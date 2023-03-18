78 комментариев

Аналитика Глебчика
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Грандиозный провал «Спартака» в Оренбурге. При Абаскале такого еще не было

Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Даниил Денисов Даниил Денисов
Кейта Бальде Кейта Бальде
Квинси Промес Квинси Промес
Георгий Джикия Георгий Джикия
Оренбург Оренбург
Александр Соболев Александр Соболев
Спартак Спартак
Антон Зиньковский Антон Зиньковский
Футбол Футбол

Как так?

Сколько вообще было поражений «Спартака» при Абаскале до «Оренбурга»? В Суперкубке от «Зенита» (0:4), в чемпионате – от «Динамо» (0:1), «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4), в Кубке – от «Зенита» (по пенальти) и «Крыльев» (1:2).

Что из этого можно назвать провалом? Наверное, печально проиграли «Ростову», но даже там получилось забить первыми и биться до конца. 

В общем, Абаскаль как-то приучил, что бесконечный хаос и нестабильность позади. Что «Спартак» всегда зрелищный, атакующий и эмоциональный. Что каждый матч – событие, что-то новое и неизведанное, каждый матч – праздник.

В Оренбург команда приехала с 10-матчевой серией без поражений и еще теоретическими шансами пободаться с «Зенитом».

Вот только магия Абаскаля в этот раз куда-то делась – его «Спартак» на синтетике «Газовика» было просто не узнать.

Чем занимался Квинси Промес? В голову приходят только моменты, когда он безуспешно выполнял стандарты. 

Зачем на поле так долго оставался Антон Зиньковский, который не сделал ни одного толкового атакующего действия (ну, по крайней мере в пользу своей команды).

Как Денисов позволил себя так отпихнуть Мансилье и дал простелить на второй гол?

Почему Джикия так безобразно действовал что при первом пропущенном, что при втором?

Что сегодня случилось с Пруцевым и Зобниным?

Попадет ли Николсон когда-нибудь по воротам? Или хотя бы по мячу?

Как так вышло, что за всех бился один Александр Соболев, который и создал единственный опасный момент? 

Неужели «Оренбург» перекрыл вообще все, а за матч невозможно было ничего придумать, поменять, переделать? Гильермо Абаскаль, где ваша фантазия

И еще вопрос к Абаскалю: зачем привозили Кейта Бальде, если на него никто не рассчитывает? Что происходит, почему такой игрок не выходит вместо Зиньковского, у которого не получается вообще ничего?

Бальде как-то провинился? Он плохо работает на тренировках? Или что с ним не так? Мы видели сборы, где он казался настоящей машиной. Как все сломалось? 

«Спартак» бывал неидеальным этой весной и вообще в этом сезоне, но всегда компенсировал настроем и желанием. В Оренбурге все это улетучилось – страсти не было ни на старте игры, ни в разгаре, вышедшие на замену тоже ее не добавили.

Это была не команда Абаскаля, а что-то из уже забытых времен смуты и неопределенности. 

Теперь даже непривычно.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; ФК «Оренбург»

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78 комментариев

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Максим Савчук
Оренбург лучше играл в футбол, но даже в таком матче было 2 железных момента у Шамара и штанга Соболева. Если бы парочку залетело, горе-журналисты бы писали какую офигенную игру Спартак провел.
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sheva1976
а где жалобы на судей? или только в этом и была стратегия -поныть, получить профит судей и снова по кругу?
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Остап Бендер
Сниматься с чемпионата!
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GregWS
По моему мнению - нормальная игра, "Оренбург" молодцы конечно, были лучше, но и "Спартак" играл нормально.
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Valentin Kompaneytsev
Спартак сегодня с Оренбургом сыграл безобразно. Не вижу претензий к Соболеву и Селехову. Зато большие претензии к Джикии, как игроку и капитану.
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Шухрат Казыев
Конечно,здесь Оренбург был сильнее чем Спартак.
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Pele1973
Почему нет ни слова про весенний футбол, ужасный газон, судейство и фан ай ди?
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Старик Стариканов
у глебчика как обычно 🔥🔥🔥
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Мухаммет Акмамедов
Зарема! начинай! тебе ещё один повод, позлорадствуй! хотя мне всё равно, я болею за Ростов...
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Arty K.
Глеб как обычно 🤡🤡🤡
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Дмитрий Казаков
Ответ ivgr
и что судья? опять свистел все в пользу Спартака?
Литвинова не выгнал, а должен был. За срыв атаки на 84-й минуте.
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ss_podonok
денисов это 🤡. слов нет
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krupin82
Это ещё при том,что судья не дал 3-4 жёлтые Спартаку.Оренбург был наголову выше,быстрее,сильнее.У Спартака напрочь отсутствует оборона,Промес-игрок уровня 2-ой восьмёрки чемпионата.Такой сброд не должен бороться за чемпионство.
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Citronn
Ну теперь точно в Серию А в топ клуб возьмут
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Эдуард Андре
Оренбург с Зенитом так же сыграет🤔
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Shamarin
Ответ Anton Vasilev
Глебаня на классе ни символа не написал про безобразное судейство👍👍👍
Это другое.
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Алексей Кузнецов
Ответ Зойч
Ээээ. Извините, а Вы как среднее считаете?
Спасибо за поправку, недописал, что в матчах с их участием забивают по 4 гола. У них сейчас разница 40-40 и сыграли 20 матчей.
+3
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Ан Ко
Ответ Зойч
Ээээ. Извините, а Вы как среднее считаете?
Наверное имел ввиду и забивает и пропускает
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Onion
Ответ The_
Если бы Глебчика не существовало, его стоило бы придумать!
Генератор вопросительных предложений придумать - навыки ИКТ в старших классах)
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Дедушка Кука
Ха! Шамар не реализовал два, но Соболев создал самый опасный момент... Глеб, как всегда на эмоциях...
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IvanKo
Ответ ivgr
Ну вот что бывает, когда судят нормально. Интересно, сколько Спартак проплатит ЦСКА за матч с Зенитом, в качестве премии.
Сразу видно фаната Зенита, который привык, что все уже оплачено :)))))
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Мандалай
Типичный Глебчик. Ничего нового.
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ivgr
Аж целых два нытья на сайте о Спартаке, и полный ноль о том, что Устюгов опять выиграл гонку у Большунова.
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Захожу с сигарой в кабинет
Ответ Mr. Fett
Крыльяев? Кто такой Крыльяев?))
Это Пиняев, когда играл в Самаре.
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Зойч
Шестая команда чемпионата на своем поле трахнула вторую команду чемпионата со счётом 2-0. Это грандиозный провал?
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