствия доставляет».

Выбор был сделан.

Когда мне исполнилось 16, основе на тренировку понадобился вратарь. Это как обычно: третьему нужна практика, его спускают поиграть за молодежку, а вместо него основе дают кого-то перспективного из дубля.

Так меня и пригласили на предыгровую тренировку взрослой команды, как раз в день матча дубля. Я захожу в раздевалку, мне неудобно. Взрослые мужики переодеваются, шутят, музыка играет. Здороваюсь и спрашиваю, где могу сесть. Рома Березовский говорит: «Давай, не стесняйся, садись со мной рядышком».

Самое неловкое случилось дальше. Кто-то передал мяч на роспись, ребята по очереди его подписывали. Вдруг Рома мне тоже мяч дает. Я смутился, но он настоял: «Антон, давай, расписывайся и привыкай. Хорошо помню, как взял мяч, расписался, 76-й номер, по-моему, там нацарапал.

Мощные воспоминания о дебюте в РПЛ: не спал три дня, перетренировался, пропустил уже на 5-й минуте

Это времена, когда тренировал Олег Романцев. Я почти с ним не поработал, но он мне запомнился спокойствием. Романцев вообще не повышал голос, не давал каких-то лишних эмоций.

Тогда как раз были все португальцы, но мне сложно говорить про конфликт с русскими ребятами. Я же приезжал на тренировки и уезжал, с ними толком не жил. У меня сложилось ощущение, что португальцам было вообще все равно, они на своей волне, общались своей компанией.

А про Овчинникова есть воспоминание. 2006 год, сижу где-то в кафе, обедаю, мне звонит папа: «Антон, Овчинников получил красную карточку!» – «И чего?» – «Кажется, получил ее надолго, ему дадут игр пять» – «Так, и чего?» – «Ну, это значит, что ты теперь второй вратарь!»

Я телевизор включаю, а там весь этот трэш. Со следующей игры был в заявке, так и стал вторым вратарем. Новый сезон – 2007 года – тоже начал вторым и даже представить не мог, что вскоре стану первым.

Мы тогда на сборах играли с какими-то слабыми соперниками, всех уничтожали, пропустили только один гол. А вот сезон начали не очень – и мне доверили место в воротах то ли в 5-м, то ли в 6-м туре. Против «Химок».

За три дня до игры меня вызвал наш тренер вратарей Николай Палыч Гонтарь. Сказал: «Антон, тебя рассматриваем на «Химки», ты готов?» Я, конечно, ответил, что готов, но это был стресс. Какая-то дрожь, будто ток сквозь меня прошел, выброс адреналина. Странное ощущение: вроде ты всю жизнь к этому готовишься, а когда это случается, ты не готов. Точнее, не веришь, что это стало реальностью.

Я тогда слегка помешался на подготовке: на тренировках хотел справиться с каждым ударом, хотел за каждым мячом сильнее прыгнуть, хотел превосходить себя во всем. Наверное, какая-то неконтролируемая эйфория. Я толком не спал все эти дни. Ложился, крутился и думал: «А что делать, если не получится? А если я всех подведу?» При этом параллельно понимал, что я сейчас в очень хорошей форме и что в целом все умею, что от меня требуется.

День матча, подтрибунное помещение стадиона «Динамо», тоннель под землей. Рядом со мной – Рома Березовский, он как раз играл за «Химки». Я предельно сконцентрирован, ни одной лишней мысли, только об игре.

Стартовый свисток, проходит пять минут, отдаю пас Володе Гранату. Дима Комбаров просит пас в недодачу, а сам вдруг срывается за спину защитнику. Володя не понимает, что это был такой ложный маневр и отдает низом в недодачу. В итоге перехват, проход по флангу, уходящая подача – и идеальный удар Тихонова.

Я думаю: «Блин, пятая минута, а я уже пропустил. Что делать?». К счастью, быстро отогнал эти мысли, перенастроил себя: «Так, нет, этот мяч было сложно достать, значит, ничего страшного. Надо просто сохранять концентрацию и делать все то, что умею».

Дальше несколько раз очень уверенно и даже легко сыграл на выходе, еще пара удачных действий – и доиграл тайм с приятным ощущением. Во втором тайме был классный момент: мне ударили, я перевел в перекладину, выбил палец. В общем, понеслось само на эйфории, мы переломили и победили.

И следующие два матча подряд со мной выиграли. Так и пошло – матч за матчем отыграл весь сезон в старте.

На старте карьеры Шунин думал, что никогда не будет ошибаться, а потом столкнулся с реальностью

В том же 2007-м дебютировал в сборной России – в товарищеском матче с Польшей. Тренером был Гус Хиддинк, на эту игру он нас в Володей Габуловым вызвал.

Я был уверен, что выйду в старте, но поставили Володю. Хиддинк успокоил: «Антон, во втором тайме играешь ты». В итоге в первом тайме вели 2:0, но закончили 2:2, я пропустил оба мяча, но вроде бы в них не виноват. Там всех защитников поменяли, играли в атаку, об обороне не думали.

В том сезоне на меня просто обрушились журналисты. Все просили интервью. Ну, идешь мимо микст-зоны, люди стоят, ждут, хотят комментарий. Я не отказывал, даже когда мы «Зениту» проиграли 3:9.

А как это в командах работает? При первой неудаче тебе сразу партнеры говорят: «Хватит интервью давать, лучше подумай о том, как ты играешь».

Ну и как-то так пошло: ошибся раз, ошибся два. Сразу на горизонте появился новый вратарь – Володя Габулов. У меня вообще было ощущение, что моих ошибок ждали, чтобы заменить на другого.

Именно тогда, в 2008-м, мне не хватило каких-то советов от опытных людей. Мне нужно было просто сказать банальное: «Антон, ты будешь ошибаться. Не существует вратаря, который не ошибается».

А я начал на кураже, все получалось. Основа «Динамо», вызывают в сборную и выпускают на поле. Я будто попал в сказку и был уверен, что останусь в этой сказке навсегда. Вообще не допускал, что может быть какой-то спад, что наступят не лучшие времена, что может быть ошибка, а за ошибкой последует еще одна. И что вообще-то могут посадить на лавку.

Никто мне не объяснял, что лучше не давать лишний раз интервью, что за все слова обязательно прилетает, стоит только ошибиться.

К счастью, другая проблема молодых игроков меня сразу обошла. Я родился в обеспеченной семье, поэтому первые деньги на меня никак не повлияли. Но я видел, как сносило крышу молодым одноклубникам, у которых раньше не было ничего, а тут вдруг появился огромный контракт. С одной зарплаты они закрывали все долги, а со второй – покупали машины, потом снимали крутые квартиры и улетали куда-то в космос.

Нет, чего скрывать, в клубы я тоже ходил, особенно после удачных игр. Ну а как еще? Меня до 17 лет вообще никуда не отпускали – только на тренировки и в школу. Я не видел ни клубов, ни дискотек, никаких гулянок, ничего – только уроки и поле. Все! А тут – ты взрослый, сам зарабатываешь, за тобой уже не следят.

Конечно, захотелось почувствовать эту жизнь, но я никогда не перебарщивал. Только после игр и без фанатизма. Все остальное время – жесткий режим. Спасибо родителям, которые меня правильно воспитали.

Из-за вечной конкуренции у Шунина и Габулова были сложные отношения. Зато сейчас они классно общаются

Конкуренция с Габуловым – особая история в моей жизни. Я конкурировал с ним всю карьеру, прямо с того матча с Польшей, когда сыграли по тайму. Продолжилось уже в «Динамо».

Если честно, очень сложно общаться с конкурентом. Что ни делай, а соперничество переносится и на обычную жизнь. Мы мало общались, за пределами поля пересекались только в общих компаниях.

Мне кажется, когда конкурируют вратари примерно одного статуса, так всегда. Например, когда я только появился в основе, мы отлично общались Жидрунасом Карчемарскасом. Я был третий, он второй, у нас с ним сложились прекрасные отношения. Ходили постоянно вместе перекусить, пообщаться, он меня часто подвозил.

И когда вместо него поставили меня, я сразу почувствовал, как ему тяжело и больно. Нет-нет, он вел себя правильно и профессионально. Подбадривал, хвалил, говорил, что я молодец и что рад за меня. Но я не ощущал искренности, которая была раньше.

И удивлялся: «Почему так?» Но это было мальчишеское восприятие, со временем понял, насколько все сложнее, понял настроение Жидрунаса.

Но вернемся к истории с Габуловым. По-моему, год или два назад мы с ним случайно оказались в одном отеле в Дубае в отпуске. Отлично провели время! Много общались, играли в волейбол. Так было приятно от ощущения, что конкуренция позади, что нам наконец-то не надо соревноваться, что мы можем просто сесть и посмеяться.

Еще как-то встретились по время подготовки к Евро-2020. Я гулял в Новогорске, а Володя туда заезжал по делам. Увидел меня и говорит: «Давай подвезу до КПП!» Я сел к нему, мы разговорились, он пожелал мне удачи, дал советы. И это было очень искренне. 

Худший день в карьере Шунина. Кержаков грубо предъявил за ошибку, которая лишила «Динамо» победы 

А 15 лет назад, в 2008-м, все было иначе. Я начал в старте, провел около 9-10 матчей, но по ходу узнал, что покупают нового вратаря. Зачем-то слушал это, следил за тем, что пишут: «Ой, сейчас купят этого, а потом того, да и вообще «Динамо» нужен вратарь, чтобы высоких мест добиться». Надо было забыть, но как это сделать? Я же был основным в академии, в дубле, на меня всегда рассчитывали. И, конечно, быстро допустил ошибку. С «Крыльями» – пропустил на 90-й со штрафного в свой угол.

В раздевалке был неприятный разговор с Кержаковым. Начал возмущаться, говорить гадости в духе: «Лучше бы стоять научился, а не интервью давал». Мне было крайне обидно слышать такое. И особенно – от Кержакова, суперкрутого футболиста, на которого я смотрел по телевизору.

Есть люди, которых мотивирует критика. Мне же поддержка помогает больше. Одно дело, когда ты ошибаешься, потому что ничего не делаешь, другое – из-за отсутствия опыта. Я прекрасно понимал, что ошибся и что мы потеряли очки. Но я тогда пахал чуть ли не больше всех, после тренировок дорабатывал, вообще ни на секунду не расслаблялся. И тут – такое, еще и при всей команде. Я в ответ сказал что-то в духе: «Следи за собой лучше».

Тогда Кобелев поддержал Кержакова. Я приехал домой и провел один из худших вечеров в жизни. Мне надо было переварить не только ошибку, но и то, что случилось в раздевалке.

Это был мой последний матч в том сезоне, который стал для «Динамо» бронзовым.

Боль от вылета в ФНЛ. Шунин не верил до последнего, а остался, потому что чувствовал вину  

Мог ли я когда-нибудь уйти из «Динамо»? Да, предложения были, особенно в начале 2010-х. Например, Семин звал в «Динамо» Киев, были предложения от топов РПЛ.

В «Локо» звали совсем молодым, предлагали зарплату в 10 раз больше, чем в «Динамо». Но я не гнался за деньгами, поэтому даже не рассматривал. Следом звали в «Зенит», чуть попозже был «Спартак».

В Европу всерьез никогда не звали. Была еще Турция, а несколько лет назад – Америка. МЛС, конечно, интересна, но у меня в приоритете всегда было «Динамо» – уж как-то так сложилось.

Я ведь прошел с клубом все – даже ФНЛ.

Знаете, до последнего не верил, что мы вылетим. Допускал что угодно: что расширят лигу, что в последнем туре мы обыграем «Зенит». Ну как может «Динамо» вылететь? Это же невозможно.

Тот сезон – настоящий снежный ком. Тренером сначала был Черчесов, мы отлично подготовились к сезону, обыграли «Монако», спарринговались с «Аяксом».

Вдруг – перед сезоном собрание, увольняют Черчесова, а игроки начинают уходить. У команды и так не идет, а игроки уходят и уходят – Вальбэуна, Самба. И все сложнее вернуться в борьбу, потому что возвращаться просто некем.

Помню, сборы в середине сезона, очков у нас мало, а разговоры продолжаются: Кокорин уйдет, Жирков уйдет, все уйдут. Что-то происходит, а мы ничего не понимаем. Вернее, понимаем одно: до добра это не доведет.

Мы проигрывали, проигрывали, проигрывали, а под конец дошло до того, что мы просто не знали, как победить. Такое эмоционально-психологическое состояние, из которого очень сложно выбраться. Это еще на фоне, что недавно Бюттнера покупали из «Манчестер Юнайтед», а теперь мы всерьез можем вылететь.

Последний матч с «Зенитом» – надо побеждать, чтобы не вылететь. Только важный нюанс: мы не можем вообще никого обыграть, а тут «Зенит». Да, понятно, настрой такой, что это последний шанс, что сейчас возьмем и выиграем, что назад пути нет.

Команда выходит, бьется, старается, но ничего не получается. «Зенит» забивает первый, второй, третий.… И ты чувствуешь полнейшее бессилие. Это ужасное чувство, никому его не пожелаю. После игры не хотелось выходить на улицу, хотелось исчезнуть, провалиться.

Последняя надежда на расширение лиги, но идут дни, а ничего не происходит. Дальше объявляют расписание сборов и рассказывают, как готовимся к Первой лиге. И что делать? Думаешь: «Сейчас всех раздадут, один останешься». У меня были предложения из РПЛ, но я поговорил с семьей и принял решение остаться. Раз я был участником вылета, то я должен помочь команде вернуться в Премьер-лигу.

Помню, первый тур в Красноярске, летел туда с бешеным настроем. И бешено тогда тренировался. Мыслил так: «Нельзя ориентироваться на остальные команды. Надо играть в том же темпе и на том же максимуме, как в РПЛ». Чтобы ФНЛ меня не заволокла, чтобы вернуться в вышку тем же или даже сильнее.

Как раз на выезд в Красноярск прилетело несколько болельщиков, они начали оскорблять игроков. Я подошел к трибуне и на повышенных тонах сказал: «Да, мы вылетели, в этом есть моя вина, но не трогайте новых ребят, они в этом не виноваты. Хотите вернуться? Поддержите нас, только вместе мы выйдем в Премьер-лигу».

Я постоянно чувствовал ответственность, это был серьезный вызов. К счастью, все получилось. Мы сделали то, что должны были. И с помощью новых ребят, и с помощью болельщиков, которые вошли в положение и в итоге за нас очень болели.

Тогда я и представить не мог, что через несколько лет поеду на Евро первым номером. Но это был переломный момент, когда я почувствовал себя не просто капитаном, а лидером «Динамо». Думал о том, что нужно не только вернуться в Премьер-лигу, но и попасть в сборную. 

Шунин не считает, что виноват во втором голе Бельгии. И помогал Сафонову, когда тот заменил его на Евро-2020

Когда выяснилось, что чемпионат мира будет проходить в России, я поставил себе цель: быть в заявке. Помню, считал, сколько мне лет будет в 2018-м. Увы, «Динамо» вылетело – и стало понятно, что у меня будет мало времени, чтобы проявить себя. В итоге поехал Володя.

Мне вообще кажется, что наша конкуренция с Габуловым очень много дала обоим. Мы не могли расслабиться, мы годами хотели быть лучше друг друга, а это помогало расти. Неоднократно общался об этом с Гинтарасом Стауче, он говорил: «Антон, если ты не играешь, то нужно тренироваться гораздо больше, чем основной вратарь. Когда придет шанс, ты должен быть лучше его».

Мне кажется, в этой жизни можно чего-то добиться, только если много пахать. Если к чему-то стремишься и много работаешь, то в какой-то степени ты обязательно добьешься цели. Наверное, то, что мне в итоге удалось поехать на Евро-2020 основным вратарем, подтверждает эту теорию.

Это вообще прекрасное время. Незадолго до чемпионата Европы был какой-то матч, я делал сэйвы, действовал правильно и поймал себя на мысли: «Как легко все дается. Кажется, я сейчас на пике формы. Сколько этот пик продлится?

Меня ставили в Лиге Наций, я понимал, что шансы быть первым на Евро-2020 очень высокие. А когда сыграл в товарищеских матчах с Польшей и Болгарией, начал готовиться. К Бельгии подходил как основной – конечно, было волнительно.

Я вообще не помню матча, перед которым не было бы волнения. Даже матчи на сборах вызывают такие ощущения. Недавно говорил с Федей Смоловым, он спрашивает: «Ты что, волнуешься, когда товарищеские матчи играешь?» Я ответил, что да. Какая разница, в каком матче допустил ошибку? Все равно будешь о ней думать, анализировать. Возможно, дело в позиции, у вратаря ответственности сильно больше.

Матч с Бельгией – эмоциональное опустошение. Меня обвинили во втором голе, но не считаю, что там чисто моя ошибка. Там был полуудар, полуподача, набегали нападающие, набегали защитники. Реагировать надо было в самый последний момент. Если бы я пропустил прямым ударом, то да, вопросов нет, гол был бы мой. Но я сыграл в этот мяч, отбил его в сторону, но отлетело на ногу сопернику.

Да, в теории, наверное, можно было мяч поймать, но ты до последнего не знаешь, тронет его кто-то или не тронет, все очень быстро, решают доли секунды. Начнешь ловить, не зафиксируешь или что-то еще – будет твоя прямая ошибка. Я принял решение отбить, но закончилось все не очень. С Гинтарасом этот гол обсуждали, но претензий ко мне не было.

Честно, не ожидал, что на Финляндию не выйду. Но воспринял спокойно, думал больше о команде. Если для общего результата так лучше, пусть играет Сафонов. У нас с Матвеем классные отношения, максимально его поддерживал и помогал. И делал это искренне.

В 36 Шунин кайфует от каждой тренировки так же, как в 18. Обожает узнавать новое об игре вратаря

Еще несколько лет назад мне казалось, что обогнать Льва Яшина по играм за «Динамо» невозможно. Но сложилось так, что возможно. Надеюсь, уже в следующем сезоне.

Но это вряд ли что-то изменит, как и чемпионат Европы. Мне 36 лет, но я люблю футбол так же сильно, как и в 18. Партнеры уже пару лет спрашивают: «Ты сколько еще собираешься играть?»

У меня нет ответа. Пока могу приносить пользу, пока чувствую силы, пока конкурентоспособен, пока футбол приносит удовольствие. Как только пойму, что чего-то из этого нет, будем закругляться.

Или если не «Динамо», то, возможно, тоже будем заканчивать, с другим клубом вряд ли подпишу контракт.

Но пока об этом даже и мыслей нет.

Я до сих пор обожаю узнавать что-то новое об игре вратаря. Вот слушаешь Кафанова в сборной и думаешь: «А я же этого не знал». Например, сейчас много времени уделяется игре ногами, все разыгрывают мяч, а не просто выбивают.

Где стоять, как правильно разыгрывать, как открываться под защитников – ты слушаешь и кайфуешь, что продолжаешь развиваться там, где вроде бы ну вообще все знаешь.

Последние семь сезонов я основной вратарь «Динамо». Казалось, эта стабильность могла бы меня расслабить, но я так же отдаюсь игре и работаю на максимуме, как и раньше. Люблю тащить удары по воротам. Я завожусь, когда у меня все получается, когда тренер или партнеры после сэйва кричат: «Хорош, Шуня!»

Футбол меня все еще интересует больше остальных дел. Каждый сэйв – кайф. Каждый удачный пас – кайф. Каждый мяч, зафиксированный на выходе в верхней точке, тоже кайф.

Эти эмоции и ощущения – бесценны.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Максим Богодвид, Антон Денисов, Илья Питалев, Рамиль Ситдиков; fcdynamo.ru; из личного архива Антона Шунина; globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look

Подписывайтесь на телеграм Глеба Чернявского про российский футбол

Интервью Йокановича о переменах «Динамо»: что с прессингом, что с владением, как освежать атаку?

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Ждановский
Интересно а Кержакову кто-нить предъявлял за его точные удары, а то нашёл кого лечить совсем дебютаниа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Якутов
Эдакий "теневой герой" нашего футбола! Вратарь хороший,клубу своему предан,но...
Не повезло ему играть в одно время с Акинфеевым (который также всю жизнь играет за одну команду).
Тот всегда - на первых ролях,а Антон где-то за его спиной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильмарчик
Помню интервью Казакову в телевизоре, такой юный, такой мальчишка. И вот мы с ним уже под сорок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
С 2009 года здесь
незнаю,мне запомнился только случаем с петардой 🤷
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DynamoUfa
36 лет, а все еще молодой и перспективный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Петров
Спасибо Антону, это трогательно. Жаль, но пришло время Игоря Лещука — очень достойный голкипер, который давно заслужил место первого в Динамо. Пора.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Krabelot
Шунину респект за верность клубу. Но называть его легендой даже при таком долгом нахождении в одном клубе. Ну хз..
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Когда завяжет, может пойти в кино, Надаля сыграть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
peter_shor
очень интересно! спасибо! помню Шунина ещё по самому первому матчу в рпл
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий