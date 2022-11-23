«Я хотел ударить его. Он убил нас и нашу мечту». Гана до сих пор считает Суареса дьяволом

Луис в ответ зевает.

На всякий случай проговорим великий сюжет.

• Шли последние мгновения овертайма четвертьфинала ЧМ-2010 между Ганой и Уругваем.

• Ганцы исполняли стандарт и практически забили, но мяч с линии ворот рукой вынес Луис Суарес.

• Форварда удалили, назначили пенальти, но Асамоа Гьян смазал удар.

• Дальше была серия пенальти, в которой победил Уругвай.

• Действия Суареса вся Гана посчитала нечестными, и с тех пор закидывает его проклятиями.

«Некоторые называют Суареса героем, но это не так. Рука бога? Нет, это была рука дьявола. ФИФА обязана изменить правила. Судья должен был засчитать гол, поскольку мяч летел четко в ворота , – говорил главный тренер сборной Ганы Милован Раевац сразу после матча.

« Он убил нас, он убил нашу мечту, он убил мечту африканцев , и у всех нас чувство, что он помешал нам стать первой африканской страной, которая вышла в полуфинал, это в памяти останется навсегда», – говорил Андре Айю спустя годы.

«На последней минуте мы забили гол, но судья не засчитал его. Вместо этого он назначил пенальти. Там не было пенальти, там был гол, потому что Суарес стоял на линии ворот и выносил мяч рукой, – возмущался Джон Пейнтсил, который исполнял тот самый стандарт и видел момент хуже всех.

Суареса часто спрашивали о том эпизоде. Он всегда был уверен в себе и говорил, что сделал правильно.

Даже чуть поджигал: «Рука бога теперь принадлежит мне. Моя рука – это реальная рука бога. Я сделал лучший сэйв турнира. Иногда я играю в качестве голкипера на тренировках, так что я знал, что делать. У меня просто не было другого выхода, а когда они не забили пенальти, я подумал: «Это чудо, и мы продолжаем борьбу!»

Казалось, этот момент занял почетное место в музее легендарных историй, но жеребьевка ЧМ-2022 дала ему новую жизнь. Уругвай (с Суаресом в составе!) попал в одну группу с Ганой – и снова посыпались интервью. Правда, уже в другой тональности.

«Я помню игру между «Сандерлендом» и «Ливерпулем», – говорил Асамоа Гьян. – В тот день мы играли дома, и все игроки пожимали друг другу руки. Я хотел ударить его [Суареса], ведь то, что говорили люди, застряло у меня в голове . В то время я был наивен, но когда я подумал об этом позже, я понял, что должен был отпустить эту ситуацию, потому что я бы сделал то же самое, если бы был на его месте»

Чуть раньше высказывался другой ганский футболист – Джонатан Менса.

«Возможно, у некоторых людей в стране действительно остается обида, – говорил защитник, поигравший в «Анжи». – В тот день мы с Андре Айю сидели на самом верхнем секторе стадиона в ЮАР. Честно – мы тогда вообще не думали о том, что Луис совершил плохой поступок, лишив нас чистого гола . Наоборот, мы радовались тому, что через минуту сможем установить всеафриканский рекорд, выйти в полуфинал чемпионата мира.

Но да, мечта была разбита Суаресом. После игры я зашел в раздевалку – там было очень тихо. Тогда мы поняли, чего нас лишил Луис. Да, он получил то отстранение от футбола, ту одноматчевую дисквалификацию, которую он заслужил по регламенту. Но морально его фол значил больше: нечестным движением он лишил народ Ганы исторического достижения».

Уругвай устроил красивую провокацию и привел Суареса на предматчевую пресс-конференцию.

Там репортер из Ганы сказал Суаресу, что люди в его стране считают Луиса «дьяволом» и с нетерпением ждут момента, когда форвард завершит карьеру.

Суарес вообще не растерялся: « Я не извинюсь за это. Я сыграл рукой, но не я с пенальти промазал, а игрок сборной Ганы . Возможно, я извинился бы, если бы нанес кому-то травму, но в этой ситуации я получил красную, судья назначил пенальти, и это не моя вина.

Это было 12 лет назад, это в прошлом. Я уже и против Кьеллини сыграл, мы пожали друг другу руки. Тем, кто сейчас говорит о мести, в то время было по восемь лет, они видели все это только на картинках. Нельзя жить прошлым».

Тему закрыл главный тренер сборной Ганы Отто Аддо, который сказал, что был бы не против, если бы его игрок сделал то же самое, что и Суарес.

«Если бы тогда все произошло наоборот, а Гана вышла бы в полуфинал, все бы сказали: «Это нормально. Игрок делает все возможное, чтобы помочь команде». Поэтому я не вижу тут для себя особой темы. Я хотел бы, чтобы мои игроки тоже делали все возможное для успеха. Вполне нормально пожертвовать собой и получить красную карточку, если это действительно даст шанс команде.

Да, тогда был грустный день. Для меня тоже – я смотрел матч и очень расстроился. Тем не менее смотрю на те события с другого ракурса и не вижу в них чего-то ненормального.

Фото: Gettyimages.ru/ Michael Steele, Clive Rose, Cameron Spencer, Clive Mason ; REUTERS/Andrew ; globallookpress.com/gh1, x99/ZUMAPRESS.com