Рыбус + Умяров = катастрофа. Что требовать от Абаскаля, если его игроки так привозят?

Чернявский в шоке.

Одна из главных трансферных загадок «Спартака» – появление в команде Мачея Рыбуса. Причем Лука Каттани обещал сделать из него второго Криса Нобоа:

«Хотел бы сконцентрироваться на готовых футболистах […]. Если Нобоа в 37 лет так показывает себя в РПЛ, какие вопросы могут быть про 32-летнего? Поэтому мы дали ему двухлетний контракт. Думаю, в его случае этими двумя годами можно не ограничиться. Если Нобоа в 37 лет лучший в лиге, то почему Рыбус не может быть таким в 32?»

Здесь стало интересно: зачем вы вообще брали в команду Леона Классена, если на него совершенно не рассчитываете и подписываете на позицию левого защитника просто опытного футболиста? Окей, предположим, что Классен все еще игрок сильно на перспективу, а левый край обороны надо было срочно укрепить. Вот только укрепления вообще не вышло – с поляком очень сильно промахнулись.

Рыбус устроил феерию уже в первом матче против «Ахмата»: помним легендарное удаление, когда польский защитник сначала получил желтую карточку за фол, а через пару секунд за откидку мяча (а мог получить и третью за толчок Тодоровича).

Дальше польский защитник только раз попал в стартовый состав, а на его месте в последних турах вполне успешно играл номинальный правый полузащитник Даниил Хлусевич.

Но так было ровно до момента, пока Абаскалю из-за травм Литвинова и Мартинса не пришлось перекраивать весь состав. В итоге Денисова отправили в ромб, Хлусевича направо, а для Рыбуса снова освободилось место слева.

Кстати, сразу оговоримся: с «Ростовом» Рыбус начал с ассиста! Именно он навесил в грудь Промесу, когда тот магически принял мяч и прошил Песьякова. Да и вообще Рыбус в целом неплохо играет в атаке: хорошо и активно подключается, даже забил один из голов «Факелу».

Но как дело доходит до обороны – начинается кошмар.

1. Ну как Полоз так легко качнул Рыбус в первом голе и пробил вообще без сопротивления? Да, понятно, что игрок «Ростова» был на ходу и в более выигрышной позиции, но нельзя же давать так легко забивать?

2. Куда и как отдавал пас Рыбус в моменте с третьим голом? За спиной Умярова как минимум три соперника, ты ставишь его в тяжелейшую ситуацию! Ну верни Сепихову или покати Зобнину, что же ты делаешь?

3. Пенальти – это вообще полный финиш. Зачем хватать Байрамяна руками, если борьбу за вертикально опускающийся мяч у человека с ростом 169 см вполне реально выиграть без фола? Что творил Рыбус в этой ситуации, что им двигало?

И что требовать от Абаскаля? Что может сделать тренер и на что повлиять, если его левый защитник играет так? Два с половиной из четырех голов привозит (именно привозит, да) один и тот же футболист – ну что и как это?

Но если с Рыбусем уже все более-менее понятно, то из-за игры Наиля Умярова уже в который раз грустно.

Сначала из-под него и из-за его ошибок залетали голы в Суперкубке против «Зенита».

Потом прилетали бумеранги с «Динамо».

Теперь все плохо и с «Ростовом»: в первом голе Умяров не добежал за Полозом, во втором из его зоны бил Уткин, в третьем Умяров как-то не очень ловко действовал после паса Рыбуса. Да, поляк отдал отвратительно, но Наиль совсем не подстроился под мяч и не попробовал в него сыграть – в результате «Ростов» забил очень легкий гол.

Умяров, как и Рыбус, выдал отвратительный матч.

Конечно, нельзя списывать на Рыбуса и Умярова вообще все, весь «Спартак» провел слабый матч и не заслуживал даже ничьей, но ни один тренер не вывезет, если его игроки будут делать такие ошибки.

Абаскалю – терпения, сил и правильных выводов. У «Спартака» из-за травм все сложно с составом, но это точно не означает, что можно сдаваться и дарить голы сопернику, как было с «Ростовом».

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров