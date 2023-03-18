78 комментариев

Как так?

Сколько вообще было поражений «Спартака» при Абаскале до «Оренбурга»? В Суперкубке от «Зенита» (0:4), в чемпионате – от «Динамо» (0:1), «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4), в Кубке – от «Зенита» (по пенальти) и «Крыльев» (1:2).

Что из этого можно назвать провалом? Наверное, печально проиграли «Ростову», но даже там получилось забить первыми и биться до конца.

В общем, Абаскаль как-то приучил, что бесконечный хаос и нестабильность позади. Что «Спартак» всегда зрелищный, атакующий и эмоциональный. Что каждый матч – событие, что-то новое и неизведанное, каждый матч – праздник.

В Оренбург команда приехала с 10-матчевой серией без поражений и еще теоретическими шансами пободаться с «Зенитом».

Вот только магия Абаскаля в этот раз куда-то делась – его «Спартак» на синтетике «Газовика» было просто не узнать .

Чем занимался Квинси Промес? В голову приходят только моменты, когда он безуспешно выполнял стандарты.

Зачем на поле так долго оставался Антон Зиньковский, который не сделал ни одного толкового атакующего действия (ну, по крайней мере в пользу своей команды).

Как Денисов позволил себя так отпихнуть Мансилье и дал простелить на второй гол?

Почему Джикия так безобразно действовал что при первом пропущенном, что при втором?

Что сегодня случилось с Пруцевым и Зобниным?

Попадет ли Николсон когда-нибудь по воротам? Или хотя бы по мячу?

Как так вышло, что за всех бился один Александр Соболев, который и создал единственный опасный момент?

Неужели «Оренбург» перекрыл вообще все, а за матч невозможно было ничего придумать, поменять, переделать? Гильермо Абаскаль, где ваша фантазия ?

И еще вопрос к Абаскалю: зачем привозили Кейта Бальде, если на него никто не рассчитывает? Что происходит, почему такой игрок не выходит вместо Зиньковского, у которого не получается вообще ничего?

Бальде как-то провинился? Он плохо работает на тренировках? Или что с ним не так? Мы видели сборы, где он казался настоящей машиной. Как все сломалось?

«Спартак» бывал неидеальным этой весной и вообще в этом сезоне, но всегда компенсировал настроем и желанием. В Оренбурге все это улетучилось – страсти не было ни на старте игры, ни в разгаре, вышедшие на замену тоже ее не добавили.

Это была не команда Абаскаля, а что-то из уже забытых времен смуты и неопределенности.

Теперь даже непривычно.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; ФК «Оренбург»