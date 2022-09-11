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Рыбус + Умяров = катастрофа. Что требовать от Абаскаля, если его игроки так привозят?

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Чернявский в шоке.

Одна из главных трансферных загадок «Спартака» – появление в команде Мачея Рыбуса. Причем Лука Каттани обещал сделать из него второго Криса Нобоа:

«Хотел бы сконцентрироваться на готовых футболистах […]. Если Нобоа в 37 лет так показывает себя в РПЛ, какие вопросы могут быть про 32-летнего? Поэтому мы дали ему двухлетний контракт. Думаю, в его случае этими двумя годами можно не ограничиться. Если Нобоа в 37 лет лучший в лиге, то почему Рыбус не может быть таким в 32?»

Здесь стало интересно: зачем вы вообще брали в команду Леона Классена, если на него совершенно не рассчитываете и подписываете на позицию левого защитника просто опытного футболиста? Окей, предположим, что Классен все еще игрок сильно на перспективу, а левый край обороны надо было срочно укрепить. Вот только укрепления вообще не вышло – с поляком очень сильно промахнулись. 

Рыбус устроил феерию уже в первом матче против «Ахмата»: помним легендарное удаление, когда польский защитник сначала получил желтую карточку за фол, а через пару секунд за откидку мяча (а мог получить и третью за толчок Тодоровича).

Дальше польский защитник только раз попал в стартовый состав, а на его месте в последних турах вполне успешно играл номинальный правый полузащитник Даниил Хлусевич. 

Но так было ровно до момента, пока Абаскалю из-за травм Литвинова и Мартинса не пришлось перекраивать весь состав. В итоге Денисова отправили в ромб, Хлусевича направо, а для Рыбуса снова освободилось место слева.

Кстати, сразу оговоримся: с «Ростовом» Рыбус начал с ассиста! Именно он навесил в грудь Промесу, когда тот магически принял мяч и прошил Песьякова. Да и вообще Рыбус в целом неплохо играет в атаке: хорошо и активно подключается, даже забил один из голов «Факелу».

Но как дело доходит до обороны – начинается кошмар. 

1. Ну как Полоз так легко качнул Рыбус в первом голе и пробил вообще без сопротивления? Да, понятно, что игрок «Ростова» был на ходу и в более выигрышной позиции, но нельзя же давать так легко забивать? 

2. Куда и как отдавал пас Рыбус в моменте с третьим голом? За спиной Умярова как минимум три соперника, ты ставишь его в тяжелейшую ситуацию! Ну верни Сепихову или покати Зобнину, что же ты делаешь?

3. Пенальти – это вообще полный финиш. Зачем хватать Байрамяна руками, если борьбу за вертикально опускающийся мяч у человека с ростом 169 см вполне реально выиграть без фола? Что творил Рыбус в этой ситуации, что им двигало?

И что требовать от Абаскаля? Что может сделать тренер и на что повлиять, если его левый защитник играет так? Два с половиной из четырех голов привозит (именно привозит, да) один и тот же футболист – ну что и как это?

Но если с Рыбусем уже все более-менее понятно, то из-за игры Наиля Умярова уже в который раз грустно.

Сначала из-под него и из-за его ошибок залетали голы в Суперкубке против «Зенита».

Потом прилетали бумеранги с «Динамо». 

Теперь все плохо и с «Ростовом»: в первом голе Умяров не добежал за Полозом, во втором из его зоны бил Уткин, в третьем Умяров как-то не очень ловко действовал после паса Рыбуса. Да, поляк отдал отвратительно, но Наиль совсем не подстроился под мяч и не попробовал в него сыграть – в результате «Ростов» забил очень легкий гол.

Умяров, как и Рыбус, выдал отвратительный матч.

Конечно, нельзя списывать на Рыбуса и Умярова вообще все, весь «Спартак» провел слабый матч и не заслуживал даже ничьей, но ни один тренер не вывезет, если его игроки будут делать такие ошибки.

Абаскалю – терпения, сил и правильных выводов. У «Спартака» из-за травм все сложно с составом, но это точно не означает, что можно сдаваться и дарить голы сопернику, как было с «Ростовом».

Ростов – Спартак 4:2 (2:1, 2:1)
Дата проведения
11 сентября, 19.45, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 24 Промес, 1:1 – 28 Полоз, 2:1 – 34 Уткин, 3:1 – 53 Комличенко, 4:1 – 70, пенальти Полоз, 4:2 – 76 Соболев.
РостовПесьяков, Сильянов, Мелехин, Осипенко, Чернов (Лангович, 88), Селява (Щетинин, 68), Глебов, Уткин, Полоз (Мельников, 80), Комличенко (Голенков, 80), Тугарев (Байрамян, 67).
СпартакСелихов, Хлусевич, Чернов (Маслов, 71), Джикия, Рыбус (Классен, 71), Умяров, Денисов (Пруцев, 52), Зобнин, Игнатов (Мелешин, 71), Соболев, Промес.
Предупреждения:
Рыбус (68), Маслов (89), Соболев (90), Уткин (90).

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

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