Уход Мевли – хорошая новость для всех. Как его вообще взяли и почему он уехал?

Немного инсайдов.

Миха Мевля появился в «Спартаке» в сентябре – коллега Дорский еще тогда предлагал отнестись к трансферу настороженно. Хотя бы потому, что словенец был успешен в РПЛ только при схеме в три центральных защитника, а Абаскаль в основном играет в двух.

В итоге за четыре месяца в «Спартаке» Мевля провел 7 матчей, из них 3 в старте. При нем команда ни разу не проиграла (5 побед и 2 ничьих), но словенец точно не был сверхнадежен. Невозможно забыть, как Чалов два раза за пять секунд выиграл у Мевли борьбу, забивая в дерби. Или как словенский защитник привез пенальти сразу после выхода на замену в матче с «Факелом».

В общем, если в Мевле видели замену Жиго, то план не удался.

Как вообще Мевля оказался в «Спартаке»?

«Спартак» вечно в поисках центрального защитника, но в 2022-м из-за ухода Жиго проблема обострилась.

Мевля был в трансферных списках еще при Луке Каттани, но где-то в самом низу. Как только появилась идея подписать защитника Налдо, от словенца сразу отказались.

Дальше ушел сам Каттани (по некоторым данным, как раз из-за отказа подписать Налдо), а проблема с центральным защитником осталась. Так появились новые списки, в них снова всплыл Мевля. Приоритетным вариантом был Альваро Гонсалес из «Марселя», но его трансфер в последний момент сорвался из-за убийства Дарьи Дугиной.

«С Альваро все шло хорошо, он был не против перехода, но приоритетом у него была «Валенсия» – и все затянулось, – говорил гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков. – Когда испанцы ему отказали, мы приступили к конкретизации сделки, обо всем договорились, выбирали билеты, но теракт, в результате которого погибла Дарья Дугина, повлиял на его решение. Далее главный тренер сказал, что не стоит спешить – есть профильные центральные защитники, есть Литвинов. К сожалению, Литвинов сразу сломался – так мы срочно вернулись к выбору центрального защитника».

Дальше, по информации Sports.ru, было так. На рынке тогда осталось всего два центральных защитника, которых можно было подписать мгновенно. Из них подходил только один – Миха Мевля.

Абаскаль не очень вдохновился идеей, но услышал от людей из клуба: «В России играл, играл довольно успешно, точно не ослабит, давайте подписывать».

Мележиков комментировал появление нового защитника так: «Очень рассчитываю, что этот опытный квалифицированный игрок нам поможет. И переход состоялся не по финансовым причинам, пришел он не за деньгами, а в силу определенных обстоятельств в Турции (Мевля после «Сочи» играл за «Аланьяспор» – Sports.ru)».

Почему Мевля ушел?

После ошибок в двух матчах подряд (с ЦСКА и «Факелом») Мевля больше не выходил – ходили слухи, что Абаскаль уже тогда попросил найти нового центрального защитника.

После расторжения контракта автор телеграм-канала «КБ ТЕЛЕГА» Максим Никитин писал:

«Проблема Михи Мевли оказалась еще и в том, что он не только катастрофически плохо играл в футбол, но и оказался человеком, который не способен внести уверенность в раздевалку.

Насколько я слышал, Гильермо Абаскаль думал, что словенец справится с обязанностями одного из ментальных лидеров, мудрецов. Как понимаете, Миха изначально игровых иллюзий у испанца не вызывал. Но Мевля выглядел инертным, вялым и совершенно безынициативным.

В итоге не оправдал ожидания и выделялся только длиной бороды. Тот же Ещенко последнее время почти не играл (а когда играл, делал это так себе), зато отлично поддерживал молодых парней и во время разминки индивидуально тренировал Айртона в режиме лайв даже по ходу матчей. В общем, Мевля даже с этим не справился».

Есть и неизвестная сторона неудачного перфоманса Мевли. Например, в Словении были не в восторге от того, что защитник играет в России. «Чуть ли не детей из садика хотели выгонять, обвиняли, что кровавые деньги зарабатывает, угрожали счета арестовать. Это ему очень мешало, это отражалось на поле», – рассказал Sports.ru источник, знакомый с Михой Мевлей.

В клубе это знали и посчитали, что расставание будет лучше для всех сторон. По информации «РБ Спорт», скорее всего, Мевля продолжит карьеру в МЛС.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com