Трогательное празднование: Валенсия посвятил голы бомбардиру сборной Эквадора, который умер в Дохе

Памяти Кристиана Бенитеса.

Скорее всего, вы уже в курсе, но на всякий: ЧМ-2022 стартовал. В матче открытия Эквадор (несмотря на вбросы о восьми купленных игроках) легко разобрался с Катаром – 2:0.

Дубль оформил самый звездный игрок эквадорцев и лучший бомбардир в истории сборной – Эннер Валенсия (не путаем с однофамильцем Антонио, который десять лет играл за «Манчестер Юнайтед» и уже закончил).

После первого гола команда собралась в круг и направила пальцы в небо, но это была не просто молитва.

Валенсия посвящает голы другому бомбардиру сборной Эквадора – Кристиану Бенитесу.

Возможно, вы помните его по игре за «Бирмингем», по безумным прическам в духе Поля Погба (то выбривал геометрические фигуры на макушке, то носил зеленые дреды) и по прозвищу Чучо.

В 2013-м Бенитес перешел в катарский клуб «Аль-Джаиш», но провел в команде только три недели и сыграл в одном кубковом мачте. На следующий день его госпитализировали с острыми болями в животе, а через несколько часов он скончался из-за остановки сердца.

Причину смерти выявили только после второго вскрытия – у Бенитеса нашли врожденный порок сердца. По словам врачей, такой недуг «могли не обнаружить даже самые детальные исследования». По крайней мере, в АПЛ ничего подозрительного не замечали.

Смерть Бенитеса совпала с началом карьеры в сборной Эннера Валенсии. На ЧМ-2014 в Бразилии, через год после трагических событий, Валенсия забил три мяча. Эннера стали называть преемником Бенитеса, и все это логично трансформировалось в такую добрую традицию – посвящать голы умершему Кристиану.

Бенитес играл под 11-м номером. Сразу после его смерти Эквадорская федерация футбола навечно закрепила две единицы за Чучо, вывела «11» из обращения. Вот только через год вмешались правила ФИФА, которые обязывают команды использовать на чемпионатах мира номера только с 1-го по 23-й. Под 11-м номером на ЧМ-2014 играл Фелипе Кайседо, на ЧМ-2022 под ним выходит форвард Микаэль Эстрада.

Дело не только в Бенитесе. Эквадорцы вообще много молятся, религия – важная часть их жизни

Впрочем, совместные молитвы связаны не только с трагической историей Бенитеса.

Эквадорцы – очень религиозные, для них молитва – обязательный ритуал и часть жизни.

Первис Эступиньян из «Брайтона» пояснял:

«Мы всегда молимся вместе до и после игр. В Эквадоре люди очень верующие. Но важно понимать, что это дополнение к работе на поле. Мы знаем, что кто-то привел нас сюда, это наш способ поблагодарить этих кого-то и попросить их помочь нам. В Южной Америке мы вообще более верующие, чем люди в Европе. Например, у меня есть тату Девы Марии. Но Бог помогает до определенного момента. Есть предел, после которого надо надеяться только на себя. Сколько бы вы ни просили, если вы выйдете на поле и не сделаете то, что должны, соперник превзойдет вас».

В матче открытия чемпионата мира точно сделали, что должны.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, ; REUTERS/Fabrizio Bensch, Julian Finney