Мбаппе – король дворового футбола. Пусть играет как хочет

Это очень романтично.

Иногда мне трудно смотреть европейский топ-футбол. Нет, конечно, классно, когда запредельны и скорости, и мастерство, но часто в этом не остается жизни. Игроки наизусть знают, когда и где им быть, что делать и каким веером прессинговать.

На контрасте забавно видеть, что иногда позволяет себе «ПСЖ». Например, как шутил Вадим Лукомский, в Париже однажды использовали схему «4-3-#####».

Не перестаю восхищаться картинкой: пока остальная команда пашет и тормозит соперников, трое великих просто ждут, когда работяги отберут мяч и бросят его в атаку.

Ужас, конечно, но сколько же в этом жизненного и дворового.

И если Месси с Неймаром могут позволить такое только в «ПСЖ» (Ней в сборной куда серьезнее, Лео вообще изо всех сил потеет, чтобы двигать команду дальше), то Мбаппе спокойно продолжает выходить как во дворе. Ну а что? Есть же Гризманн, Жиру, Дембеле – пусть отрабатывают.

Я рекомендую внимательно последить за Килианом в четвертьфинале – это очень увлекательное развлечение, вам откроется совершенно новый мир.

• Например, Мбаппе с Польшей увидел, что его очень плотно опекают (а Польша держала его всеми силами) и расслабился. И когда у него не было нет мяча, он просто ходил пешком. Не пытался ни ускориться, ни попрессинговать, ни чего-либо еще. Просто смотрел футбол!

• Мбаппе возбуждают моменты, когда его скорость может сделать разницу. Он обожает пробрасывать мячи просто на ход и пытаться оббежать соперника, а если не выходит, очень мило удивляется: «Как вообще эта телега меня настигла?» Или он всегда летит в отбор, если защитник чуть отпустил мяч вперед – Килиан чувствует магию собственной скорости. Только так загорается, никакой командный прессинг его не интересует.

• Мбаппе очень уверен в себе. Он может остановить резкую атаку с подключением защитников просто ради того, чтобы сделать авантюрный финт или пойти в дриблинг с места. И вообще не переживать, что делает что-то не так. Ну а что? Ну, попробовал, да, не прошло, с кем не бывает.

• Мбаппе не суетится. Надо долго подбирать ногу? Будет долго подбирать, даже если поляк уже на спине и отбирает мяч. Надо покачать Шченсного и заставить дернуться, чтобы пробить в более удобное место? Да пожалуйста! Вот и гол, ребята.

Короче, в Мбаппе живет что-то искреннее и детское. Он будто играет с детьми на дачном участке или на коробке в фавелах. У него есть мяч, есть момент, есть вдохновение – и он не жертвует чувством ради установки тренера.

Да, установка есть, но, может, черт с ней, с этой установкой, если есть вариант прокинуть между? А тут можно перепрыгунть соперника с мячом – как не прыгнуть? А здесь нормально ложится финт Зидана? Ну и что, что я последний в центре поля, пробую!

Ему нравится убегать, ему нравится обыгрывать, ему нравится играть в кошки-мышки, ему нравится делать сложные вещи легко. Он просто порхает над схваткой, он вне ее, он вне системы.

И Мбаппе так можно, потому что, при всем своем статусе, ответственность не только на нем. Она и на Гризманне, и Жиру (а была бы на Бензема), и защитниках, и вратаре, и опорниках.

А Килиан – просто резвящийся ребенок, которому все можно и который позволяет себе шалости.

И очень романтично, что эти шалости пока мощнее, чем прагматизм, который им противопоставляют.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Fabrizio Bensch