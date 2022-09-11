Рыбус + Умяров = катастрофа. Что требовать от Абаскаля, если его игроки так привозят?

Чернявский в шоке.
Одна из главных трансферных загадок «Спартака» – появление в команде Мачея Рыбуса. Причем Лука Каттани обещал сделать из него второго Криса Нобоа:
«Хотел бы сконцентрироваться на готовых футболистах […]. Если Нобоа в 37 лет так показывает себя в РПЛ, какие вопросы могут быть про 32-летнего? Поэтому мы дали ему двухлетний контракт. Думаю, в его случае этими двумя годами можно не ограничиться. Если Нобоа в 37 лет лучший в лиге, то почему Рыбус не может быть таким в 32?»
Здесь стало интересно: зачем вы вообще брали в команду Леона Классена, если на него совершенно не рассчитываете и подписываете на позицию левого защитника просто опытного футболиста? Окей, предположим, что Классен все еще игрок сильно на перспективу, а левый край обороны надо было срочно укрепить. Вот только укрепления вообще не вышло – с поляком очень сильно промахнулись.
Рыбус устроил феерию уже в первом матче против «Ахмата»: помним легендарное удаление, когда польский защитник сначала получил желтую карточку за фол, а через пару секунд за откидку мяча (а мог получить и третью за толчок Тодоровича).
Дальше польский защитник только раз попал в стартовый состав, а на его месте в последних турах вполне успешно играл номинальный правый полузащитник Даниил Хлусевич.
Но так было ровно до момента, пока Абаскалю из-за травм Литвинова и Мартинса не пришлось перекраивать весь состав. В итоге Денисова отправили в ромб, Хлусевича направо, а для Рыбуса снова освободилось место слева.
Кстати, сразу оговоримся: с «Ростовом» Рыбус начал с ассиста! Именно он навесил в грудь Промесу, когда тот магически принял мяч и прошил Песьякова. Да и вообще Рыбус в целом неплохо играет в атаке: хорошо и активно подключается, даже забил один из голов «Факелу».
Но как дело доходит до обороны – начинается кошмар.
1. Ну как Полоз так легко качнул Рыбус в первом голе и пробил вообще без сопротивления? Да, понятно, что игрок «Ростова» был на ходу и в более выигрышной позиции, но нельзя же давать так легко забивать?
2. Куда и как отдавал пас Рыбус в моменте с третьим голом? За спиной Умярова как минимум три соперника, ты ставишь его в тяжелейшую ситуацию! Ну верни Сепихову или покати Зобнину, что же ты делаешь?
3. Пенальти – это вообще полный финиш. Зачем хватать Байрамяна руками, если борьбу за вертикально опускающийся мяч у человека с ростом 169 см вполне реально выиграть без фола? Что творил Рыбус в этой ситуации, что им двигало?
И что требовать от Абаскаля? Что может сделать тренер и на что повлиять, если его левый защитник играет так? Два с половиной из четырех голов привозит (именно привозит, да) один и тот же футболист – ну что и как это?
Но если с Рыбусем уже все более-менее понятно, то из-за игры Наиля Умярова уже в который раз грустно.
Сначала из-под него и из-за его ошибок залетали голы в Суперкубке против «Зенита».
Потом прилетали бумеранги с «Динамо».
Теперь все плохо и с «Ростовом»: в первом голе Умяров не добежал за Полозом, во втором из его зоны бил Уткин, в третьем Умяров как-то не очень ловко действовал после паса Рыбуса. Да, поляк отдал отвратительно, но Наиль совсем не подстроился под мяч и не попробовал в него сыграть – в результате «Ростов» забил очень легкий гол.
Умяров, как и Рыбус, выдал отвратительный матч.
Конечно, нельзя списывать на Рыбуса и Умярова вообще все, весь «Спартак» провел слабый матч и не заслуживал даже ничьей, но ни один тренер не вывезет, если его игроки будут делать такие ошибки.
Абаскалю – терпения, сил и правильных выводов. У «Спартака» из-за травм все сложно с составом, но это точно не означает, что можно сдаваться и дарить голы сопернику, как было с «Ростовом».
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.45, «Ростов-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 24 Промес, 1:1 – 28 Полоз, 2:1 – 34 Уткин, 3:1 – 53 Комличенко, 4:1 – 70, пенальти Полоз, 4:2 – 76 Соболев.
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Ростов –
Песьяков, Сильянов, Мелехин, Осипенко, Чернов (Лангович, 88), Селява (Щетинин, 68), Глебов, Уткин, Полоз (Мельников, 80), Комличенко (Голенков, 80), Тугарев (Байрамян, 67).
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Спартак –
Селихов, Хлусевич, Чернов (Маслов, 71), Джикия, Рыбус (Классен, 71), Умяров, Денисов (Пруцев, 52), Зобнин, Игнатов (Мелешин, 71), Соболев, Промес.
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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