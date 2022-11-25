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Мбаппе – король дворового футбола. Пусть играет как хочет

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Это очень романтично.

Иногда мне трудно смотреть европейский топ-футбол. Нет, конечно, классно, когда запредельны и скорости, и мастерство, но часто в этом не остается жизни. Игроки наизусть знают, когда и где им быть, что делать и каким веером прессинговать. 

На контрасте забавно видеть, что иногда позволяет себе «ПСЖ». Например, как шутил Вадим Лукомский, в Париже однажды использовали схему «4-3-#####». 

Не перестаю восхищаться картинкой: пока остальная команда пашет и тормозит соперников, трое великих просто ждут, когда работяги отберут мяч и бросят его в атаку. 

Ужас, конечно, но сколько же в этом жизненного и дворового.

И если Месси с Неймаром могут позволить такое только в «ПСЖ» (Ней в сборной куда серьезнее, Лео вообще изо всех сил потеет, чтобы двигать команду дальше), то Мбаппе спокойно продолжает выходить как во дворе. Ну а что? Есть же Гризманн, Жиру, Дембеле – пусть отрабатывают.

Я рекомендую внимательно последить за Килианом в четвертьфинале – это очень увлекательное развлечение, вам откроется совершенно новый мир. 

• Например, Мбаппе с Польшей увидел, что его очень плотно опекают (а Польша держала его всеми силами) и расслабился. И когда у него не было нет мяча, он просто ходил пешком. Не пытался ни ускориться, ни попрессинговать, ни чего-либо еще. Просто смотрел футбол!

• Мбаппе возбуждают моменты, когда его скорость может сделать разницу. Он обожает пробрасывать мячи просто на ход и пытаться оббежать соперника, а если не выходит, очень мило удивляется: «Как вообще эта телега меня настигла?» Или он всегда летит в отбор, если защитник чуть отпустил мяч вперед – Килиан чувствует магию собственной скорости. Только так загорается, никакой командный прессинг его не интересует.

• Мбаппе очень уверен в себе. Он может остановить резкую атаку с подключением защитников просто ради того, чтобы сделать авантюрный финт или пойти в дриблинг с места. И вообще не переживать, что делает что-то не так. Ну а что? Ну, попробовал, да, не прошло, с кем не бывает.

• Мбаппе не суетится. Надо долго подбирать ногу? Будет долго подбирать, даже если поляк уже на спине и отбирает мяч. Надо покачать Шченсного и заставить дернуться, чтобы пробить в более удобное место? Да пожалуйста! Вот и гол, ребята.

Короче, в Мбаппе живет что-то искреннее и детское. Он будто играет с детьми на дачном участке или на коробке в фавелах. У него есть мяч, есть момент, есть вдохновение – и он не жертвует чувством ради установки тренера.

Да, установка есть, но, может, черт с ней, с этой установкой, если есть вариант прокинуть между? А тут можно перепрыгунть соперника с мячом – как не прыгнуть? А здесь нормально ложится финт Зидана? Ну и что, что я последний в центре поля, пробую!

Ему нравится убегать, ему нравится обыгрывать, ему нравится играть в кошки-мышки, ему нравится делать сложные вещи легко. Он просто порхает над схваткой, он вне ее, он вне системы.

И Мбаппе так можно, потому что, при всем своем статусе, ответственность не только на нем. Она и на Гризманне, и Жиру (а была бы на Бензема), и защитниках, и вратаре, и опорниках.

А Килиан – просто резвящийся ребенок, которому все можно и который позволяет себе шалости.

И очень романтично, что эти шалости пока мощнее, чем прагматизм, который им противопоставляют.

У Мбаппе феноменальная статистика в сборной Франции. Рекорды, берегитесь

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Франция – Польша 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
4 декабря, 18.00, «стадион Аль-Тумама»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 44 Жиру, 2:0 – 74 Мбаппе, 3:0 – 90 Мбаппе, 3:1 – 90, пенальти Левандовски.
ФранцияЛьорис, Кунде (Дисаси, 90), Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени (Фофана, 66), Жиру (Тюрам, 76), Гризманн, Дембеле (Коман, 76), Мбаппе.
ПольшаШченсны, Кэш, Глик, Кивер (Беднарек, 87), Берешиньски, Каминьски (Залевски, 71), Франковски (Гросицки, 87), Крыховяк (Белик, 71), Зелиньски, Шиманьски (Милик, 64), Левандовски.
Предупреждения:
Тчуамени (31), Берешиньски (47), Кэш (88).

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Fabrizio Bensch

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