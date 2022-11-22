Мюллер уже не догонит Роналдо и Клозе, хотя начинал с 10 голов на двух ЧМ. Эх

Такой грустный конец 😭.

Германия победила Коста-Рику (4:2, прямо как в том матче открытия на ЧМ-2006), но все равно не вышла из группы.

После этого Томас Мюллер выдал: «Если это была моя последняя игра, то я получил огромное удовольствие. Мы пережили невероятные моменты вместе. В каждом матче я старался оставить на поле свое сердце. И делал это с любовью».

Посыл уловить не так сложно: вероятно, 33-летний Мюллер попрощался со сборной, а этот чемпионат мира стал для него последним.

А как все начиналось?

ЧМ-2010 – 5 голов, 3 ассиста, 3-е место

Полноценно Мюллер дебютировал в сборной как раз в ЮАР. Весной 2010-го форвард пару раз вышел в товарищеских матчах, а первый официальный матч пришелся на чемпионат мира.

Йоахим Лев бросил Мюллера в основу на матч с Австралией, и Томас не подвел: гол, ассист, все как надо – Германия победила 4:0.

Дальше Мюллер забивал уже в плей-офф: в 1/8 положил два Англии, в 1/4 забил Аргентине. Полуфинал с Испанией Томас пропустил из-за перебора карточек, а в матче за 3-е место снова забил Уругваю – немцы победили 3:2.

Так Мюллер забрал бронзу, а заодно и звание лучшего бомбардира – по 5, как и он, забили еще Вилья, Снейдер и Форлан.

ЧМ-2014 – 5 голов, 3 ассиста, 1-е место

Мюллер начал по-чемпионски: сразу положил три Португалии, а Германия в стартовом матче снова победила 4:0.

Дальше ни его, ни Бундестим было не остановить. Мюллер стал вторым бомбардиром с пятью голами (первым был Хамес Родригес с шестью), но теперь увез золото.

24 года, 10 голов на чемпионатах мира, две медали.

Возьмем лучших бомбардиров чемпионатов мира за всю историю и сравним, когда у них случился 10-й гол.

1. Мирослав Клозе (16) забил 10-й гол в 28 на втором ЧМ (всего сыграл на четырех)

2. Роналдо (15) забил 10 голов в 25 на втором ЧМ (всего сыграл на четырех)

3. Герд Мюллер (14) забил 10 голов в 24 на первом же ЧМ (всего сыграл на двух)

Герд был в восторге от однофамильца: «Уверен, что Томас Мюллер станет лучшим бомбардиром чемпионатов мира, ведь ему предстоит сыграть еще на двух или трех турнирах».

Но не получилось.

ЧМ-2018 – 0 голов, 0 ассистов, 4 удара, невыход из группы

Германии на чемпионате мира в России не помог даже Мюллер. На третий матч группы он вообще остался в запасе.

После вылета Томас дал короткое и грустное интервью: «Я крайне разочарован. После игры со Швецией (тогда Германия вырвала победу на 95-й после чудо-штрафного Крооса – Sports.ru) мы думали, что все в наших руках, но сейчас я разбит».

ЧМ-2022 – 0 голов, 0 ассистов, 3 удара, невыход из группы

Все ровно то же самое. Только на этот раз Мюллер вышел в старте на все матчи. Томас снова не забил, хотя Флик использовал его на острие атаки. Мюллер ни разу не ударил по воротам Японии и Испании, бил только с Коста-Рикой (3 раза).

Это очень грустно осознавать, но после двух грандиозных чемпионатов мира Мюллер провалил и ЧМ-2018, и ЧМ-2022. Эх.

Фото: globallookpress.com/Xu Zijian/XinHua; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Martin Rose, Jamie McDonald, Claudio Villa